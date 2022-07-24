МВС завершує розробку мінімальних вимог до безпеки навчального процесу: мають бути створені умови, щоб діти могли вчитись навіть в укритті, - Єнін

У Міністерстві внутрішніх справ наразі знаходяться на етапі завершення розробки мінімальні вимоги до забезпечення безпеки навчального процесу.

Про це в інтерв’ю виданню "Telegraph" заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, далеко не всі навчальні заклади мають відповідні укриття, але Президент Володимир Зеленський поставив завдання забезпечити безпеку процесу. Наразі, за інформацією Єніна, йде робота над цим питанням.

"Перш за все, це завдання для органів місцевої влади, але Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ теж докладе зусиль для організації цього процесу. Ближчими днями ми завершуємо розробку мінімальних вимог до забезпечення безпеки навчального процесу. Робимо ми це спільно з Міністерством освіти та науки", - сказав посадовець.

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Він при цьому зазначив, що у подальшому міністерство також буде контролювати процес. При цьому, як заявив чиновник, наразі показник готовності навіть 50% шкіл не є для них задовільним.

"Якщо у школі не передбачений підвал, то укриття тоді має бути у пішій доступності від неї. У цих укриттях діти повинні не просто сидіти, а мають бути створені умови, щоб діти могли продовжувати навчальний процес навіть перебуваючи в укритті", - поінформував Єнін.

Відповідаючи на питання, чи ховається він сам в укриття, чиновник заявив, що по можливості він це робить, "хоча бували винятки".