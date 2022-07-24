Кулеба про політику США щодо постачання зброї: Як у грі, але в житті ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв із комп'ютерною грою політику США щодо постачання більш сучасного озброєння Україні тільки після того, як Штати побачать результат використання наявного арсеналу на полі бою.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У публікації йдеться, що американці заявили, що хочуть подивитися, як українці використовують та впроваджують до свого арсеналу ті чи інші засоби, перш ніж відправляти сучасніше озброєння, навіть якщо можливі затримки коштуватимуть життя.

Кулеба порівняв цей процес ухвалення рішень із комп'ютерною грою.

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"Ви маєте розблокувати наступний рівень, але перш ніж ви це зробите, зазвичай помираєте кілька разів. Проблема із реальним життям у тому, що ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень", – сказав глава МЗС.