Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка та Оріхів у Запорізькій області, - ОВА

Противник сто п'ятдесят другу добу веде повномасштабну збройну агресію проти України. Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

Як зазначається, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів. Надійшло 3 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1006 людей, з них 297 - діти.

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