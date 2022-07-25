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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російське командування продовжує стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході, - британська розвідка

рф

Безрезультатні бої тривають як на Донбасі, так і на Херсонському напрямку. Російське командування продовжує стикатися з дилемою: або забезпечити наступ на сході, або посилити оборону на заході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 18 липня 2022 року розвідка виявила російську базу з ремонту військової техніки біля Барвінка в Бєлгородській області Росії, за 10 км від кордону з Україною. Там розташовуються щонайменше 300 пошкоджених машин, включно з основними бойовими танками, бронетранспортерами і вантажівками загального призначення.

"На додаток до добре задокументованих кадрових проблем, Росія, ймовірно, продовжує зазнавати труднощів з евакуацією і ремонтом тисяч бойових машин, які були пошкоджені в ході бойових дій в Україні", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17388) Велика Британія (5590) розвідка (3862)


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Или идти на...й, лучше самим и на своих. Это третий вариант, и лучший из двух вышеперечисленных.
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25.07.2022 08:54 Відповісти
Беріть мішок та й ідіть додому. Чим у них є закріпити....час зробить свою справу
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25.07.2022 08:56 Відповісти
Але єдиним правильним рішенням все-таки лишається - ПІТИ НАХ*Й!
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25.07.2022 08:56 Відповісти
Нема ніякої дилеми. Пі@дюлін кацапи будуть вигрібати кругом.
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25.07.2022 09:04 Відповісти
Якщо бої наразі безрезультатні, то це означає, що ніякої дилеми немає - всі свої резерви рашисти кинули на стримування наступу українських військ на Херсонському напрямку.
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25.07.2022 09:18 Відповісти
Натягивать сову на глобус оказалось непросто.
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25.07.2022 09:29 Відповісти
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25.07.2022 10:01 Відповісти
пишуть, що ніяк вони свої регіональні батальони не можуть укомплектувати, не сильно кацапи рвуться горіти в танках. навчати теж нема кому. проте рашисти не дуже переймаються навчанням, кому воно треба. так гарматне м'ясо піде в бій ненавченим.

але снарядами із всіх стволів, авіацією і ракетами обстрілюють нас не перестаючи, ссуки.
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25.07.2022 10:41 Відповісти
А де для раші схід і де захід, ніхя не зрозумів..
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25.07.2022 11:09 Відповісти
 
 