"Маємо чи не вперше 100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила усі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині.

Про це повідомив речник командування Повітряни сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Сьогодні (24 липня. – Ред.) наша ППО спрацювала на "відмінно", маємо чи не вперше 100% результат.

Вранці була ракетна атака з акваторії Чорного моря – чотири ракети "Калібр" полетіли у бік Хмельницької області.

Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією – маємо чотири збиті крилаті ракети", - розповів він.

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За словами Ігната, протягом доби українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.

Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.