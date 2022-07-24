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Новини Війна
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Одеса (5322) пам’ять (1176) Порошенко (15080) втрати (4287) 28 окрема механізована бригада (167)

Порошенко запропонував одеситам перейменувати одну з вулиць на честь командира 28-ї ОМБр Віталія Гуляєва

віталій,гуляєв

Загинув Віталій Гуляєв. Це – добре знайома і дуже близька мені людина. Відчуваю особисту втрату і раптову порожнечу. Востаннє зустрічалися на Півдні буквально пару тижнів тому.

Заявив лідер "ЄС" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Тоді ми привезли хлопцям "гостинці": пікапи, Старлінки, генератори. Так, наче це було вчора. Так, неначе й досі бачу і чую його – командира 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь – провалилися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир 28-ї ОМБр ЗСУ Віталій Гуляєв загинув на Миколаївщині. ФОТО

Звертаюся до одеситів, міського Голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада дуже багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше.

Віталій готувався до контрнаступу. Маємо продовжити його справу. Ще більше допомагати Збройним Силам. Ще сильніше об’єднувати світ навколо України. Ще потужніше бити ворога, щоб вичистити його з української землі", - йдеться у заяві.

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Топ коментарі
+19
Дійсно, хороша ініціатива. На честь героя України змінити назву вулиці, яка нині має ім'я якогось совково-комуністичного функціонера.
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24.07.2022 21:59
+13
моє припущення, що він був вбитий в Миколаєві від влучання ракети в місце його перебування. І моя думка така, що його здали вороги, дали координати ворогу. Церство Небесне Герою!
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24.07.2022 22:03
+7
Наприклад Катериненьску
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24.07.2022 22:05
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як він загинув, від чого, чому?
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24.07.2022 21:50 Відповісти
Війна йде!Ти не чув?
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24.07.2022 21:55 Відповісти
Писали внаслідок ракетного удару. Значить, десь суки попали в командний штаб і навряд чи комбриг одиночна жертва.
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24.07.2022 22:02 Відповісти
моє припущення, що він був вбитий в Миколаєві від влучання ракети в місце його перебування. І моя думка така, що його здали вороги, дали координати ворогу. Церство Небесне Герою!
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24.07.2022 22:03 Відповісти
от це треба встановити... Як би хто не ставився до Кіма - але, скоріше, його заклик виявити колаборантів та навідників - не на пустому місці...
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24.07.2022 22:11 Відповісти
Это должны быть не крики Кима, а ежесуточная работа СБУ и контрразведки - в тишине. В основном рашисты бьют ракетами по школам, садам, универам. Так поставьте по несколько оперативников возле каждого объекта и проверяйте кто там шляется и спецтехнику для прослушки и другие нищяки Бонда - сейчас военное время - а у нас время тик-токеров во главе с ************ Украины.
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25.07.2022 08:44 Відповісти
Відсутність доступної інформації про обставини загибелі комбрига Гуляєва породжує негативні домисли й поле для чуток. Мовчання це матір скорого забуття. Якщо йде розслідування, тоді про це потрібно сказати.
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24.07.2022 22:06 Відповісти
Командир 28-ї ОМБр ЗСУ Віталій Гуляєв загинув на Миколаївщині. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На війні з російськими окупантами загинув командир 28 ОМБр ЗСУ полковник Віталій Гуляєв.

Про це Цензор.НЕТ повідомив секретар РНБО (2014-2019 роки), а нині військовий ЗСУ Олександр Турчинов.

"Командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу полковник Віталій Гуляєв 23 липня 2022 року віддав своє життя, захищаючи Україну. Він був справжнім українським офіцером-лицарем, мужньою, рішучою і водночас доброю, веселою, надзвичайно світлою людиною. Він був батьком для своїх солдатів і жахом для ворогів", - повідомив Турчинов.

"Комбриг обрав свій шлях - шлях захисника країни. З 2014 року на фронті. У 2022-му його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину", - зазначив Турчинов.

Джерело: https://censor.net/ua/n3356186
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24.07.2022 22:17 Відповісти
Ракета с аамолета
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24.07.2022 22:30 Відповісти
Дійсно, хороша ініціатива. На честь героя України змінити назву вулиці, яка нині має ім'я якогось совково-комуністичного функціонера.
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24.07.2022 21:59 Відповісти
Наприклад Катериненьску
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24.07.2022 22:05 Відповісти
Катериненську не можливо бо на площі Катеринінській буде знесено пам"ятник Катерині і встановлено відзнаку наших союзників в особі Байдена, Джонсона та інших звідти і нова назва вулиці. Іншу або нову можливо.
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24.07.2022 22:31 Відповісти
Комбриг Віталій Оуляєв обрав свій шлях - шлях захисника країни.

З 2014 року на фронті.

У 2022-му його одеська 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від погані Миколаївщину та Херсонщину😠
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24.07.2022 22:09 Відповісти
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24.07.2022 22:16 Відповісти
"Скільки тобі потрібно часу щоб через п'ять хвилин бути біля мене?"
Харизматична людина була, шкода.
30, 13, 28.
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24.07.2022 22:54 Відповісти
Шукати навідників в Миколаєві та області, НЕГАЙНО. Закрити на виїзд і в'їзд, ввести обмеження на відвідування місць поблизу дислокації військових, невже ви думаєте що рашисти будуть тихенько чекати нашого наступу? Вони також шукають цілі і нажаль у них більше засобів ураження. Навідників треба розстрілювати.
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24.07.2022 23:33 Відповісти
Дві вулиці в Одесі - ім. В.Гуляєва і ще ім.Лицарів Зимового походу.
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25.07.2022 00:44 Відповісти
Шана
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25.07.2022 09:32 Відповісти
 
 