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ППО (2929) Повітряні сили (2348) Ігнат (773)

"Маємо чи не вперше 100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

ракета

Вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила усі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині.

Про це повідомив речник командування Повітряни сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Сьогодні (24 липня. – Ред.) наша ППО спрацювала на "відмінно", маємо чи не вперше 100% результат.

Вранці була ракетна атака з акваторії Чорного моря – чотири ракети "Калібр" полетіли у бік Хмельницької області.

Ми повідомляли раніше, що три ракети знищені, а вже за уточненою інформацією – маємо чотири збиті крилаті ракети", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні сучасніші комплекси ППО, - Повітряні сили

За словами Ігната, протягом доби українська ударна авіація завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.

Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів.

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Топ коментарі
+42
Хвала та шана нашим Повітряним силам ЗСУ!!!!!
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24.07.2022 21:55
+33
Вже набили руку пілоти наших винищувачів, чітко відпрацювали по крилатих ракетах.
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
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24.07.2022 21:58
+31
Нещодавно була спроба удару по Придніпровській ТЕС у Дніпрі. І тоді орки, наскільки знаю, теж на 100% відсмоктали хія - усі ракети перехопили, тільки уламки однієї ляпнулися неподалік від паркану електростанції та ненадовго підпалили сухостій, от і весь damage.
Спостерігав тоді з балкона залп зенитних ракет. Видовище грізне - і водночас красівоє.
Слава ППО!
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24.07.2022 22:16
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Хвала та шана нашим Повітряним силам ЗСУ!!!!!
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24.07.2022 21:55 Відповісти
Героям-Слава!
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24.07.2022 21:56 Відповісти
Гарна робота-так тримати...
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24.07.2022 21:55 Відповісти
Опыт.
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24.07.2022 22:05 Відповісти
водкой не пропьешь
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24.07.2022 22:26 Відповісти
Вже набили руку пілоти наших винищувачів, чітко відпрацювали по крилатих ракетах.
Ще б так само закрити небо над містами, які ближче до лінії фронту і узбеоежжя.
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24.07.2022 21:58 Відповісти
Так. Сьогодні цілий день працювали наші соколи! Хай Боже їм допомога і захищає!!!
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24.07.2022 22:46 Відповісти
Нєх...й

Шастать
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24.07.2022 22:10 Відповісти
Нещодавно була спроба удару по Придніпровській ТЕС у Дніпрі. І тоді орки, наскільки знаю, теж на 100% відсмоктали хія - усі ракети перехопили, тільки уламки однієї ляпнулися неподалік від паркану електростанції та ненадовго підпалили сухостій, от і весь damage.
Спостерігав тоді з балкона залп зенитних ракет. Видовище грізне - і водночас красівоє.
Слава ППО!
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24.07.2022 22:16 Відповісти
вы в укрытии должны быть, а не с окна наблюдать!
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24.07.2022 22:27 Відповісти
Ф - фаталізм

Це я, коли вночі зі смартфона і з вулиці починає вити сигнал тривоги:

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24.07.2022 22:49 Відповісти
Ой і ми оце так само коротше, жити в страху це пекло і на руку лише твоїм ворогам, жити без страху - це свобода, свобода - це по-українські!
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25.07.2022 00:08 Відповісти
🙏
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25.07.2022 14:01 Відповісти
P.S.: містика - щойно десь далеко прозвучала бавовна, і одразу тривога... та-а-ак... починаю наспівувати "ой та ну нахій, ой та ну нахій, нахій-нахій, ну його в хій...", при цьому переміщуючись у калідор за 2 стіни.
(але того разу видовище масованого ракетного старту змусило ризикнути безпекою заради естетики...)
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24.07.2022 23:04 Відповісти
так нельзя
не в укрытии - так хоть 2 стены соблюдайте
100 раз повезет, а потом..... - не дай Бог.
И береженого Бог бережет!
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24.07.2022 23:37 Відповісти
На тему двох стін

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24.07.2022 23:49 Відповісти
Замовлянка на блєдіну

(читати тричі, поки вона виє)

Хай дрижать опори

Як осінній лист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай горять заграви

Під пекельний свист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай у Чорне море

Йде на дно рашист

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай кусає лікті

Хто на нас поліз

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Хай вогнем і громом

Вдарить благовіст!

