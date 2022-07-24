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танк (2007) Єнін (348) трофеї (182)

В одній з областей у місцевих жителів вилучили два трофейні танки, - Єнін

єнін

В одній з північних областей України у місцевих жителів вилучили два російських трофейних танка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив  перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю для "Телеграф".

За його словами, питання контролю над обігом зброї вимагає особливого підходу, в тому числі і з боку військових.

"Наші поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки. Буквально кілька днів тому в одному з північних регіонів у місцевого населення вилучили два трофейних танки. Ми спонукаємо населення передавати "віджату" техніку нашим Збройним силам", - зазначив Єнін.

Також читайте: Порушників комендантської години беремо "на олівець" для військових комісарів, - МВС

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Топ коментарі
+67
а чим орати будуть тепер селяни?
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24.07.2022 21:01
+50
Дураки. Мало того, що ніякої зброї не видали людям, так і трофеї "вилучаєте".
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24.07.2022 21:02
+47
Коли вже поженуть цю зграю мусорську? Воно вилучило у громадян танк. Краще повідомь скільки мусорви стали зрадниками))))
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24.07.2022 21:03
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Не думаю, що це останні "трофеї" в селян...
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25.07.2022 04:35 Відповісти
Знав-би ти справжні "обсяги"!!! У тебе- "щелепа-б відпала" Тепер буде з чим іти на "Майдан"!
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25.07.2022 06:19 Відповісти
Зе!мусорок вешает лапшу лохам
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25.07.2022 04:56 Відповісти
Хто не в курсі, це той прокурор, що свого часу віддав кацапам інгуськог добровольця, що воював за Україну, Тумгоєва.
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25.07.2022 08:00 Відповісти
Категорично вимагаю від зеленоі влади НЕГАЙНО посилити контроль за перебігом володіння мирними громадянами не просто зброі, а саме танків. Просто неможливо стало на вулиці спокійно пройтися! Танки, танки, танки!..
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25.07.2022 08:43 Відповісти
Опісля 24.02.2022 за здачу таких речей зелена влада обіцяла виплату серйозних грошей, а зара -- тільки статті Карного Кодексу... Що змінилося в Краіні? Агенти "козирі" зовсім знахабніли?
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25.07.2022 09:21 Відповісти
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