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зброя (7283) США (21036) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба про політику США щодо постачання зброї: Як у грі, але в житті ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв із комп'ютерною грою політику США щодо постачання більш сучасного озброєння Україні тільки після того, як Штати побачать результат використання наявного арсеналу на полі бою.

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У публікації йдеться, що американці заявили, що хочуть подивитися, як українці використовують та впроваджують до свого арсеналу ті чи інші засоби, перш ніж відправляти сучасніше озброєння, навіть якщо можливі затримки коштуватимуть життя.

Кулеба порівняв цей процес ухвалення рішень із комп'ютерною грою.

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"Ви маєте розблокувати наступний рівень, але перш ніж ви це зробите, зазвичай помираєте кілька разів. Проблема із реальним життям у тому, що ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень", – сказав глава МЗС.

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Топ коментарі
+23
Шкода що долбойобів вибрали до влади...оце дійсно шкода !
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24.07.2022 21:02
+22
Західні партнери більше не нагнітають з метою дискредитації великого будівництва?
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24.07.2022 20:52
+20
Це і є основа американської політики взагалі. Підсилювати те, що країна здатна робити, а не пробувати перероблювати країну наново. Дуже дорого їм коштували ці спроби в Афгані та в Іраку.

Хто говорить, що треба 50 (100, 200, 1000) хаймарсів - просто не розуміє, нащо вони потрібні і скільки до них є ***********. Якщо українську армію і будуть надалі підсилювати чимось, навряд чи це будуть саме хаймарси. Скоріше за все це буде авіація, про яку якраз і говорять усе гучніш.
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24.07.2022 20:56
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ну Хаймарси ж побачили! То ж дайте не 4 а 40! І тоді буде на що подивитись і чому порадіти!
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24.07.2022 20:50 Відповісти
а вони є, ці сорок?
Чи ти не читав, що американські підприємства щойно розпочали виготовлення HIMARS-ів для потреб України?
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24.07.2022 21:12 Відповісти
Насправді їх виготовлено всього близько 3000 штук, звичайно не всі вони знаходяться в Штатах, але при бажанні, американці могли б домовитись з партнерами. Однак, Америка не зацікавлена в нищівному розгромі орків.
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24.07.2022 21:18 Відповісти
Зачем вы повторяет нарратив рсукой ********* "американцы будут воевать с роиссей до последнего украинца"?
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24.07.2022 23:01 Відповісти
Отож я і говорю, що рашистська пропаганда працює навіть по порохойобам.
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25.07.2022 01:14 Відповісти
Практика застосування HIMARS свідчить,що це реально крута річ яка здатна кардинально змінити хід війни.Ми вдячні за них,але якби це сталося хоча б на другому місяці війни,а не на п'ятому,ми мали б набагато менше жертв.Шкода,що за кожну нову зброю Україна платить життями українців
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24.07.2022 20:51 Відповісти
Шкода що долбойобів вибрали до влади...оце дійсно шкода !
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24.07.2022 21:02 Відповісти
А если бы зимой амеры не нагнетали и не мешали инвесторам, то можно было и градами на перешейке управиться, и юг Украины не сдать. Там укрепрайон был - будь здоров. Орки до сих пор под Армянском стояли бы. Там фронт в ширину не развернешь, как на донбассе. А уж сколько народу в живых осталось бы.
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25.07.2022 00:08 Відповісти
Ти військовий експерт?
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25.07.2022 07:31 Відповісти
Нет конечно, просто думать умею. Перед тобой возможное место наступления врага, узкое и удобное для обороны. Ты годами строишь укрепрайон, ты минируешь все вокруг, ты по несколько раз в год проводишь учения по отражению атаки из Крыма, ты проводишь стрельбы из РСЗО и арты, пристреливая каждый метр, ты держишь в этом районе несколько бригад. И... В момент нападения ты отводишь войска и позволяешь врагу вырваться на оперативный простор.
Ты бот, или просто *******....ся решил?
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25.07.2022 10:39 Відповісти
Західні партнери більше не нагнітають з метою дискредитації великого будівництва?
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24.07.2022 20:52 Відповісти
Це і є основа американської політики взагалі. Підсилювати те, що країна здатна робити, а не пробувати перероблювати країну наново. Дуже дорого їм коштували ці спроби в Афгані та в Іраку.

