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законопроєкт (3553) Євросоюз (12779) Стефанчук Руслан (740)

Деякі законопроєкти, необхідні для вступу в ЄС, будуть "викликати дискусію" серед депутатів, - Стефанчук

стефанчук,брінк

Верховна Рада найближчим часом має намір прийняти ряд законопроєктів на виконання вимог Європейської комісії, деякі з них можуть викликати дискусії.

Як інормує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це  голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив у ефірі телемарафону

Він зазначив: "Ми розробили наш план законопроєктних робіт, визначили, що маємо прийняти найближчим часом, особливо, що стосується цих семи побажань Європейської комісії.

Зокрема, це законопроєкт, який стосується Конституційного Суду. Це законопроєкт, який стосується питань, пов’язаних з відмиванням коштів, так званий FATF. Це питання, пов’язані з законом про деолігархізацію. Це питання, пов’язані з законом про національні меншини. Це питання, пов’язані з законом про медіа. Це основний план Верховної Ради, який ми маємо втілити найближчим часом".

Також читайте: Рада ухвалить до кінця року закони, потрібні для старту переговорів про вступ України до ЄС, - Стефанчук

За словами Стефанчука, Верховна Рада здійснює "організаційні структурні перетворення", щоб ця діяльність була пришвидшеною і закони, які стосуються євроінтеграції, проходили по так званому "швидкому треку".

Голова ВР зазначив, що до кінця року планується прийняти всі законопроєкти, про які йдеться у переліку вимог Європейської комісії.

"Серед них якихось таких, які б негативно впливали на життя пересічного громадянина, немає. Є ті, які можуть викликати дискусію, і це нормально", - підкерслив він.

Також дивіться: Рада готова впроваджувати всі зміни для боротьби із корупцією, - Стефанчук. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+27
у вас тільки бабло на свій карман не викликає діскусію
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24.07.2022 21:47
+23
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24.07.2022 22:00
+18
Які можуть бути дискусії в гадючому кублі...
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24.07.2022 21:49
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у вас тільки бабло на свій карман не викликає діскусію
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24.07.2022 21:47 Відповісти
Частота мордобоїв впала до історичного мінімуму при Зе...
Беззуба рада - вирок нації...

Олігархи кляті може достатньо купляти шлюх в раді?
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24.07.2022 22:03 Відповісти
не трынди кацап - вырок нации это сосать член плешивого кгб-иста больше 20-ти лет и за мкадом ходить срать во вдор
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25.07.2022 01:19 Відповісти
Які можуть бути дискусії в гадючому кублі...
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24.07.2022 21:49 Відповісти
Дискусій не має тільки в росії. Ви щось пропонуєте?
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24.07.2022 22:44 Відповісти
хто взагалі проголосував за цього Коливана? ганьбище.
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24.07.2022 21:51 Відповісти
Це якась ганьба !
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24.07.2022 21:59 Відповісти
ха, він за списком пройшов. тобто НІХТО за нього особисто не голосував.
тупе насєлєніє проголосувало зате за партію "Слуга народу". якого народу, а, довбні?
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24.07.2022 22:03 Відповісти
многих довбней уже нет в живых ..
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25.07.2022 01:20 Відповісти
А шо такое? Вы же уже целый список составили, даже гражданства лишили некоторых. Подняли шум на всю Вселенную о победе над олигархами.А теперь выясняется, шо все не то. Шо ж вы, голуби зебилоидные(это то же, что петухи драные, только зелёные), делали все это время?
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24.07.2022 21:51 Відповісти
зато за вагнергейт МН17 Роттердам+ Облгази та ціна на газ "не важлива"...

А ще продана земля банкам зовсім забулась...
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24.07.2022 22:04 Відповісти
значит дискуссию проводить пиндальным под дупу методом
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24.07.2022 21:51 Відповісти
*Ета чо тіпа і взяткі давать нєзя? і по звонку вапросікі рєшать? ета чо тіпа мнє тєпєрь на одну зарплату жить? а на какіє дєньгі я в мілан свою шкуру повєзу чтолі? да ну нафіг вашу ету евпопу
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24.07.2022 21:52 Відповісти
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24.07.2022 21:55 Відповісти
це треба писати на кожному бигборді!!!Щоб ота наволочь,пересуваясть повзь на купованний за крадені державні гроші,коштовній автівці,збуджувала в себе залишки совісті.
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24.07.2022 22:01 Відповісти
Совіть? вибрали вора, олігарха, блазня.. Який відосик покажеш - то і буде вещать...

