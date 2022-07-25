Треба думати, як виживати. Опалювального сезону в місті фактично не буде, - мер Слов'янська Лях

Голова міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях вважає, що через війну розпочати опалювальний сезон із настанням холодів не вдасться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новини Донбасу", які цитують мера міста Валима Ляха.

"Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак [з водою] замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде", - зазначив Лях.

Він наголосив, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, оскільки все одно буде спроба захопити місто з боку російських військ.

За словами Ляха, у Слов’янську залишається близько 22 тисяч осіб, з яких близько 3-4 тисяч діти.

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