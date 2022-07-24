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Новини Війна
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МВС (3473) зброя (7283) реєстр (809) Єнін (348)

В Україні планують створити реєстр зброї, доступний для кожного поліцейського на блокпості, - МВС

нпу,поліція,нацполіція

У Міністерстві внутрішніх справ України думають над створенням реєстру осіб, яким була видана зброя, і над тим, щоб цей реєстр зробити цифровим і доступним на планшеті для кожного поліцейського, який несе службу на блокпості.

Про це в інтерв’ю виданню "Telegraph" заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ була роздана велика кількість зброї, і це зіграло свою роль в обороні Києва та інших міст. При цьому, за його словами, у МВС наразі розуміють ризики, з якими пов’язане володіння зброєю у недостатньо підготовлених людей, - мова йде і про необережність, і неуважність, і небезпеку для дітей.

"Ми думаємо сформувати реєстр тих осіб, яким видана зброя, зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліцейського, який несе службу на блокпості. Щоб було легко ідентифікувати кожну одиницю зброї, як вітчизняного зразка, так і трофейну, яка так само має бути зареєстрована", - заявив він.

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Посадовець уточнив, що це - непростий процес, і він вимагає скрупульозного підходу з боку наших військових. За інформацією Єніна, українські поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки.

У свою чергу, перший заступник міністра зазначив, що як тільки ситуація щодо цього відносно стабілізувалась на Київщині, у МВС поставили питання про контроль над зброєю. За його словами, міністерство ставить ці питання і військовому командуванню, і військовим комісаріатам, і поліцейським.

Тому, на переконання Єніна, питання обігу зброї є дуже важливим.

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"Україна не має відповідного Закону досі. Один наразі перебуває в парламенті на розгляді, і в рамках його планується врегулювання низки питань: спрощення певних процедур по придбанню зброї, зробити контакт між населенням і чиновником мінімальним, створити електронний реєстр зброї, щоб кожна одиниця ставала на облік", - зазначив він.

При цьому Єнін висловив думку, що щодо цього потрібне і базове безпекове навчання, починаючи з дитинства.

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Топ коментарі
+11
А мусора сразу будут в фсб передавать
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24.07.2022 23:26
+5
У стаpого бандеpівця питають:

- Діду у тебе патpони є?

- Hема, хлопці.

- Діду, а пістолет є?

- Hема, хлопці.

- А кулемет є?

- А ось чого нема, того нема!
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24.07.2022 23:56
+4
Трофейну зброю до реєстру внисити будете , чі можно в огороді прикопати на всяк випадок?
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24.07.2022 23:42
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А мусора сразу будут в фсб передавать
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24.07.2022 23:26 Відповісти
Постовым такой доступ давать не нужно. Пусть делают запрос и получают протокол действий. Наличие оружия, официально разрешенного в реестре еще не дает право его носить в указанном месте и время. Постовой на блокпосту не должен сам принимать такое решение.
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24.07.2022 23:32 Відповісти
І? Як це рф поможе? Пам'ятаєте як рф обісралась коли в Києві роздали автомати населенню?

Це правильний закон.
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19.09.2022 01:22 Відповісти
Там поманили зброєю для цивільних "простих людей"... Чи як завжди?

______________

на забуваємо що головний ворог - це олігархія, а орки - тимчасові.
Популяризуйте думку що потрібні люди далекі від них та близькі до нації.

Степан Хмара, Олесь Доний, Марина Ставнийчук ті інші достойні люди.
А зараз це будуть військові, їх також будуть підкупляти.
Будьте розумні та щасливі!
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24.07.2022 23:28 Відповісти
Щоб як якийсь мент став колаборантом, так в нього одразу було що кацапам передавати?
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24.07.2022 23:39 Відповісти
Трофейну зброю до реєстру внисити будете , чі можно в огороді прикопати на всяк випадок?
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24.07.2022 23:42 Відповісти
Я просто "трохи тямлю" у цій системі - консультував мисливців до війни Так я сміюся - вони в мирний час із мисливською зброєю розібраться не могли, а хочуть "охопить" у час війни обсяг роботи в десять раз більший "Моня Стирський" - ідіот! Наказать можна що -завгодно! А як це на практиці зробить?
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25.07.2022 04:48 Відповісти
досі могли вже зробити,
а то записали на папірці, потім папірці згоріли і хтось буде мати калаші даром
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24.07.2022 23:45 Відповісти
У стаpого бандеpівця питають:

- Діду у тебе патpони є?

- Hема, хлопці.

- Діду, а пістолет є?

- Hема, хлопці.

- А кулемет є?

- А ось чого нема, того нема!
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24.07.2022 23:56 Відповісти
Вірно але не всі це розуміють. Сцуться при владі от і мудрують.
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25.07.2022 01:10 Відповісти
Є на Дніпрі село таке - Радуль Його називають "Чернігівська Венеція" Бо під час весняного водопілля по селу люди на човнах плавають Земля погана - суцільний пісок Люди живуть за рахунок риби та лозоплетіння Там стоїть зараз прикордонна застава Так мені місцеві прикордонники розказували: коли київька рибінспекція отримала "ПМ-и" то вирішила "побикувать" в тих місцях- "підім"ять" під себе "бракашів" і "мзду збивать" Під"їхали до берега і почали пістолетами розмахувать Дідок мовчки відкинув рядно з задка воза А там - "Максим" Так у "контролерів" і "апетит пропав"!
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25.07.2022 06:56 Відповісти
Напоминает диктатуру как в Белоруссии. Что бы на батька падла усатого никто не позарился. Вы *** вместо вооруженых покажете людям или медведчук сидит в говне, а не в шикарной камере, как в отеле.
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25.07.2022 01:31 Відповісти
Нагадує....Але,мені пам'ятається конструкція сралін-члєнін. Сралін секретар(технічна посада) цк, члєнін:- сифілітичний недоумок в Горках. З тієї херні почалася херня з Генеральними секретврями.. З неї,ж почався концтабірний срср
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25.07.2022 09:39 Відповісти
А,шоб,ти жив довго,й щасливо!! Чомусь,я,після перших днів вторгнення,й появи зсу,вийшов з оборони,й списав оф. акм. Зза тих самих центрвлізованих баз. Лишився,з тим,що було. Аби окупанти незнайшли. Здоров'я тобі.! Будемо прориватися
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25.07.2022 09:33 Відповісти
Ох і боїться мусорня та її хазяї озброєних громадян. І прикривають свій страх лицемірною "заботою об бєзопасности народа".
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25.07.2022 07:37 Відповісти
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25.07.2022 07:40 Відповісти
А чого кацапською мовою?
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25.07.2022 09:50 Відповісти
Ви ще на кожному заборі напишіть списки. Посвідчення ( або інший документ на володіння
зброєю ) і цього достатньо. І кожний здоровий , дорослий громадянин має мати право володіти зброєю , для захисту себе , своєї сім'ї, своєї домівки , а в лавах ЗСУ для захисту своєї країни. І бажано це робити через ЗСУ , а не через продажну поліцію ,яка переходить на бік ворога і здає інформацію.
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25.07.2022 08:46 Відповісти
Ага,знову за своє.Ви зразу видайте,а потім вже щось видумуйте.
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25.07.2022 09:49 Відповісти
 
 