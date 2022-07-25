Окупанти із трьох сторін намагалися вийти на межу Луганщини, натомість - відійшли з втратами, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини - повсюди відійшли. Земля навколо цих населених пунктів нагадує планету із чисельними кратерами - туди майже щохвилини потрапляють снаряди.

За останню добу ворогом випущено три ракети, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли. Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ. Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки "завмерли" в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається - 24 липня знову відійшли з втратами", - поінформував Гайдай.

За його словами, це відбулося на ділянках Верхньокам’янка - Верхньокам’янське, Білогорівка - Верхньокам’янське та Верхньокам’янка - Івано-Дар’ївка, що на Донеччині.

"По всіх цих напрямах росіяни не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі", - акцентував Гайдай.

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Населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь з реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники.

"Шостий місяць Луганщина протидіє російському вторгненню. Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла "друга армія світу". Амбітні наміри порушили ЗСУ", - резюмує Гайдай.