Падай

Падай

Падай

Падай

Кримський міст

Л. Горова
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24.07.2022 23:38 Відповісти
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24.07.2022 23:44 Відповісти
Хорошо пошутили, на весь квартал ни одного подвала в доме, до ближайшего укрытия 2 км
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25.07.2022 08:28 Відповісти
У нас майже аналогічно - до найближчого укриття десь кілометр ((( подвал у під'їзді в принципі відкритий, але там скоріше поламаєш ноги + підхопиш якусь заразу від щурів Тому єдиний реальний варіант - калідор за двома стінами...
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25.07.2022 20:38 Відповісти
А як пропустити таке видовище??
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25.07.2022 11:48 Відповісти
Красівоє. Нагадало залп Хаймарсів - і теж так щільно пішли, одна ракета за іншою. І кілька разів - потужна повітряна бавовна (вже поза візуальною доступністю, з іншого боку будинку).
Потім із дописів колег у Slack (це один із корпоративних месенджерів) дізнався про результати відбитої атаки, дістав з бару пляшку Hankey Bannister - і негайно випив за ППО
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25.07.2022 20:52 Відповісти
Які ж вони круті....
Відчуваєш себе мізерним. Але можеш жити завдяки нашій найкрутішій у світі Армії.
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24.07.2022 22:18 Відповісти
опыт - дело наживное, парни наши опыта набрались, надеюсь, так будет и дальше - 100% укрских ракет в молоко, СЛАВА ЗСУ
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24.07.2022 22:20 Відповісти
100% чиїх ракет у молоко?..
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24.07.2022 22:24 Відповісти
опечатка) - оркских)
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24.07.2022 22:27 Відповісти
Ти дивися уважніше, бо отримаєш навічний бан.
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24.07.2022 22:29 Відповісти
постараюсь))
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24.07.2022 22:37 Відповісти
Обережніше з такими помилками )) бо люди в умовах воєнного часу нервові, і адміни/модератори не виключення ))
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24.07.2022 22:52 Відповісти
Ну, й по місцях базування ЧФ РФ варто було б вжарити.
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24.07.2022 23:10 Відповісти
Респект Героям!
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24.07.2022 22:30 Відповісти
це добре шо три ... але в кіровоградській маємо десять і суттєві втрати на жаль...
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24.07.2022 22:31 Відповісти
Головне закрити наші міста і взагалі терріторію. Дадуть норвезьку
ППО, то зможемо, хоч більшу частину. А тоді вже можна розміщати все що завгодно і базам, лагерям, казармам і місцям пусків кацапських ракет по нам капець. Може через те і не дають багато зброї, да і F-16 на аєродромах чимсь треба закривати.
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24.07.2022 22:32 Відповісти
👍🙏Красавцы наши ‼️❤️💙💛Так держать‼️Всегда Удачи 🍀 🍀🍀🍀
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24.07.2022 22:34 Відповісти
24.07 день ПРО України
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24.07.2022 22:34 Відповісти
Добре, синки! Добре!
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24.07.2022 22:38 Відповісти
Зеленський з рогатки. Хто ж ще міг так влучно?
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24.07.2022 22:49 Відповісти
Може нарешті обіцяні nasams відпрацювали?
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24.07.2022 22:51 Відповісти
Дніпро: хвилин 10 тому спочатку десь далеко пролунала бавовна, і тільки потім сирена тривоги. WTF?
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24.07.2022 23:14 Відповісти
Красавчики просто!
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24.07.2022 23:21 Відповісти
попасть по кацапам мы можем, и есть чем. Супер важно целеуказание. Тут очень союзники помагают, дай Бог им здоровья!
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24.07.2022 23:42 Відповісти
Срав пес, перділи гуси 🤬 у Дніпрі третя тривога за вечір...
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25.07.2022 00:57 Відповісти
 
 