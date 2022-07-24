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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 24 липня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Зеленського.

"Завтра починається важливий тиждень, коли ми вперше відзначимо День Української Державності 28 липня.

У час такої жорстокої війни, на шостому її місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Попри все. Бо українців не зламати. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності.

Тож не розслабляємось і, як і кожного дня протягом пʼяти місяців, робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні, - Зеленський. ВIДЕО

Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше – буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії і в економіці.

Я вдячний усім, хто захищає державу! І бажаю всім нам, усім українцям, результативного нового тижня", - зазначається у повідомленні.

Також дивіться: Російський удар по Одесі - цинічний та прорахований крок, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звернення (604)


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Топ коментарі
+34
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24.07.2022 22:51
+33
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24.07.2022 22:23
+29
"Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю."
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24.07.2022 22:37
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Було б краще якщо би він зовсім не де не світився ! Але вже маємо те що маємо !
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24.07.2022 22:19 Відповісти
Він знає що відосики та вираз впевненого обличчя діло рейтингове та якщо їх багато будет - населення забудет про Єрмака, Спарц, Маріуполь, Херсон, Вагнергейт, землю ті всі інші непопулярні рішення...

Запасаемся засобами впливу на пацюків.

_______________
Хлопці, бережемо Бутусова. Дуже він їм заважає.
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24.07.2022 23:06 Відповісти
Всё, где звучит фамилия Зеленский, прекратил читать-смотреть уже год. Вся его команда ФСБ. А ему нужно лечится в ПНД
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24.07.2022 22:21 Відповісти
Оце позиція... Гарне розуміння олігархії в дії...

А що на рахунок Юлі? Якщо прибрати наклепи та чисто по фактам, вона "не змога" чи вона стравлюючий краник? Чи ще щось? Яка ваша думка?
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24.07.2022 23:20 Відповісти
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24.07.2022 22:23 Відповісти
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24.07.2022 22:42 Відповісти
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24.07.2022 22:51 Відповісти
в зе творча криза?
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24.07.2022 22:25 Відповісти
не, это у него месячные суточные......
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24.07.2022 22:43 Відповісти
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24.07.2022 22:30 Відповісти
Просунути б тобі по саме німагу. Коли обміняєш азовців?
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24.07.2022 22:30 Відповісти
Нужен диалог с избирателями, це лапша на вуха.
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24.07.2022 22:31 Відповісти
Шкода, що не всі це розуміють....
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24.07.2022 22:32 Відповісти
Цікаво, що Угорщину за парасолькою взагалі не видно.
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24.07.2022 22:50 Відповісти
Кстати, ответные визиты не из ОМАНа ли?
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24.07.2022 22:32 Відповісти
та сейчас шифроваться уже смысла нет....., теперь напрямую с Лубянки.....
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24.07.2022 23:04 Відповісти
війни боюсь менше ніж переговорів цих падлюк зебуїнів... від слів переговори мене вже теліпає
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24.07.2022 22:36 Відповісти
вечірній пздун.
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24.07.2022 22:37 Відповісти
"Разница между животными и людьми заключается в том что животные никогда не позволяют самому тупому вести стаю."
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24.07.2022 22:37 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1550792884139577344 https://twitter.com/i/status/1550792884139577344 )))
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24.07.2022 23:09 Відповісти
TO55@_to55_

утро началось с ужасных новостей - погиб мой военный друг, комбриг.
сдали позицию…
слили врагу…
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24.07.2022 22:37 Відповісти
перший етап здачі був довоєний, це вже всі зрозуміли. другий етап мав бути кожен раз, але Джонсон і Дуда нас рятували своїми неанонсованими візитами, тільки захиталось крісло під Джонсоном, в нас все пішло по піхві. Сєвєродонецьк... Лисичанськ... а зараз отаке, зараз активізували внутрішніх гнид, тому що не вдається їм черезх зовнішні причини. всіляки Хаймарси і тд заважають просто втупу влоб все продати, це буде дуже помітно, тому що терпіти поразки з допомогою якісної зброї було б дуже провокативно... а тепер пішли зєрмаковщіна, підкупи, зливання інфи, прибиранная результативних командирів на потрібних ділянках де треба здати...

