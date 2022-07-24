Порошенко запропонував одеситам перейменувати одну з вулиць на честь командира 28-ї ОМБр Віталія Гуляєва
Загинув Віталій Гуляєв. Це – добре знайома і дуже близька мені людина. Відчуваю особисту втрату і раптову порожнечу. Востаннє зустрічалися на Півдні буквально пару тижнів тому.
Заявив лідер "ЄС" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Тоді ми привезли хлопцям "гостинці": пікапи, Старлінки, генератори. Так, наче це було вчора. Так, неначе й досі бачу і чую його – командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь – провалилися.
Звертаюся до одеситів, міського Голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада дуже багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше.
Віталій готувався до контрнаступу. Маємо продовжити його справу. Ще більше допомагати Збройним Силам. Ще сильніше об’єднувати світ навколо України. Ще потужніше бити ворога, щоб вичистити його з української землі", - йдеться у заяві.
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Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На війні з російськими окупантами загинув командир 28 ОМБр ЗСУ полковник Віталій Гуляєв.
Про це Цензор.НЕТ повідомив секретар РНБО (2014-2019 роки), а нині військовий ЗСУ Олександр Турчинов.
"Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв 23 липня 2022 року віддав своє життя, захищаючи Україну. Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною. Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів", - повідомив Турчинов.
"Комбриг обрав свій шлях - шлях захисника країни. З 2014 року на фронті. У 2022-му його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину", - зазначив Турчинов.
Джерело: https://censor.net/ua/n3356186
З 2014 року на фронті.
У 2022-му його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину😠
Харизматична людина була, шкода.
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