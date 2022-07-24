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МВС (3473) школа (2181) Єнін (348) укриття (275)

МВС завершує розробку мінімальних вимог до безпеки навчального процесу: мають бути створені умови, щоб діти могли вчитись навіть в укритті, - Єнін

школа

У Міністерстві внутрішніх справ наразі знаходяться на етапі завершення розробки мінімальні вимоги до забезпечення безпеки навчального процесу.

Про це в інтерв’ю виданню "Telegraph" заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, далеко не всі навчальні заклади мають відповідні укриття, але Президент Володимир Зеленський поставив завдання забезпечити безпеку процесу. Наразі, за інформацією Єніна, йде робота над цим питанням.

"Перш за все, це завдання для органів місцевої влади, але Державна служба з надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ теж докладе зусиль для організації цього процесу. Ближчими днями ми завершуємо розробку мінімальних вимог до забезпечення безпеки навчального процесу. Робимо ми це спільно з Міністерством освіти та науки", - сказав посадовець.

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Він при цьому зазначив, що у подальшому міністерство також буде контролювати процес. При цьому, як заявив чиновник, наразі показник готовності навіть 50% шкіл не є для них задовільним.

"Якщо у школі не передбачений підвал, то укриття тоді має бути у пішій доступності від неї. У цих укриттях діти повинні не просто сидіти, а мають бути створені умови, щоб діти могли продовжувати навчальний процес навіть перебуваючи в укритті", - поінформував Єнін.

Відповідаючи на питання, чи ховається він сам в укриття, чиновник заявив, що по можливості він це робить, "хоча бували винятки".

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Топ коментарі
+19
Интересно получается , когда ковид , все на удаление без разговоров сидели , а когда война и ракета попасть может - иди в школу! Или я чего то не понимаю , и ли у кого то мозги набекрень!
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25.07.2022 00:30
+12
Казкові довбойоби. Вибачте, як кажуть, за мій французький. Працюю в школі, де близько 1000 учнів. Є підвал, в який може вміститися максимум 4 класи, а не 30. В підвалі звичайно нема ні води питної, ні туалету. Про яке безпечне перебування тут всіх учнів школи і вчителів під час тривоги може бути мова??? А вони ще і про навчальний процес в такому місці мріють...
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25.07.2022 00:04
+12
Довбойоби. Оковтирство. Які в дупу укриття. Підвал не є укриття. Підвал школи це братська могила.
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25.07.2022 00:25
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Хіба це справа МВС?! Вони чим там займаються? Вони взагалі не розуміють своїх посадових обов'язків. Па пріколу, пацаны?
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25.07.2022 00:02 Відповісти
Державна служба з надзвичайних ситуацій підпорядкована МВС.
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25.07.2022 07:20 Відповісти
Казкові довбойоби. Вибачте, як кажуть, за мій французький. Працюю в школі, де близько 1000 учнів. Є підвал, в який може вміститися максимум 4 класи, а не 30. В підвалі звичайно нема ні води питної, ні туалету. Про яке безпечне перебування тут всіх учнів школи і вчителів під час тривоги може бути мова??? А вони ще і про навчальний процес в такому місці мріють...
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25.07.2022 00:04 Відповісти
А у житлових будинках у підвалах є туалет, вода і спасалон? Вам ледащам держслужбовним лише б не працювати ... добре, не працюйте, через три місяці будете жебракувати як оті самі бібліотекарі під час короновірусу
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25.07.2022 00:38 Відповісти
Агов! Ви про що? Ви можете собі уявити, що буде, якщо діти під час повітряної тривоги захочуть, наприклад, в туалет? Куди вони мають йти? Де має розміститися 1000 учнів? Як в підвалі проводити урок? Може туди ще парти знести? Коли будем бігти в підвал, кожен прихопить свою парту і стілець))) А якщо завалить, не дай бог, то це буде братська могила. І не треба тут розказувати, що вчителі не хочуть до школи! Ми знаємо прекрасно, що таке дистанційне навчання і вже всі давно втомились від нього, бо підготовка до таких уроків, перевірка зошитів в мережі займають набагато більше часу і забирають набагато більше сил, ніж звичайно. Але ми навчилися це робити і знаємо як. Тому, в час війни з метою безпеки дітей - тільки дистанційне навчання. Навіть мови нема.
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25.07.2022 01:06 Відповісти
Ей, перечитайте себе, що написали! В мене дитина -школяр. Я взагалі проти очного навчання під час війни! Підвали шкільні не є бомбосховищами! Кудись прилетить, накриє дітей і хто тоді за це відповість? Шмигаль , чи ваше зелене?
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25.07.2022 09:25 Відповісти
Це до елени волхової
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25.07.2022 09:26 Відповісти
Які вимоги можуть бути? У шкіл немає бомосховищ. Яка тут може бути безпека. Взагалі здоровий глузд там втратили?
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25.07.2022 00:04 Відповісти
Ми десятки років тіснимося в школі, розкиданій по селищу у семи приміщеннях. За місяць маємо побудувати сховище, в якому можна начатися? Телись, ялова, давай молока
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25.07.2022 00:16 Відповісти
Довбойоби. Оковтирство. Які в дупу укриття. Підвал не є укриття. Підвал школи це братська могила.
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25.07.2022 00:25 Відповісти
Підвал - це приміщення, в якому перебуватимуть одночасно 9 чи 11 класів невеликої школи. Який не поділений на навчальні зони, де діти сидітимуть на лавках чи кріслах. Де може не бути світла у випадку серйозної загрози. Як всі класи мають одночасно навчатися? Як у класика - АБАГАЛАМАГА?
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25.07.2022 00:29 Відповісти
Интересно получается , когда ковид , все на удаление без разговоров сидели , а когда война и ракета попасть может - иди в школу! Или я чего то не понимаю , и ли у кого то мозги набекрень!
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25.07.2022 00:30 Відповісти
++++++++++++++
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25.07.2022 01:00 Відповісти
Що розробляє мвс якщо бомбосховищ у школах майже не має а якщо і є як туди вмістять усіх учнів...
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25.07.2022 00:42 Відповісти
1. Як вони це уявляють?
2. Віддалений режим, як під час корони - вже не варіант?
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25.07.2022 01:02 Відповісти
Бомбосховищ нема,а де є,хто відкопуватиме? Чекаєм адекватів серед рафінованого Зе бидла?? Гу,нв
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25.07.2022 01:05 Відповісти
Рекомендация ВОЗ, 100%
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25.07.2022 01:56 Відповісти
можно в минимальные вимоги написать бомбер и про завалящее. ну и пусть родители окопы выроют на всякий пожарный. практика опять же. ну и учителям чтобы отстреливаться чего-то дать. пусть там себе огневые точки присмотрят.
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25.07.2022 02:47 Відповісти
Мусорская падаль пригретая зеленским пиарится на жизняз детей
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25.07.2022 04:59 Відповісти
В разі чого буде Маріупольський драмтеатр-2!
Хоча б хоч народ не злили тими доабаними укриттями для ічнів яких немає, від слова взагалі!
Підвал не укриття, а підвал.
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25.07.2022 12:27 Відповісти
 
 