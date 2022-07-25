Війська РФ вночі атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини, постраждала 10-річна дівчинка, - Резніченко
Окупанти вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські війська всю ніч атакували область. Ударили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.
Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.
На Дніпровський - скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.
У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
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АЛЕ в Україні молоросьня посмерділа, посмерділа, лідири - підери думок написали щось там - і все.
Тому Україна отримала зраду, війну і ганьбу.
Менеджер Zeдента вже всьо порішав зі своїми каZZапсінськими кураторами
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
обстріли треватммуть нескінченно!
Все почалося з того . що спочатку двічі не випустили з України 5-го Президента Порошенка. потім двічі не випустили з України мера Чернігова Атрошенка . А тепер. взагалі. НОНСЕНС - ГАНЕБНА ситуація на кордоні з КОРБАНОМ ! Оце то "ПОДЯКА " від президента Г, Корбану - очільнику ТрО м.Дніпро та області за надзвичайно ефективно організовану та озброєну територіальну оборону. що зробило місто Дніпро та область неприступною фортецею та потужним флагманом оборони на Сході України. А зараз ТрО Дніпропетровщини " обезголовлена " і ворог миттєво використав цю ситуацію і щодня йдуть масовані обстріли Дніпропетровщини. Отже. план зеленського співпав з планами путіна послабити оборону Днепра і захопити цей регіон.