Хто говорить, що треба 50 (100, 200, 1000) хаймарсів - просто не розуміє, нащо вони потрібні і скільки до них є ***********. Якщо українську армію і будуть надалі підсилювати чимось, навряд чи це будуть саме хаймарси. Скоріше за все це буде авіація, про яку якраз і говорять усе гучніш.
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24.07.2022 20:56 Відповісти
А хто заважає робити ********** зараз ВПК США? Це навіть може бути драйвером для американської економіки робити зброї та ********** для нас
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24.07.2022 21:01 Відповісти
А это так делается, да - Байден звонит на завод и приказывает начать клепать ракеты? А мужики то и не знали ((( Они тут привыкли, понимаешь, к бюджету, статьям расходов, прочей бухгалтерии. Еще, почему-то думают, что кроме Украины у них и какие-то другие обязательства есть (((
Надо бы подсказать, щас текстану в Пентагон.
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24.07.2022 23:06 Відповісти
Я думаю ще треба танки. Без танків геть неможливий будь який масштабний наступ. Танків треба до того що зараз є щонайменше 500 штук. Німці Леопарди не дадуть, тому потрібні Абрамси.
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24.07.2022 21:06 Відповісти
Не хочуть вони їх передавати. Причина мені незрозуміла взагалі, передають гаубиці та РСЗО, а танки ні
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24.07.2022 21:08 Відповісти
Ну все по трохи сунеться до того. Про авіацію не говорили, тепер говорять. Згодом мусимо й танки отримати, але танки повинні бути більш якісні, яки створять перевагу на полі бою над пострадянськими танками. Велика подяка Полякам за Т-72 и Твердий, але вони здобувають перемоги завдяки навченності та самовідданості екіпажів. Треба виходити на новий рівень.
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24.07.2022 21:14 Відповісти
Без прикриття авіації надто низький ККД. Постріл з РПГ за декілька тисяч доларів розіб'є той же Абрамс за декілька мільйонів.
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24.07.2022 21:27 Відповісти
Так я ж кажу "ще" танки, а не "тільки" ))) Авіація потрібна вкрай. Але тільки танк може вдносно без загрози для свого екіпижу виїхати на частково знищені артою/авіацією укріплені позиції супротивника й пробити остаточно лінію оборони.
На рахунок того що, з РПГ (того ж РПГ-7) легко знищити Абрамс - то не така легка робота. Західні танки накшталт Абрамса/Челленджера в бою отримували інколи по декілька влучань з РПГ, але продовжували виконувати завдання.
З повагаю.
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24.07.2022 22:10 Відповісти
В Ираке, из 1800 Абрамсов, было утрачено ДЕВЯТЬ полностью и еще девять повреждено. Из девяти уничтоженных семь были атакованы своей же авиацией, по ошибке. Еще два подорваны , что бы избежать попадания в руки иракцев. И это при том, что в Ираке с теми рпг люди на улицах танцевали, чуть ли ни у каждого третьего были.
И кстати, из 18 экипажей не погиб ни один человек, хотя несколько были тяжело ранены.
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24.07.2022 23:18 Відповісти
Игроманы значит, наркоты мало. твой босс-игрун раз сто умирал и воскресал. Так что всё вы можете. Блт сравнение то какое. Вас похоже и суфлёры уже нахер послали,
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24.07.2022 20:58 Відповісти
Біда в тому, напевне, що українців мають за відсталих, та що вони не здібні швидко навчитися користуватися новітньою зброєю. Тобто, наявне уявлення про українців, як про совка.
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24.07.2022 20:59 Відповісти
українських військових мають за передових, супер-просунутих, мотивованих і здатних швидко навчатися.
українське насєлєніє мають за дурачків, які проголосували за сміття, нав'язане кремлем.

а я от іноді думаю - а олігархи, які роками грабували Україну, організовували собі кишенькових презедентів, могли б хоч щось купити ЗСУ? хоч якийсь дрон? НО НЄТ. а з американців вимагають.
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24.07.2022 21:07 Відповісти
Та щАс. Он, чергові 4 з лишком млрд гривень висмоктав з бюджету і це ще не кінець. Даремно "слугу урода" три роки по г+г ганяв, чи як?
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24.07.2022 21:28 Відповісти
не та вже америка зараз китай рулить у світовій політиці
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24.07.2022 21:00 Відповісти
кулєба це єрмаковська шістка....з нього дипломат як з пізди макінтош !
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24.07.2022 21:00 Відповісти
а що скаже ссучєний куліба про "роботу" дєрьмака, агрохламідії, татарова?
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24.07.2022 21:00 Відповісти
Підкажи їм
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24.07.2022 21:03 Відповісти
Таке відчуття що вони кайфують що Українці гинуть. Спочатку розоружили Україну на користь кацапам, насрали на будапештский меморандум разом з ***** а зараз дебіли дивляться виживуть Українці чи ні та для гостроти сюжету вводят якісь на йих думку пекельни санкціі на які кацапам начхати то дають то не дають зброю ссут перед кацапами
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24.07.2022 21:02 Відповісти
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24.07.2022 21:31 Відповісти
🤢73% 🐏🐑🐐:"Порошенко наживается на войне","хоть поржем","лишь -би не Порошенко" , "в глазу путлера он видел "мир","надо только перестать стрелять" ,"в ссср не все так плохо" Забыли ⁉️
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25.07.2022 01:18 Відповісти
А ты точно "Василенко", кацапчек? Бо похоже, что ты "Васильев"на самом деле.
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24.07.2022 23:20 Відповісти
Це зрозуміло навіть їжакам в лісі, але непотрібно такої прихованої зверхності до нашого найміцнішого союзника!

