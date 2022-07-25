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Війська РФ вночі атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровщини, постраждала 10-річна дівчинка, - Резніченко

дніпропетровщина

Окупанти вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські війська всю ніч атакували область. Ударили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Постраждала 10-річна дівчинка.

На Дніпровський - скерували дві ракети. Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вчора ввечері росіяни вдарили зі ствольної артилерії по селу Мар’янське на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: 

обстріл (28486) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3726)


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План "Оман" по поступовій здачі України, із знешкодженням патріота області в дії ну що, ЗЕблани, насміялися чи ще ні?
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25.07.2022 07:30 Відповісти
в якійсь небудь Великобританії після Оману президента піддали б відразу обстркуції, почали слідство, імпічмент і можливо в'язниця,

АЛЕ в Україні молоросьня посмерділа, посмерділа, лідири - підери думок написали щось там - і все.

Тому Україна отримала зраду, війну і ганьбу.
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25.07.2022 07:42 Відповісти
ОфіZ преZE!дента із його менеджером перевіряють больовий порог українців, поступово від здачі Маріка, Азов-сталі - схавали? Йдемо далі, на черзі Дніпропетровськ...
Менеджер Zeдента вже всьо порішав зі своїми каZZапсінськими кураторами
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25.07.2022 07:54 Відповісти
Кацапня только с гражданскими и детьми умеет воевать, а от ВСУ жиденько обсирается.
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25.07.2022 07:36 Відповісти
Поки не буде знищено ось це -

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)

обстріли треватммуть нескінченно!
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25.07.2022 08:00 Відповісти
зеленський здійснив свій план - ПОЗБАВИВ ГРОМАДЯНСТВА ПАТРІОТА УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ КОРБАНА. який очолював ТрО \ територіальну оборону\ міста Дніпро та Дніпропетровщини ! Більше того. ГЕННАДІЯ КОРБАНА на кордоні НЕ ВПУСТИЛИ В УКРАЇНУ ! Всі ці події - є грубим порушенням Конституції України. а громадянське суспільство мовчки " проковтнуло " всі ці факти !
Все почалося з того . що спочатку двічі не випустили з України 5-го Президента Порошенка. потім двічі не випустили з України мера Чернігова Атрошенка . А тепер. взагалі. НОНСЕНС - ГАНЕБНА ситуація на кордоні з КОРБАНОМ ! Оце то "ПОДЯКА " від президента Г, Корбану - очільнику ТрО м.Дніпро та області за надзвичайно ефективно організовану та озброєну територіальну оборону. що зробило місто Дніпро та область неприступною фортецею та потужним флагманом оборони на Сході України. А зараз ТрО Дніпропетровщини " обезголовлена " і ворог миттєво використав цю ситуацію і щодня йдуть масовані обстріли Дніпропетровщини. Отже. план зеленського співпав з планами путіна послабити оборону Днепра і захопити цей регіон.
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25.07.2022 15:18 Відповісти
 
 