Моторошно...
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24.07.2022 22:43 Відповісти
Якщо є прибирання результативних командирів, то військова хунта під час війни (головне щоб без зрадників та тих хто наживався на війні з 2014) не найгірша модель керування державою. І щоб з сізо сбу волали відчайдушні воплі з зізнаннями кремлівських агентів, а потім глухі пух, пух, це шмяк, ляп, шмяк
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25.07.2022 10:41 Відповісти
Петро Порошенко@poroshenko

https://twitter.com/poroshenko/status/1551273360516173840 3 ч

25 лютого 2022-го 28-а ОМБр під командуванням полковника Гуляєва вступила в бій з путіноїдами, які намагалися висадити десант біля Коблевого, щоб далі йти на Миколаїв та Одесу. Окупантам дали по зубах. Плани путіна захопити весь Південь - провалилися.

Звертаюся до одеситів, міського Голови Одеси, міськради. Підтримайте ініціативу нашої команди перейменувати одну з вулиць Одеси на честь полковника Гуляєва. Його бригада дуже багато зробила для захисту міста. І зробить ще більше.
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25.07.2022 00:32 Відповісти
Почему у нас государственнорсть привязали к крещению 988 года?Куда делось почти 150 лет истории до этого события?
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24.07.2022 22:40 Відповісти
Цікаво , що місто ( зараз Стамбул) існувало 7 тис років до РХ, тобто йому - 9 тис років .
А ТРИПОЛЬСКА українська ХЛЕБОРОБСЬКА ера мае 6 тисяч років
У Стамбул возили українське зерно 6 тис років на судах по Дніпру і Дністру і увздовж Черного моря
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24.07.2022 22:49 Відповісти
Коли воно буде говорити своїми словами? Зверніть увагу, воно постійно читає тексти, які йому пишуть. Хто бачив пряму мову приЗедента? Напишіть, хочу подивитись.
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24.07.2022 22:41 Відповісти
навіщо тобі його пряма мова? включи скабєєву, там приблизно те ж саме буде, але ще й заіканням ееее, бєєє., ммм... ееее... дайтє рузкій язик владімір владіміравіч на калєні встану https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
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24.07.2022 22:45 Відповісти
Олександре, не треба слухати 1 дивитись, коли в1н говоре без бумажки. Це, коли у людини температура 40 1 у не1 марення.
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24.07.2022 22:48 Відповісти
Если Зеленский не будет читать с листика то от его речей у западных партнеров уши завернуться
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25.07.2022 08:23 Відповісти
Навряд завернуться бо буде переклад і там все виправлять! Це хіба що завернеться у тих, хто розуміє українську мову!
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25.07.2022 12:35 Відповісти
Зто знае в ліцо героїв ?

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24.07.2022 22:43 Відповісти
Три командири: командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар (Калина) та майор морпіхів Сергій Волинський (Волина) останніми вийшли з території «Азовсталі».
Були до кінця.
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24.07.2022 23:20 Відповісти
Пусті балачки. Поки Україна не почне завдавати ударів по РФ - війна не припиниться.
Якщо Зеленський не в змозі отримати від союзників ці ракети, то в цьому винен саме він, а не союзники, які прямо кажуть, що Єрмак - агент рашки.
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24.07.2022 22:44 Відповісти
Вова , прибери дЕрьмака , і не заговорюй українцям зуби . !!! .

ПРИБЕРИ ДЕРЬМАКА , ВОВА . !!!
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24.07.2022 22:46 Відповісти
Якщо буратіно нарцис - він не захоче зрозуміти хто про нього піклувався, як, і навіщо...
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25.07.2022 10:44 Відповісти
За дорученням голови президента Андрія Єрмака, Володимир Зеленський провів нараду з керівником адміністрації президедента Ізраїлю. Обговорили улюблені канали в тіктоці і борг по комуналці негромадянина Коломойського. Джерело
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24.07.2022 22:49 Відповісти
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24.07.2022 22:50 Відповісти
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24.07.2022 22:51 Відповісти
Володимир , а чого 95 квартал кацапською мовою виступає в ЕВРОПІ , МОНАТИК поет кацапською мовою в Европі . Шо це за ганьба ????

відклич їх до ВСУ - хай там мову вчать
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24.07.2022 22:53 Відповісти
Цікаве питання - знае український президент ЩО ТАКЕ ЛІГІТИМНИСТЬ ?

