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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Росії появу в ЗСУ установок HIMARS назвали поворотним моментом у війні, - ISW

himars

В інформаційному просторі РФ продовжує зростати страх провалу війни в Україні у зв'язку з успішними ударами HIMARS по ключових вузлах тилового забезпечення та управління армії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS поворотним моментом у війні. У низці провладних Telegram-каналів з'являються повідомлення, що нещодавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

Повідомляється, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включно із заходами маскування і постійною зміною місця розташування угруповань техніки.

Така тактика не дозволяє армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували під час війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.

Також читайте: Українські Хаймарси знищили російський ЗРК С-300 під Херсоном. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) ЗСУ (7545) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+58
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25.07.2022 07:53
+45
Так и есть.
Насчет моральных переживаний этих уродов, там и речи не идет - прийти на чужую землю и убивать, грабить, насиловать, только "ZА".
А потом наступает отрезвление.
Нет, они не раскаялись в своих преступлениях, у них вопрос другого плана.
МЫ сюда пришли убивать, но по какому праву убивают НАС!
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25.07.2022 08:06
+42
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25.07.2022 07:54
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25.07.2022 07:51 Відповісти
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25.07.2022 07:56 Відповісти
....- Не получает белые жигули
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25.07.2022 08:02 Відповісти
Всего восемь (!!!) химарсов заступорили ВСЮ орду путлеростана.
А если бы США ввели ВСЕ войска в путлеростан?
масквабад от этой мысли не заснет никогда.
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25.07.2022 10:53 Відповісти
Вот что HIMARS животворящий делает. Орда так воевать не сможет и скоро побежит.
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25.07.2022 07:52 Відповісти
Точнее сделает ногами жест доброй воли
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25.07.2022 08:52 Відповісти
Якби існував такий термін, то хімарси можна було б назвати снайперською далекобійною артилерією.
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25.07.2022 07:52 Відповісти
Ось куди потрібно Хімарси націлювати:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)

Але там спеціальні ракети потрібні, ультрадалекобійні
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25.07.2022 08:10 Відповісти
Правильно делаете, шо боитесь, кацапы. С кацапами по другому нельзя. Только страх они и понимают
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25.07.2022 07:52 Відповісти
Так и есть.
Насчет моральных переживаний этих уродов, там и речи не идет - прийти на чужую землю и убивать, грабить, насиловать, только "ZА".
А потом наступает отрезвление.
Нет, они не раскаялись в своих преступлениях, у них вопрос другого плана.
МЫ сюда пришли убивать, но по какому праву убивают НАС!
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25.07.2022 08:06 Відповісти
Є старий анекдот з цього приводу:
Ідуть два п"яні кацапи по вулиці Один другому каже:
- Ванька" А пайдём "хахлов" пи*дить!
- А за что?
- Да просто так!
- А если ани - нас?
- А нас-то - за что?!"
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25.07.2022 09:02 Відповісти
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25.07.2022 07:53 Відповісти
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25.07.2022 07:54 Відповісти
Это вчерашний "Герой"?Где медалька?
Я б на месте его дру....собутыльников дал ему кличку Многорукий Шива
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25.07.2022 07:57 Відповісти
Блин, мало того , шо они сами себе клеют тот ярлык , дык, еще и вы маслица - в огонь. Какие нафиг из кацапов арии... Это же пьянь подзаборная.
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25.07.2022 08:00 Відповісти
Нееее, не Шива, а безрукий репоед.
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25.07.2022 08:05 Відповісти
правильно - безрукий ластоногий аалень.
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25.07.2022 08:15 Відповісти
Бу-га-га, га-а-а !!! Да здравствуют HIMARSы!
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25.07.2022 07:58 Відповісти
Починається "хаймерсобоязнь"! Це дуже добре!
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25.07.2022 09:04 Відповісти
Правильный намек для лапотного быдла, без рук, за то живой. А может и без головы остаться.
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25.07.2022 08:04 Відповісти
так как в кацапов всё делается через жопу, то голова для них наименее востребованный орган
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25.07.2022 08:35 Відповісти
Им надо поторопиться, Лад на всех не хватит.
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25.07.2022 08:00 Відповісти
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25.07.2022 09:22 Відповісти
Від ХІМЕР у кацапів вже стається нєпраізвольнає кала-мочє іспусканіє...
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25.07.2022 07:59 Відповісти
ДА! в начале войны нам распутица подсобила, сейчас HIMARSы. Истину люди говорят, шо бог есть на свете. Победа будет за нами!
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25.07.2022 08:02 Відповісти
Поворотным моментом для существования *********** было существование Украины.
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25.07.2022 08:02 Відповісти
А с другой стороны, не рыпнись против Украины, да и мать вас перетак, живите... Не, им мало 9 000 км длиной ихнего мордора. Да здравствует бурятский Хурал! Свободу изъявлений всем людям на земле
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25.07.2022 08:08 Відповісти
нет - фатальным для кацапов стал захват Крыма и последующая война с Украиной - просто путлер такой тупой и ни хрена не образованный в этом плане - не знает ни истории ни полит-экономии - все его знания из папочек которые ему приносят помощники и холуи - ну вообщем он конечно великий лузер - взял рашку , "поднял с колен" и .. со все дури епанул об землю
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25.07.2022 08:15 Відповісти
Я тоже подметил, шо муйло тупое и в истории, как и во всем остальном... Я не слышал, чтобы он окромя физкультурных своих звытяг похвастался какой-нить прочитанной книгой... Пыня - это шлеперо-зладостанов-2, бо ляпае шо попало. А ща пустил свой каазлабад по трынде.
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25.07.2022 08:22 Відповісти
Хотел войти в историю, как петр первый, а войдет как ***** последнее.
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25.07.2022 08:55 Відповісти
- Чем отличается "русская рулетка" от "путинской"?...
- Тем что в "русской рулетке" в барабан нагана один патрон закладывается, а в "путинской" - один вытаскивается...

- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...
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25.07.2022 09:07 Відповісти
Тю, да минимум с 17-го муйлуша отмораживается в морозилке морга (где-та с начала марта, когда над кремлем летали боевые вертушки, спецназ высаживали и кого-то эвакуировали).
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25.07.2022 09:30 Відповісти
І це ми ще не починали... (HIMARS).
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25.07.2022 08:02 Відповісти
Шо да, то да. Гитлер со сталиным в сторонке нервно курят.
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25.07.2022 08:04 Відповісти
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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25.07.2022 09:09 Відповісти
Причина в вашем поражении рабсеяне, в том что вы зомбированные долпоепы очередного фашистского рейха, побежавшие воевать со всем миром, чтобы спасти вечную власть своего бандита ***********. Ленд-Лиз вам по самые помидоры.
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25.07.2022 08:06 Відповісти
Коли вже винайдуть ракету, якою HIMARS може дострелити аж туди:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)

?
Там калібри роблять, якщо хто не зрозумів
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25.07.2022 08:07 Відповісти
Правильно будет не изобретут, а доставят... У меня самого, в этом плане , не хватает нервов... Но доставят, рано или поздно.
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25.07.2022 08:11 Відповісти
Треба пошукати місця, де роблять критично важливі компоненти для тих же "Калібрів", які розташовані на меншій відстані.
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25.07.2022 10:57 Відповісти
Хто не давав зе і ко. виробляти свою балістичну ракету??Асфальт чи бездонні кишені,чи може 73% зебілів які під час війни повірили як діти в казочки???
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25.07.2022 15:10 Відповісти
А парашники, которые собирались с НАТОй воевать и дойти до Берлина за немками разве не знали, что у НАТы есть Хаймарсы и ещё много чего "полезного" для каZZапов?
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25.07.2022 08:09 Відповісти
Они также не знали , шо против их несчастных орков, в 130 млн, Европа стоит стеной, в 500 млн, своего населения + 300 млн американских побратимов.
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25.07.2022 08:13 Відповісти
Русские это такой тупой народ который до сих пор не верит что Мерседес и Шевроле-на порядок лучше жигулей а Западное оружие и технологии на порядок более прогрессивные чем советско-русские(которые в основном украдены у Запада). Больной на голову неадекватный русский народ-и он всегда таким был и будет
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25.07.2022 08:43 Відповісти
американское оружие позволило остановить наступлении россии, американская помощь позволяет избежать экономической катастрофы, американцы призывают ермака уйти в отставку, в ответ миловановы-верещуки выливают на американского конгрессмена кучу дерьма и обвиняют их в пособничестве россии.... странная взаимность
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25.07.2022 08:10 Відповісти
так у власти в Украине кремлевские кроты - жаль что народ пока не раздупляет как это опасно и что победа над кацапией может стоить очень дорого из-за действий руководства ..
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25.07.2022 08:20 Відповісти
- А як росіяни читають слово HIMARS ?
- По складах...
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25.07.2022 08:25 Відповісти
прям дуже тонко та влучно! я збережу цей вислів собі
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25.07.2022 09:09 Відповісти
HIMARS вже можна називати "американською ru.леткою". Цей домен прилетить усім бажаючим.
На відміну від "руської рулетки" - ураження 100%.
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25.07.2022 08:35 Відповісти
Ой заждіть, це вони зараз ссуться під себе від "HIMARS", дайте час, наше-рідненьке КБ "ЛУЧ" розробить щось таке, від чого вони ще й сратись почнуть й своїмиж кишками блювати!
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25.07.2022 08:35 Відповісти
Поворотным будет когда у ВСУ появяться ракеты способные бить на 300-500 км по территории Парашки. Если Запад не хочет давать такие ракеты-Украина должна произвести их сама. Пусть даже они не будут такими точными как американские ракеты. Главное чтобы они несли большой заряд. Ну и современное ПВО и хотя-бы штук 30 Ф16 которые закроют Украинское небо от рашкинских крылатых ракет а раскинских бомбардировщиков. Так что пока-что радоваться рано
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25.07.2022 08:39 Відповісти
Наступает ночь...Просыпаються Химмарсы и рашкоорки засыпают навсегда
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25.07.2022 08:40 Відповісти
MLRS для натівця передусім:
1. мобільність (безпека персоналу)
2. точність (ефективність)

РСЗВ навідміну це:
1. "залп" (кількість і щоб страшно..)
2. велика площа (кількість і щоб страшно)
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25.07.2022 08:52 Відповісти
MLRS - це зброя з класу РСЗВ Просто крім стрільби залпами може стрілять і одиночними снарядами Але ж і "Гради" останніх моделей це робить уміють!
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25.07.2022 09:13 Відповісти
Химка, вогню!
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25.07.2022 09:07 Відповісти
Путин же любит наследовать Гитлера - пусть почувствует себя как немцы
под огнём "катюш".
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25.07.2022 09:29 Відповісти
Не зря русня наложила в лапти. Не зря.
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25.07.2022 10:16 Відповісти
Это еще западная авиация не подъехала. Думаю, у них разных ракет и приблуд под НАТОвские самолеты поболее будет.
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25.07.2022 10:40 Відповісти
поворотный момент настанет, когда во всем общественном транспорте кацапии будут новые кондуктора.
Готовьте оплату билетов.

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25.07.2022 12:24 Відповісти
 
 