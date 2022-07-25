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Новини Російська агресія
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Плани Кремля продати зброю країнам Африки зірвано через втрати російської армії в Україні, - Пентагон

африка

Росія не зможе продавати зброю країнам Африки в тих обсягах, які планувалися через санкційний тиск та втрати в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Foreign Policy.

Високопосадовці Пентагону вбачають серйозні наслідки для оборонно-промислової бази Росії від втрат у війні в Україні та в результаті введення санкцій США та Заходу.

Росію продавала раніше гелікоптери, такі як Мі-17 і Мі-35, африканським клієнтам для операцій проти повстанців. Вона поставляла майже половину основного експорту зброї в Африку, для таких країн, як Алжир, Єгипет, Судан і Ангола.

Економіка Росії залежить від оборонного експорту, адже залучені кошти допомагають підтримувати роботу виробничих ліній і покривають витрати на дослідження та розробки нового озброєння.

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"Те, що ми бачимо, є серйозним викликом для них [Росії] щодо продажу зброї через усі економічні наслідки, які вони відчувають від свого рішення продовжувати цю війну в Україні", — заявила представниця Пентагону Кетлін Хікс.

"Вони насправді не можуть дозволити собі виробляти меншу партію за ціною, яку їм доводиться платити за працю та матеріали. Тож їм справді потрібні експортні продажі, щоб знизити вартість постачання зброї для власної армії", — сказав Джон Парачіні, старший міжнародний дослідник і науковий співробітник дослідницького центру Rand Corp.

Очікується, що плани Росії щодо великих продажів зброї в Африці зірвані через наслідки в результаті її повномасштабного вторгнення в Україну, говорять представники оборони та розвідки США. Кремль позбавлений основного джерела доходу через п’ятимісячну війну.

У Міністерстві оборони США та зовнішній розвідці Штатів вважають, що серйозні втрати Росією високоякісної техніки в Україні, включно з сотнями танків і гелікоптерів, виведених з ладу американськими та європейськими ракетами, спричинять значне уповільнення поставок зброї Кремлем в Африку.

Також читайте: РФ збільшила використання ракет ППО в режимі наземної атаки через критичну нестачу спеціальних ударних ракет, - британська розвідка

армія рф (17388) Африка (306) Пентагон (1427) росія (65191) зовнішня розвідка (465)


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Топ коментарі
+18
от яким дурбецелом треба бути, щоб через свою обмеженість, тупість, повністю просрати країну. жили собі до 2014, всі ручкались, "поважали", не чіпали. Нє, полізло воно.
Тепер західний світ порішає свої проблеми, в Африці, на Сході, з арабами, Китаю хвостика почне зажимати. а все через одне ***** і стійкість України)
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25.07.2022 09:16
+5
Мені здається, що вони один хер повезуть те шо в них є на продаж, а своїм гівноїдам видадуть якісь іржаві луки з стрілами й берданки...
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25.07.2022 09:32
+2
"Серйозні втрати Росією високоякісної техніки в Україні, включно з сотнями танків і гелікоптерів, виведених з ладу американськими та європейськими ракетами, спричинять значне уповільнення поставок зброї Кремлем в Африку." Таке враження ніби ці ракети самі по собі стріляють.
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25.07.2022 09:34
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Всу надо бить по военным заводам ,что находятся в России .И по складам боеприпасов ...
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25.07.2022 09:13 Відповісти
Давайте оценим ситуацию со стороны: США проводят спецоперацию по демилитаризации путлеростана. Именно потому затягивают окончательную победу Украины.
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25.07.2022 10:38 Відповісти
чем? ****?
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25.07.2022 17:06 Відповісти
от яким дурбецелом треба бути, щоб через свою обмеженість, тупість, повністю просрати країну. жили собі до 2014, всі ручкались, "поважали", не чіпали. Нє, полізло воно.
Тепер західний світ порішає свої проблеми, в Африці, на Сході, з арабами, Китаю хвостика почне зажимати. а все через одне ***** і стійкість України)
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25.07.2022 09:16 Відповісти
Мені здається, що вони один хер повезуть те шо в них є на продаж, а своїм гівноїдам видадуть якісь іржаві луки з стрілами й берданки...
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25.07.2022 09:32 Відповісти
Тут виникає цікаве питаня! Повезуть за
1. ВКВ
2. Активи
Так,повезуть,бо назад можно не все довезти.
3. В кредит,на невизначений срок(на шару для покупця) - навряд.
4. В кредит з відкатом - можливо,залежить від відкату.
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25.07.2022 09:44 Відповісти
Їм однаково що, за що і як продати.
Головне -можливість залишити ці кошти за кордоном, щоб було з чого ліпити собі "персональне кубельце", коли прийде час тікати з "расии-мазафакушки" з обісраною сракою...
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25.07.2022 10:07 Відповісти
"Серйозні втрати Росією високоякісної техніки в Україні, включно з сотнями танків і гелікоптерів, виведених з ладу американськими та європейськими ракетами, спричинять значне уповільнення поставок зброї Кремлем в Африку." Таке враження ніби ці ракети самі по собі стріляють.
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25.07.2022 09:34 Відповісти
кацапы, а ваше хйло-то - голый
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25.07.2022 10:10 Відповісти
Перейдут на пращи, луки и рогатины. В Африку прокатит.
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25.07.2022 12:07 Відповісти
Спецслужбы многих стран мира мониторят ситуацию здесь у нас во время войны с парашей(московией) и собирают любую инфу из любых источников относительно вида и типа используемого вооружения и результатов их использования на поле боя.
Это нужно для в первую очередь для потенциальных Инозаказчиков при принятии решения о заключении внешнеэкономических контрактов по поставкам вооружений и военной техники.
Так вот наш враг - московия(параша) конкретно "просели" на рынке вооружений)) Потенциальные заказчики пересматривают договоренности и не спешат заключать новые контракты с кацапами)).
Например распиаренные С-400 оказались гавном, они не способны не то шо сбить, даже обнаружить Хаймарсы
Распиаренные танки Т-90 типа "Владимир" складываются как картонки при попадании из наших ПТРК, распиаренные ватные истребители типа СУ-35 спокойно разваливают наши пацаны из ПЗРК, корабли вообще оказались древним гавном на воде)).
И это все будет иметь тяжелые последствия для ВПК московии, потеря рынков сбыта, удар по репутации, минус пару десятков миллиардов валютной выручки в бюджет))
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25.07.2022 19:16 Відповісти
 
 