потрібно подивитись , а хто там був проти нарощення потуги ЗСУ з нині маючих владу і розказати йому про цю гру , а ми подивимся
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24.07.2022 21:02 Відповісти
ніби американці не знають "хто там був проти нарощення потуги ЗСУ"... В них всі ходи записані, і навіть озвучуються, постійно. Нехай не самим Байденом чи Блінкіним; але ж є, приміром, Вікторія Кульгейко, українка...
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24.07.2022 21:20 Відповісти
ой дебіли брехливі-ну сук... треба на вас люті народу.
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24.07.2022 21:03 Відповісти
Чиму Кулеба дивується???
Ви замість того, щоби посилювати обороноздатність країни, три роки розвалювали її і грабували бюджет на величному крадівництві. Намагались замиритись зпутєном, відводили військо з позицій, розміновували кордони. Ви зривали спецоперації розвідки. Коли Західні розвідки вам доповідали за наближаючийся напад фєдєрастів - ви відмахувались та винуватили їх у руйнації української економіки.
і головне - всі ті люди, які це коїли, зараз отримали ще більше влади.
Дивно, що взагалі не послали на#уй, і це завдяки ВСУ та українцям, які не скорились, а не владі зелених уйопків.
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24.07.2022 21:12 Відповісти
Ще б кулеба пояснив куди поділась західна протитанкова та протиповітряна зброя, якої надали вже десятки тисяч. А стріляють радянським.
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24.07.2022 21:15 Відповісти
а хто це?

якщо це міністр іноземних справ, то чому переговори та договори проводить Єрмак - наприклад у Стамбулі?

На місці Куліби я повісився від такого приниження
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24.07.2022 21:15 Відповісти
Ну, ти можеш і повіситись, а він НА СВОЄМУ МІСЦІ в міру СВОЇХ СИЛ робить свою справу. А стати в позу і дурень може.
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24.07.2022 21:31 Відповісти
На своєму місці, це на побігеньках у завхоза презЕденської канцелярії?

"Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.

Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
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24.07.2022 21:35 Відповісти
👍
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24.07.2022 21:41 Відповісти
Он у д'Ерьмака мальчик на побегушках, Вам это приятно, что агент нацистской ********* " козырь" не имея по должности (секретутдопуска к гостайне ,руководит украинским министром ⁉️
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25.07.2022 01:25 Відповісти
да на войне респа нет
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24.07.2022 21:19 Відповісти
і це при тому, що у нас були розроблені і свої Вільхи, і Верби, і Кольчуги, і Нептуни, і дрони розробляються, і Стугни працюють. але зеленій шоблі це все було не треба. лише асфальт. самий дорогий у світі. на це гроші були. на гімно-марафоні про це ж не розказують.
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24.07.2022 21:25 Відповісти
То пійдіть на зустріч штатам: приберіть єрмака з компанією!
А якщо не бажаєте, значить все вас влаштовує!
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24.07.2022 21:29 Відповісти
Тих, хто намагається, або, навіть, про нього подумали, що він намагається прибрати Дєрьмака з компанією, або не випускають з країни, або не впускають до неї. Що там чути про Корбана на другий день?
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24.07.2022 21:39 Відповісти
Адміне, а для чого видалили мої коментари? Як "хвора" особа пише щось мені, а я відповідаю без матів. То трохи не зрозуміло за що?
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24.07.2022 21:32 Відповісти
і мої лайки знищують
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24.07.2022 21:36 Відповісти
Дякуємо заходу, але виходить так, що за рахунок життів українців захід непоспішаючи тестує свою зброю і отримує свою вигоду також. Україна поступово перетворюється на полігон для випробувань зброї в реальних боях та місцем для вирішення своїх геополітичних інтересів між заходом і сходом, а платять за це своїм життям українці. На жаль, ми як овечки долю яких вирішують за кулісами.
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24.07.2022 22:01 Відповісти
Влучно сказано... не всі розуміють це, на жаль
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25.07.2022 01:53 Відповісти
є ще гра,яка зветься "закопай в асфальт своє майбутнє"!в неї з радість гралися малороси!і не кажіть,що поумнішали-це не так!
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24.07.2022 22:35 Відповісти
Сцуки зельоні прос?али час ,зброю,напад,а виявляється винні США?
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24.07.2022 23:04 Відповісти
якось змінювати підхід до них,
може наперед готувати обгрунтування і застосування, навчання зброї
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24.07.2022 23:54 Відповісти
сперва убери ермаков, деркачей и прочих фсбшных арахамий
потом говори за оружие
а то складывается впечатление что вы из одной конторы вылезли
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24.07.2022 23:57 Відповісти
Сейчас США единственные у кого еще осталось оружие. Скажите спасибо что вообще дают. Что бы Украина сейчас делала без Запада. Все боеприпасы и оружие кончились бы в первый же месяц.
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25.07.2022 06:50 Відповісти
Чи то кулєба такий і є дурнуватий, чи дурника вмикає? Воно ніяк невзмозі зрозуміти, шо зброя у потрібній кількості надійде тільки при реалізаціі заявлених зеленою владою реформ у Краіні. А на солодкі обіцянки влади ніхто вже й уваги не звертає.
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25.07.2022 07:42 Відповісти
 
 