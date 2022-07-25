Війська РФ вночі атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини, постраждала 10-річна дівчинка, - Резніченко

Окупанти вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська всю ніч атакували область. Ударили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.



Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.



На Дніпровський - скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.



У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

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