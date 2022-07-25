Війна Росії проти України націлена не лише на захоплення територій, а й на руйнування єдності Європи, - Штайнмаєр

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що війна Росії проти України націлена не тільки на захоплення територій, а й на руйнування єдності серед країн Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це повідомляє The Guardian.

Війну в Україні Штайнмаєр прокоментував так: "Ми не можемо дозволити розділити себе, ми не повинні дозволити зруйнувати велику роботу зі створення єдиної Європи, яку ми так багатообіцяюче почали".

За його словами, агресія Кремля торкнулася не лише територій України, а й цінностей і світопорядку країн Європи. При цьому президент ФРН додав, що мета Росії не обмежується захопленням українських територій.

"Росія не тільки ставить під питання кордони, не тільки окуповує території незалежної і суверенної сусідньої держави, вона навіть оскаржує державність України", - додав Штайнмаєр.

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