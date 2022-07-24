"Маємо чи не вперше 100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною
Вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила усі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині.
Про це повідомив речник командування Повітряни сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Сьогодні (24 липня. – Ред.) наша ППО спрацювала на "відмінно", маємо чи не вперше 100% результат.
Вранці була ракетна атака з акваторії Чорного моря – чотири ракети "Калібр" полетіли у бік Хмельницької області.
Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією – маємо чотири збиті крилаті ракети", - розповів він.
За словами Ігната, протягом доби українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.
Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
Шастать
Спостерігав тоді з балкона залп зенитних ракет. Видовище грізне - і водночас красівоє.
Слава ППО!
Це я, коли вночі зі смартфона і з вулиці починає вити сигнал тривоги:
(але того разу видовище масованого ракетного старту змусило ризикнути безпекою заради естетики...)
не в укрытии - так хоть 2 стены соблюдайте
100 раз повезет, а потом..... - не дай Бог.
И береженого Бог бережет!
(читати тричі, поки вона виє)
Хай дрижать опори
Як осінній лист
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Хай горять заграви
Під пекельний свист
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Хай у Чорне море
Йде на дно рашист
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Хай кусає лікті
Хто на нас поліз
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Хай вогнем і громом
Вдарить благовіст!
Падай
Падай
Падай
Падай
Кримський міст
Л. Горова
Потім із дописів колег у Slack (це один із корпоративних месенджерів) дізнався про результати відбитої атаки, дістав з бару пляшку Hankey Bannister - і негайно випив за ППО
Відчуваєш себе мізерним. Але можеш жити завдяки нашій найкрутішій у світі Армії.
ППО, то зможемо, хоч більшу частину. А тоді вже можна розміщати все що завгодно і базам, лагерям, казармам і місцям пусків кацапських ракет по нам капець. Може через те і не дають багато зброї, да і F-16 на аєродромах чимсь треба закривати.