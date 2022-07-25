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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війна Росії проти України націлена не лише на захоплення територій, а й на руйнування єдності Європи, - Штайнмаєр

штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що війна Росії проти України націлена не тільки на захоплення територій, а й на руйнування єдності серед країн Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє  The Guardian.

Війну в Україні Штайнмаєр прокоментував так: "Ми не можемо дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали".

За його словами, агресія Кремля торкнулася не лише територій України, а й цінностей і світопорядку країн Європи. При цьому президент ФРН додав, що мета Росії не обмежується захопленням українських територій.

"Росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України", - додав Штайнмаєр.

Також читайте: Не штовхайте Україну за стіл переговорів. Це рішення Києва, коли йти цим шляхом, - Штайнмаєр

Автор: 

Європа (1811) росія (65191) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Топ коментарі
+10
Кауцапи все своєє життя витрачали і витрачають, щоб знищити українців, заволодіти їх корінням, історією, традициями...Тільки за три голодомори вони знищили більше 15 мільйонів українців, заїоплені території, знищено мільйони терорами, війнами, засланнями. А скільки стерто в період лагідної русифікації, коли наприклад до призвіща Коваль дописували "ов" і виходило Ковальов (по їхньому кузнецов), чи Король (Корольов) це про нашого знаменитого Корольва. Вони довго готувалися до цього походу, забрали всю нашу зброю, прикинулися братами і зруйнували нашу економіку, (звичайно багато наших їх допомогло), нарощували свою міць після заволодіння нашим ядерним потенціпалом і просто взяли і напали. Нам нічого не залишається, як виграти війну, або померти. Здаватися ми не будемо, а тому маємо виграти, бо немає коли і чому помирати і все для цього зробимо! Слава Ісусу. Слава Україні. Слава ЗСУ!
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25.07.2022 08:56
+8
Да ты што? А как же волшебная формула?
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25.07.2022 08:20
+8
На відміну від зешобли, він свої помилки визнав ПРИВСЕЛЮДНО! Саме тому і заслуговує на повагу.
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25.07.2022 08:25
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А что слулилось?Головой ударился?
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25.07.2022 08:18 Відповісти
Да ты што? А как же волшебная формула?
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25.07.2022 08:20 Відповісти
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25.07.2022 08:33 Відповісти
оце був "Мінськ-3". Але, на відмінну від перших, коли нам нікуди було діватись після військових поразок і конче потрібна була велика-велика пауза для встановлення боєздатних ЗСУ - цей третій був великою-великою зрадою. Причин для таких відступів не було.
А далі пішло розброєння ЗСУ, замороження ДОЗу і "планове" зменшення чисельності армії... тощо; одним словом - повна зрада.
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25.07.2022 09:20 Відповісти
Та досить пи#діти. Зброю давайте
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25.07.2022 08:21 Відповісти
Ти диви - прозрів!...
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25.07.2022 08:22 Відповісти
Та фіг там. Це називається коньюнктурою. Так би мовити тренд **********.
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25.07.2022 08:56 Відповісти
Хворому покращало - це головне!
А що до цього призвело - нові ліки, розмови з психологом, чи 3,14здюле-терапія, це вже не має значення...)))
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25.07.2022 10:10 Відповісти
Ну і добре ...
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25.07.2022 08:25 Відповісти
Як він швиденько переодягнувся
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25.07.2022 08:25 Відповісти
На відміну від зешобли, він свої помилки визнав ПРИВСЕЛЮДНО! Саме тому і заслуговує на повагу.
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25.07.2022 08:25 Відповісти
Нічого він не визнав. А те, що він декларує-це меседж для внутрішньо-європейського споживання. Такий же як і його знаменита "формула".
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25.07.2022 08:32 Відповісти
Зешобла это засланная кремлевская агентура,свою работу делает на отлично.
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25.07.2022 08:35 Відповісти
Давай,старый *******,новую формулу.Та че-то не работает.Только не забудь учесть в этой формуле изнасилование кацапами-бурятами твоей внучки(да походу и бабки тоже) когда они "будут повторять".Выживший из ума старый идиот.
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25.07.2022 08:27 Відповісти
оце несподіванка!
ще декілька рочків - і нарешті дійде, що росія - ворог, а путєн - *****
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25.07.2022 08:29 Відповісти
Вот вы и сохраняете єдність , с путиным . Делаете всё , чтобы не дать ничего существенного , или хотя бы , максиально отодвинуть сроки .
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25.07.2022 08:37 Відповісти
Капітан очевидність прокинувся.
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25.07.2022 08:52 Відповісти
Кауцапи все своєє життя витрачали і витрачають, щоб знищити українців, заволодіти їх корінням, історією, традициями...Тільки за три голодомори вони знищили більше 15 мільйонів українців, заїоплені території, знищено мільйони терорами, війнами, засланнями. А скільки стерто в період лагідної русифікації, коли наприклад до призвіща Коваль дописували "ов" і виходило Ковальов (по їхньому кузнецов), чи Король (Корольов) це про нашого знаменитого Корольва. Вони довго готувалися до цього походу, забрали всю нашу зброю, прикинулися братами і зруйнували нашу економіку, (звичайно багато наших їх допомогло), нарощували свою міць після заволодіння нашим ядерним потенціпалом і просто взяли і напали. Нам нічого не залишається, як виграти війну, або померти. Здаватися ми не будемо, а тому маємо виграти, бо немає коли і чому помирати і все для цього зробимо! Слава Ісусу. Слава Україні. Слава ЗСУ!
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25.07.2022 08:56 Відповісти
Зрозуміло, що метою рашистів є не тільки знищення України й українців, а й загарбання родючої української землі, щоб керувати людством вже через загрозу голоду, оскільки попередній план "енергетичної наддержави" і покарання холодною зимою провалився.
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25.07.2022 09:05 Відповісти
просветление настало..., честно, лучше позно, чем никогда...
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25.07.2022 11:07 Відповісти
 
 