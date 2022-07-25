На південному напрямку ЗСУ знищили 66 росіян, ворожі склади з боєприпасами і спостережний пункт Нацгвардії РФ, - ОК "Південь"

ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Крім того, знищено 66 росіян, п’ять танків, дві самохідні гаубиці "Гвоздика", три одиниці броньованої та дев’ять - автомобільної техніки.

Також ЗСУ знищили безпілотник "Мерлін-ВР" поблизу Іванівки, де росіяни намагалися провести повітряну розвідку.

Остаточні втрати ворога - уточнюються.

Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали приблизно 190 вогневих завдань.

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