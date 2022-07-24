Кулеба про політику США щодо постачання зброї: Як у грі, але в житті ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв із комп'ютерною грою політику США щодо постачання більш сучасного озброєння Україні тільки після того, як Штати побачать результат використання наявного арсеналу на полі бою.
Про це Кулеба сказав у інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У публікації йдеться, що американці заявили, що хочуть подивитися, як українці використовують та впроваджують до свого арсеналу ті чи інші засоби, перш ніж відправляти сучасніше озброєння, навіть якщо можливі затримки коштуватимуть життя.
Кулеба порівняв цей процес ухвалення рішень із комп'ютерною грою.
"Ви маєте розблокувати наступний рівень, але перш ніж ви це зробите, зазвичай помираєте кілька разів. Проблема із реальним життям у тому, що ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень", – сказав глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
Чи ти не читав, що американські підприємства щойно розпочали виготовлення HIMARS-ів для потреб України?
Ты бот, или просто *******....ся решил?
Хто говорить, що треба 50 (100, 200, 1000) хаймарсів - просто не розуміє, нащо вони потрібні і скільки до них є ***********. Якщо українську армію і будуть надалі підсилювати чимось, навряд чи це будуть саме хаймарси. Скоріше за все це буде авіація, про яку якраз і говорять усе гучніш.
Надо бы подсказать, щас текстану в Пентагон.
На рахунок того що, з РПГ (того ж РПГ-7) легко знищити Абрамс - то не така легка робота. Західні танки накшталт Абрамса/Челленджера в бою отримували інколи по декілька влучань з РПГ, але продовжували виконувати завдання.
З повагаю.
И кстати, из 18 экипажей не погиб ни один человек, хотя несколько были тяжело ранены.
українське насєлєніє мають за дурачків, які проголосували за сміття, нав'язане кремлем.
а я от іноді думаю - а олігархи, які роками грабували Україну, організовували собі кишенькових презедентів, могли б хоч щось купити ЗСУ? хоч якийсь дрон? НО НЄТ. а з американців вимагають.
потрібно подивитись , а хто там був проти нарощення потуги ЗСУ з нині маючих владу і розказати йому про цю гру , а ми подивимся
Ви замість того, щоби посилювати обороноздатність країни, три роки розвалювали її і грабували бюджет на величному крадівництві. Намагались замиритись зпутєном, відводили військо з позицій, розміновували кордони. Ви зривали спецоперації розвідки. Коли Західні розвідки вам доповідали за наближаючийся напад фєдєрастів - ви відмахувались та винуватили їх у руйнації української економіки.
і головне - всі ті люди, які це коїли, зараз отримали ще більше влади.
Дивно, що взагалі не послали на#уй, і це завдяки ВСУ та українцям, які не скорились, а не владі зелених уйопків.
якщо це міністр іноземних справ, то чому переговори та договори проводить Єрмак - наприклад у Стамбулі?
На місці Куліби я повісився від такого приниження
"Санду в масці, залишивши біля входу свою делегацію, кинувши портфель помічниці, не сідаючи запитала дивлячись на Зеленського "Де Чаус?" Відповісти спробував Єрмак, але Санду навіть не звернувши на нього уваги звернулася до Кулеби, примостившись на самому краю стола - "А ти хто у них? Міністр закордонних справ, або ганчірка?". Кулеба промовчав.
Сівши за стіл, Санду хвилин п'ятнадцять рівним голосом чеканила все, що про них думає. Про російськиі війська, які їздять в Придністров'ї через Україну, про електроенергію, яку постачає Україна Придністров'ю, про контакти Єрмака з Красносельський, ну і "справі Чауса".
А якщо не бажаєте, значить все вас влаштовує!
може наперед готувати обгрунтування і застосування, навчання зброї
потом говори за оружие
а то складывается впечатление что вы из одной конторы вылезли