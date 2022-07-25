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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На південному напрямку ЗСУ знищили 66 росіян, ворожі склади з боєприпасами і спостережний пункт Нацгвардії РФ, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ на півдні знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Крім того, знищено 66 росіян, п’ять танків, дві самохідні гаубиці "Гвоздика", три одиниці броньованої та дев’ять - автомобільної техніки.

Також ЗСУ знищили безпілотник "Мерлін-ВР" поблизу Іванівки, де росіяни намагалися провести повітряну розвідку.

Остаточні втрати ворога - уточнюються.

Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали приблизно 190 вогневих завдань.

Також дивіться: Гелікоптер Мі-24В, який Україні передала Чехія, працює ракетами по позиціях військ РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) техніка (1826)


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Цензор - нет у мордора Нацгвардии - есть росгвардия.
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25.07.2022 07:12 Відповісти
Если официально, то все же есть:
"...Росгвардия является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации (ВНГ России)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%A0%D0%93-4 [4] , созданными на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Внутренних войск МВД России . "
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25.07.2022 07:30 Відповісти
"Умом Россию не понять!" Я в 1992 році коли питав кацапів у Росії : " А в РОссии "День независимости" ОТ КОГО вы празднуете? От самих себя?" то доводив їх до ступора Те ж саме й з Нацгвардією ""А какой "нации" ваша Нацгвардия" будет? Ведь даже "европеоиды" в России "меньшинство"!"
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25.07.2022 07:38 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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25.07.2022 10:23 Відповісти
 
 