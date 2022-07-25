358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 686 - поранені, - Офіс генпрокурора

Більше ніж 1044 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 686.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 684 - поранені, - Офіс генпрокурора

25 липня внаслідок обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення 8-річна дівчинка. Стало відомо, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гірник Донецької області травмовано 17-річного хлопця.

Також зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.