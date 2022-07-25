У Росії появу в ЗСУ установок HIMARS назвали поворотним моментом у війні, - ISW

В інформаційному просторі РФ продовжує зростати страх провалу війни в Україні у зв'язку з успішними ударами HIMARS по ключових вузлах тилового забезпечення та управління армії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS поворотним моментом у війні. У низці провладних Telegram-каналів з'являються повідомлення, що нещодавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

Повідомляється, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включно із заходами маскування і постійною зміною місця розташування угруповань техніки.

Така тактика не дозволяє армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували під час війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.

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