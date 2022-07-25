Плани Кремля продати зброю країнам Африки зірвано через втрати російської армії в Україні, - Пентагон
Росія не зможе продавати зброю країнам Африки в тих обсягах, які планувалися через санкційний тиск та втрати в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Foreign Policy.
Високопосадовці Пентагону вбачають серйозні наслідки для оборонно-промислової бази Росії від втрат у війні в Україні та в результаті введення санкцій США та Заходу.
Росію продавала раніше гелікоптери, такі як Мі-17 і Мі-35, африканським клієнтам для операцій проти повстанців. Вона поставляла майже половину основного експорту зброї в Африку, для таких країн, як Алжир, Єгипет, Судан і Ангола.
Економіка Росії залежить від оборонного експорту, адже залучені кошти допомагають підтримувати роботу виробничих ліній і покривають витрати на дослідження та розробки нового озброєння.
"Те, що ми бачимо, є серйозним викликом для них [Росії] щодо продажу зброї через усі економічні наслідки, які вони відчувають від свого рішення продовжувати цю війну в Україні", — заявила представниця Пентагону Кетлін Хікс.
"Вони насправді не можуть дозволити собі виробляти меншу партію за ціною, яку їм доводиться платити за працю та матеріали. Тож їм справді потрібні експортні продажі, щоб знизити вартість постачання зброї для власної армії", — сказав Джон Парачіні, старший міжнародний дослідник і науковий співробітник дослідницького центру Rand Corp.
Очікується, що плани Росії щодо великих продажів зброї в Африці зірвані через наслідки в результаті її повномасштабного вторгнення в Україну, говорять представники оборони та розвідки США. Кремль позбавлений основного джерела доходу через п’ятимісячну війну.
У Міністерстві оборони США та зовнішній розвідці Штатів вважають, що серйозні втрати Росією високоякісної техніки в Україні, включно з сотнями танків і гелікоптерів, виведених з ладу американськими та європейськими ракетами, спричинять значне уповільнення поставок зброї Кремлем в Африку.
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Тепер західний світ порішає свої проблеми, в Африці, на Сході, з арабами, Китаю хвостика почне зажимати. а все через одне ***** і стійкість України)
1. ВКВ
2. Активи
Так,повезуть,бо назад можно не все довезти.
3. В кредит,на невизначений срок(на шару для покупця) - навряд.
4. В кредит з відкатом - можливо,залежить від відкату.
Головне -можливість залишити ці кошти за кордоном, щоб було з чого ліпити собі "персональне кубельце", коли прийде час тікати з "расии-мазафакушки" з обісраною сракою...
Это нужно для в первую очередь для потенциальных Инозаказчиков при принятии решения о заключении внешнеэкономических контрактов по поставкам вооружений и военной техники.
Так вот наш враг - московия(параша) конкретно "просели" на рынке вооружений)) Потенциальные заказчики пересматривают договоренности и не спешат заключать новые контракты с кацапами)).
Например распиаренные С-400 оказались гавном, они не способны не то шо сбить, даже обнаружить Хаймарсы
Распиаренные танки Т-90 типа "Владимир" складываются как картонки при попадании из наших ПТРК, распиаренные ватные истребители типа СУ-35 спокойно разваливают наши пацаны из ПЗРК, корабли вообще оказались древним гавном на воде)).
И это все будет иметь тяжелые последствия для ВПК московии, потеря рынков сбыта, удар по репутации, минус пару десятков миллиардов валютной выручки в бюджет))