Бо націю обідрали вщент, тепер головне "захищати інвестиції"
Як думаєте які шанси в Арестовича якщо на нього відосиків назниматі на 1 млрд долл?
на 3 млрд?
а на 5?

Бо якщо 10 - нарисують 146...

Ось і питання: я чим ми відрізняємся від орків коли думку формуємо дивлячись олігархічні ЗМІ?
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24.07.2022 22:08 Відповісти
Это надо каждому ЗЕбанутому депутату выколоть на лбу, что-бы эта ЗЕсрань видела каждый день.
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25.07.2022 07:47 Відповісти
Перед Радою поставити гильотину - і кожного балабола туда 🤣🤣🤣
ЕС для украінцев - ціль номер 1. Хто заважає темпу - на гільйотину 🤣
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24.07.2022 21:56 Відповісти
Якщо у ВР половина зрадників, а інша половина колаборантів, то хто буде голосовати за закони потрібни для народу ?
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24.07.2022 21:57 Відповісти
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24.07.2022 22:00 Відповісти
Після пустої казни Януковича при Порошенко були зменшені зарплати верхівки, а зараз кому війна, а кому,,,,,невже це правда!!!!
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25.07.2022 07:28 Відповісти
Ты прямо сорвала это с моей клавиатуры. Все это так и было, а премьер-министр Яценюк летал на зарубежные встречи с коллегами обычным рейсом самолетов.
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25.07.2022 07:50 Відповісти
Пошли они нах со своими дискуссиями
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24.07.2022 22:02 Відповісти
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24.07.2022 22:08 Відповісти
Забороняли ґаваріть парускі.
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24.07.2022 22:26 Відповісти
Так говори в своем Мухосранске, пад радными бярезками, быдло козломордое.
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25.07.2022 07:52 Відповісти
Виродки під час війни вдвічі підняли собі зарплати і своїм ху#соскам помічницям .
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24.07.2022 22:15 Відповісти
Всі дискусії незай депутати проводять на передовій. Буде швидко і по темі
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24.07.2022 22:22 Відповісти
Що, тварюки, маячіть на обрії головне питаня - "а де ми харчуватися будемо"? Та почекайте, незабаром дехто з вас буде на державном харчуванні в пенітенціарних закладах.
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24.07.2022 22:30 Відповісти
Да,турбоголосованты,у вас дискус только по поводу содержимого в конвертах и по вопросу "прибарахления"! Ваши откормленые,лживые морды вызывают огромное чувство брезгливости.
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24.07.2022 22:59 Відповісти
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24.07.2022 22:59 Відповісти
Обіржався... Не серед депутатів. Ці кнопочки голосують, як роздатчики конвертів зарулять. "Дискусія" буде в Офісі, типу "какова хрєна гам ето надо???!" І буде звична імітація реформ і боротьби з корупцією.
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24.07.2022 23:38 Відповісти
Если с каждого депутата собрать деньги, то можно профинансировать год войны без ущерба для граждан. А сколько всяких байрактаров можно купить, что женушка Притулы (доча рыгыонала) бы прифигела. Ну то так, пища для размышлений, кому пипл деньги донатит.
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25.07.2022 00:42 Відповісти
Гнида слуганаротная - стефанчук
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25.07.2022 04:57 Відповісти
Зате не виникає дискусії щодо доцільності ВСІЄЇ цієї влади...
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25.07.2022 05:26 Відповісти
У вас там никогда никаких дискуссий не было,не свисти,мы же знает как работает эта контора - дерьмак и гетьманович приказали,стадо нажало кнопочки.
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25.07.2022 06:36 Відповісти
А шо, стефанчук, "турборежим" вже помер? Агент "козирь" відмінив його?
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25.07.2022 07:29 Відповісти
90% населения за вступ до ЄС. У ЄС є свої правила і закони. Всі дискусії, це намагання зберегти совково-олігархічний устрій.
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25.07.2022 07:34 Відповісти
 
 