В Україні планують створити реєстр зброї, доступний для кожного поліцейського на блокпості, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України думають над створенням реєстру осіб, яким була видана зброя, і над тим, щоб цей реєстр зробити цифровим і доступним на планшеті для кожного поліцейського, який несе службу на блокпості.

Про це в інтерв’ю виданню "Telegraph" заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ була роздана велика кількість зброї, і це зіграло свою роль в обороні Києва та інших міст. При цьому, за його словами, у МВС наразі розуміють ризики, з якими пов’язане володіння зброєю у недостатньо підготовлених людей, - мова йде і про необережність, і неуважність, і небезпеку для дітей.

"Ми думаємо сформувати реєстр тих осіб, яким видана зброя, зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліцейського, який несе службу на блокпості. Щоб було легко ідентифікувати кожну одиницю зброї, як вітчизняного зразка, так і трофейну, яка так само має бути зареєстрована", - заявив він.

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Посадовець уточнив, що це - непростий процес, і він вимагає скрупульозного підходу з боку наших військових. За інформацією Єніна, українські поліцейські вилучають велику кількість зброї, боєприпасів, навіть бойової техніки.

У свою чергу, перший заступник міністра зазначив, що як тільки ситуація щодо цього відносно стабілізувалась на Київщині, у МВС поставили питання про контроль над зброєю. За його словами, міністерство ставить ці питання і військовому командуванню, і військовим комісаріатам, і поліцейським.

Тому, на переконання Єніна, питання обігу зброї є дуже важливим.

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"Україна не має відповідного Закону досі. Один наразі перебуває в парламенті на розгляді, і в рамках його планується врегулювання низки питань: спрощення певних процедур по придбанню зброї, зробити контакт між населенням і чиновником мінімальним, створити електронний реєстр зброї, щоб кожна одиниця ставала на облік", - зазначив він.

При цьому Єнін висловив думку, що щодо цього потрібне і базове безпекове навчання, починаючи з дитинства.