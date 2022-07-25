У Росії появу в ЗСУ установок HIMARS назвали поворотним моментом у війні, - ISW
В інформаційному просторі РФ продовжує зростати страх провалу війни в Україні у зв'язку з успішними ударами HIMARS по ключових вузлах тилового забезпечення та управління армії Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
Проросійські інформаційні джерела називають появу в ЗСУ установок HIMARS поворотним моментом у війні. У низці провладних Telegram-каналів з'являються повідомлення, що нещодавні українські удари по російських складах, вузлах зв'язку і тилових базах надають руйнівний і потенційно необоротний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.
Повідомляється, що російські війська змушені застосовувати на полі бою різні тактики укриття від HIMARS, включно із заходами маскування і постійною зміною місця розташування угруповань техніки.
Така тактика не дозволяє армії РФ проводити масовані артилерійські обстріли, які вони широко застосовували під час війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А если бы США ввели ВСЕ войска в путлеростан?
масквабад от этой мысли не заснет никогда.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
Але там спеціальні ракети потрібні, ультрадалекобійні
Насчет моральных переживаний этих уродов, там и речи не идет - прийти на чужую землю и убивать, грабить, насиловать, только "ZА".
А потом наступает отрезвление.
Нет, они не раскаялись в своих преступлениях, у них вопрос другого плана.
МЫ сюда пришли убивать, но по какому праву убивают НАС!
Ідуть два п"яні кацапи по вулиці Один другому каже:
- Ванька" А пайдём "хахлов" пи*дить!
- А за что?
- Да просто так!
- А если ани - нас?
- А нас-то - за что?!"
Я б на месте его дру....собутыльников дал ему кличку Многорукий Шива
лузер- взял рашку , "поднял с колен" и .. со все дури епанул об землю
- Тем что в "русской рулетке" в барабан нагана один патрон закладывается, а в "путинской" - один вытаскивается...
- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
?
Там калібри роблять, якщо хто не зрозумів
- По складах...
На відміну від "руської рулетки" - ураження 100%.
1. мобільність (безпека персоналу)
2. точність (ефективність)
РСЗВ навідміну це:
1. "залп" (кількість і щоб страшно..)
2. велика площа (кількість і щоб страшно)
под огнём "катюш".
Готовьте оплату билетов.