Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 липня виступив із традиційним зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.
"Завтра починається важливий тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня.
У час такої жорстокої війни, на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності.
Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки.
Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії і в економіці.
Я вдячний усім, хто захищає державу! І бажаю всім нам, усім українцям, результативного нового тижня", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Запасаемся засобами впливу на пацюків.
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Хлопці, бережемо Бутусова. Дуже він їм заважає.
А що на рахунок Юлі? Якщо прибрати наклепи та чисто по фактам, вона "не змога" чи вона стравлюючий краник? Чи ще щось? Яка ваша думка?
месячныесуточные......
утро началось с ужасных новостей - погиб мой военный друг, комбриг.
сдали позицию…
слили врагу…
Моторошно...
https://twitter.com/poroshenko/status/1551273360516173840 3 ч
25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь - провалилися.
Звертаюся до одеситів, міського Голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада дуже багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше.
А ТРИПОЛЬСКА українська ХЛЕБОРОБСЬКА ера мае 6 тисяч років
У Стамбул возили українське зерно 6 тис років на судах по Дніпру і Дністру і увздовж Черного моря
Були до кінця.
Якщо Зеленський не в змозі отримати від союзників ці ракети, то в цьому винен саме він, а не союзники, які прямо кажуть, що Єрмак - агент рашки.
ПРИБЕРИ ДЕРЬМАКА , ВОВА . !!!
відклич їх до ВСУ - хай там мову вчать
якщо знає , тоді чого НЕЛЕГІТИМНОГО ЕРМАКА сують у кожну дирку поперед легітимних ( тобто обраних народом) ⁉️⁉️
Вірний розрахунок на його зе-виборців
как шашлыки на майские и день пабєды. ему бы только отмечать...
Кожен день щось розповідає про діяльність шефа!
Ну що котани? Ітогі падвєдьом?
1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 - навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року зеблєдва придумувала, як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же - ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом штопане ДеБеРе порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згодні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось задохуа добре воюють!
Але не забувайте!
Шлімазл наше фсьо!
А завгосп поцріот!