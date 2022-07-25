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Слов'янськ (561) опалювальний сезон (1734)

Треба думати, як виживати. Опалювального сезону в місті фактично не буде, - мер Слов'янська Лях

славянск

Голова міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях вважає, що через війну розпочати опалювальний сезон із настанням холодів не вдасться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Новини Донбасу", які цитують мера міста Валима Ляха. 

"Ми ж розуміємо, якщо мінусова температура буде, бак [з водою] замерзне. Цистерну, яку ми підженемо та залишимо на ніч, замерзне. Ви опалюватимете свою квартиру — це якщо буде електроенергія, але каналізація замерзне. Тут потрібно серйозно замислитись, як бути далі, як виживати. Саме виживати, тому що опалювального сезону фактично не буде", - зазначив Лях.

Він наголосив, що мешканцям Слов’янська потрібно евакуюватися, оскільки все одно буде спроба захопити місто з боку російських військ.

За словами Ляха, у Слов’янську залишається близько 22 тисяч осіб, з яких близько 3-4 тисяч діти.

Також читайте: Росія навряд чи захопить Слов'янськ та Краматорськ, - ISW

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Топ коментарі
+15
Завезти 20 тисяч буржуйок і дрова чи вугля до них.
Але кращий варіант до холодів - оточити і знищити угрупування рашистських військ на Ізюмсько-Слов'янському напрямку, вийти на лінію Сватове-Старобільськ-Новоацдар, визволивши Куп'янськ, Ізюм, Лиман і звісно агломерацію Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ разом з Попасною і Золотим.
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25.07.2022 00:38
+13
Ничего личного, кто порожняк там не гонит ауу Донецкая область, надо было сразу тушить рашистский мир в зародыше, спохватились
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25.07.2022 00:42
+11
ну тут уж извините! зеле некогда - у него праздники начинаются...., шашлыки, пивасик, все дела...... можно даже мотнуться на лыжах погонять, или купнуться......
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25.07.2022 00:31
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Паліть рашистську техніку
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25.07.2022 00:23 Відповісти
Але ж цей бувший риг а тепер ОПа буде співати що Україна їх кинула і далі чекатиме на суть цого існування колаборизм , зрада
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25.07.2022 00:29 Відповісти
ну тут уж извините! зеле некогда - у него праздники начинаются...., шашлыки, пивасик, все дела...... можно даже мотнуться на лыжах погонять, или купнуться......
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25.07.2022 00:31 Відповісти
гіршенебудехочпоржем
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25.07.2022 00:35 Відповісти
Завезти 20 тисяч буржуйок і дрова чи вугля до них.
Але кращий варіант до холодів - оточити і знищити угрупування рашистських військ на Ізюмсько-Слов'янському напрямку, вийти на лінію Сватове-Старобільськ-Новоацдар, визволивши Куп'янськ, Ізюм, Лиман і звісно агломерацію Рубіжне-Сіверськодонецьк-Лисичанськ разом з Попасною і Золотим.
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25.07.2022 00:38 Відповісти
Але з цим буржуйки не допоможуть, потрібно досить багато бронетехніки, артилерії, авіації та ПВО. Усе залежить від того, як скоріше нам надійде військова допомога у потрібних обсягах.
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25.07.2022 00:50 Відповісти
А, буржуйки для фронту? А метал,а виготовлення,а держфінансування ,а здатність шмарклевлади осилити , Таку Сверхзадачу. Звісно,вони ж квартальні 95 дЗєбіли...
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25.07.2022 00:53 Відповісти
Який сезон?Главнарком з Єрмаком і Татаровим під маркою подажі зерна пробиває москалям коридор до Одеси. З Маріуполем і Херсоном вдалось,от і продовжують.
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25.07.2022 00:41 Відповісти
Коняка,вже здав поплічників,що розміновуватиметься все. Історія з замінованими мостами,й шашлікамі
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25.07.2022 00:49 Відповісти
Ничего личного, кто порожняк там не гонит ауу Донецкая область, надо было сразу тушить рашистский мир в зародыше, спохватились
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25.07.2022 00:42 Відповісти
Й в інших містах під ракетними обстілами сумнівно існуватиме. Коли Зе Лідор незаважатиме знищувати кацапську інфраструктуру?
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25.07.2022 00:47 Відповісти
А до чого тут він взагалі? Не бомбити російскі теріторії вимагає Європа та Сполучені Штати.
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25.07.2022 00:56 Відповісти
Мер Слов'янська Лях - персонаж із запущеним діагнозом злоякісний «Руський мір» четвертого ступеня. Охочі можуть поцікавиться деталями передвиборчої кампанії
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25.07.2022 00:50 Відповісти
Вопрос будет ли опалювальный сезон в остальных городах. Что-то мне подсказывает, что после зимы количество желающих воевать до победного конца резко сократится.
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25.07.2022 00:57 Відповісти
Ну а чего. Можно сдаться. Кацапы убьют всего 10%. Зато, возможно будет отопление.
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25.07.2022 01:02 Відповісти
There's still a lot wood, coal, and pit moss, so everything is going to be OK.
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25.07.2022 01:05 Відповісти
bruh...this city is not adapted to use wood as heating. Or do you think in every 5-9 floor houses people have stove?? only electricity + gas! and almost 100% energetic infrastucture completely ******. Its gonna be real disaster, as in many other cities.
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25.07.2022 02:15 Відповісти
Евакуація всіх в 20 км зоні бойвих дій.Все інше тупі балачки.Зима прийде швидко тоді вже ніколи буде вирішувати проблеми
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25.07.2022 01:11 Відповісти
на всіх окупованих буде триндець,
спасіба асвабадітєлям
шкода що нашим не дозволяють зробити таке саме москалям на расєє
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25.07.2022 01:25 Відповісти
По великому рахунку, це плата за спробу сидіння однією задницею на двох стільцях- ми за "рузькій мир", але і з "бандерівськими пенсіями", ну, "ви нам должни"... бамбас порожняк не гоне...
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25.07.2022 04:56 Відповісти
Как выживать, как выживать. Что тут думать. Надо срочно переориентировать бизнес на производство валенок и шить рейтузы с начесом.
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25.07.2022 06:35 Відповісти
Пох. Будемо виживати без опалення, ще сто років назад жили і не тужили без нього, а тут ось заскулили.
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25.07.2022 08:24 Відповісти
Копай землянку поки земля не замерзла, десь біля води, щоб зимою нарубати криги, будуй пічку, знось дрова, заготовляй провізію, рядом рий на всяк випадок яму, щоб хтось закопав твій труп, щоб собаки не ротягли.
В кращому випадку якщо не замерзнеш, не захворієш, не помреш з голоду, спраги, грабіжників - дотягниш до весни.
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25.07.2022 09:04 Відповісти
Дякую, посміявся
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25.07.2022 20:10 Відповісти
В будь-якому випадку без опалення місто просто замерзне.
Обігріти 20 000 людей в палатках просто не реально. Поки не пізно - потрібно виїжджати з таких міст.
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25.07.2022 08:54 Відповісти
 
 