якщо знає , тоді чого НЕЛЕГІТИМНОГО ЕРМАКА сують у кожну дирку поперед легітимних ( тобто обраних народом) ⁉️⁉️
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24.07.2022 22:56 Відповісти
А поняття "Держава" і "Країна" ототожнюється цим професором.
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25.07.2022 10:05 Відповісти
О, Єрмак йому майку змінив на колір земляної жаби і наказав перестати голитися зовсім, напевно і митися.

Вірний розрахунок на його зе-виборців
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24.07.2022 22:57 Відповісти
Але відзначимо (с)
как шашлыки на майские и день пабєды. ему бы только отмечать...
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24.07.2022 22:58 Відповісти
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24.07.2022 23:01 Відповісти
Видимо пообещали отдать Херсон, бо Зеле нужны какие-то победы.
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24.07.2022 23:12 Відповісти
Візити партнерів - це ревізори, скільки Єрмак віддає ботам Подоляка з помочі Заходу, скільки ОПУ витрачає на повне захоплення влади в Україні - адже чим нульовішій буюджет країни тим більша їй допомога , ау сі ОПУшні татарови живуть з бюджету.
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24.07.2022 23:20 Відповісти
Прес-аташе в Єрмака старанний...
Кожен день щось розповідає про діяльність шефа!
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24.07.2022 23:56 Відповісти
Сергій Савка@rs_ssw

Ну що котани? Ітогі падвєдьом?

1. Південь готували до здачі 3 роки! Розмінували все що можна. При наступі 24.02 - навіть не пробували щось протиставити - тупо вивели всі силові структури!
2. Воду в Крим дали.
3. Від компенсації за анексію АРК в розмірі 150+ ярдів - відмовились!
4. Майже пів року зеблєдва придумувала, як припинити постачання зброї від союзників - і знайшла спосіб! Тупо передала всю владу в державі завгоспу з поганялом Козирь! Він же - ФСБшний ******* "штірліц"!
5. Підписавши якусь дику ***** про "хлібне перемир'я" - дефакто віддали південь ворогу і терористу з гарантіями з боку України, що забирати силою ми його не будемо три місяці, тобто ніколи, бо за три місяці вони підпишуть ще якусь дику ***** про "газове перемир'я" - бо ми ж не можемо лишити європку без газу на зиму?
6. Тим часом штопане ДеБеРе порушує справу за контрнаступ ЗСУ в 2014-му! Тобто генерали не згодні стояти під обстрілами кацапів три місяці, а тому їх треба відсторонити і відповідно розвалити не тільки наступальні плани, а взагалі увесь командний склад ЗСУ! Бо шось задохуа добре воюють!
Але не забувайте!
Шлімазл наше фсьо!
А завгосп поцріот!
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25.07.2022 00:21 Відповісти
Про яку сумк йдеться:- 10, 100, 500млрд?
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25.07.2022 09:12 Відповісти
Чонгар проходили російські колони о 01.30 а чому повномасштабне вторгнення зважає на 05.00 ?
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25.07.2022 12:29 Відповісти
"після Маріуполя ніяких перемовин"
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25.07.2022 01:59 Відповісти
зеленский оманско-ермаковская гнида
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25.07.2022 05:06 Відповісти
Коли зрадника дерьмака відсторониш говорун
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25.07.2022 05:47 Відповісти
25 грудня 2022 року.......нема.....УКРАИНЫ
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25.07.2022 05:52 Відповісти
видосиков видос видосикович настолько задолбал своими видосиками, что если раньше было противно слушать его гнусавую речь, то сейчас уже становится стыдно...
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25.07.2022 06:47 Відповісти
оманські кнурі - виродки і перевертні ...і далі здають Україну...БОЖЕ,краще б воно втікло....це ницість,це сором,це кров і біль України і народу.....
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25.07.2022 07:54 Відповісти
Сподіваюсь побачити цю остогидлу мордяку у в'язниці разом з Ермаками, татаровими, коломойськими і усією ********, що привели Україну до повного *******.
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25.07.2022 10:15 Відповісти
А нахия этот модник нацепил на себя совковый дубок? У нас есть свой пиксель.
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25.07.2022 11:38 Відповісти
А можна якось забанити цього членограя? Такб щоб не бачити його ні на цензорі, ні взагалі...
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25.07.2022 12:17 Відповісти
В Єрмака найкращий прес-аташе з усіх, які були в політичного бомонду в історії ******** України! На міжнародному рівні навіть Пєсков (Кадиров) перед ним блідо виглядає!
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25.07.2022 21:43 Відповісти
 
 