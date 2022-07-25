Плани Кремля продати зброю країнам Африки зірвано через втрати російської армії в Україні, - Пентагон

Росія не зможе продавати зброю країнам Африки в тих обсягах, які планувалися через санкційний тиск та втрати в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Foreign Policy.

Високопосадовці Пентагону вбачають серйозні наслідки для оборонно-промислової бази Росії від втрат у війні в Україні та в результаті введення санкцій США та Заходу.

Росію продавала раніше гелікоптери, такі як Мі-17 і Мі-35, африканським клієнтам для операцій проти повстанців. Вона поставляла майже половину основного експорту зброї в Африку, для таких країн, як Алжир, Єгипет, Судан і Ангола.

Економіка Росії залежить від оборонного експорту, адже залучені кошти допомагають підтримувати роботу виробничих ліній і покривають витрати на дослідження та розробки нового озброєння.

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"Те, що ми бачимо, є серйозним викликом для них [Росії] щодо продажу зброї через усі економічні наслідки, які вони відчувають від свого рішення продовжувати цю війну в Україні", — заявила представниця Пентагону Кетлін Хікс.

"Вони насправді не можуть дозволити собі виробляти меншу партію за ціною, яку їм доводиться платити за працю та матеріали. Тож їм справді потрібні експортні продажі, щоб знизити вартість постачання зброї для власної армії", — сказав Джон Парачіні, старший міжнародний дослідник і науковий співробітник дослідницького центру Rand Corp.

Очікується, що плани Росії щодо великих продажів зброї в Африці зірвані через наслідки в результаті її повномасштабного вторгнення в Україну, говорять представники оборони та розвідки США. Кремль позбавлений основного джерела доходу через п’ятимісячну війну.

У Міністерстві оборони США та зовнішній розвідці Штатів вважають, що серйозні втрати Росією високоякісної техніки в Україні, включно з сотнями танків і гелікоптерів, виведених з ладу американськими та європейськими ракетами, спричинять значне уповільнення поставок зброї Кремлем в Африку.

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