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Новини Війна
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Кіссинджер, який закликав Україну "поміняти території на мир", тепер закликає в жодному разі не поступатися територіями

кіссинджер

Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер закликав під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому каналу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Як би там не було, переговори однозначно доведеться базувати на необхідності запобігти жертвам. І якщо відповідальні на Заході вирішать це перед переговорами, то це правильно. Вони повинні спочатку встановити межі того, чим вони за жодних обставин не поступляться. І відмова від української території не має бути однією з умов, які ми можемо прийняти" - заявив Кіссинджер.

Читайте: Кіссинджер пророкує Росії повну ізоляцію через війну проти України: "Розділова лінія буде перемальована"

Він наголосив, що західні лідери у питанні переговорів з РФ повинні повною мірою координувати свою позицію з жертвою агресії.

"Президент України неодноразово, і навіть зовсім недавно, заявляв, що він не буде вести переговори про жодні українські території, які були українськими на момент початку війни. Так про що тут домовлятися? Ну, тільки про те, що Росія має очистити всі території, які вона захопила після того дня, після початку війни" - заявив колишній держсекретар США.

Також читайте: Кіссинджер говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України, але зараз не 1938 рік, - Зеленський

Нагадаємо, у травні Генрі Кіссинджер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявивши, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. Його слова тоді розкритикували президент України Володимир Зеленський та ряд західних політиків . А Держдеп США наголосив, що лише Україна має право вирішувати власне майбутнє.

Автор: 

Кіссинджер Генрі (14)


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Топ коментарі
+17
старий чорт, так швидко без лопатки перевзувається) Шредер - вчися!
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25.07.2022 09:24
+12
рассчитались рублями
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25.07.2022 09:24
+10
Учора колега, яка пережила війну в Сербії, сказала,що захоплюється Україною,її людьми, її боротьбою за волю і свободу. А ще вчора маленька дівчинка, почувши мою українську,сказала:"Доброго дня, а ми з України, Маріуполь ". Разом до Перемоги. Україна понад усе
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25.07.2022 09:25
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старий чорт, так швидко без лопатки перевзувається) Шредер - вчися!
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25.07.2022 09:24 Відповісти
шрьодер старий пдр
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25.07.2022 09:29 Відповісти
Майже 100 років досвіду, це вам не хухри-мухри.
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25.07.2022 09:32 Відповісти
Та ні,то мабуть оплату отримав в рублях.
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25.07.2022 09:41 Відповісти
Немає оплати-немає роботи.
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25.07.2022 09:46 Відповісти
у рашистів скорочується кормова база... нема чим платити бурятам та іншим руZZкім терористам на похорони...

а тут стара агентура кіSSінджер...хоче виплат перед смертю....
вже шрьодери та меркелі НЕ виплачуються в Німеччині...
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25.07.2022 09:59 Відповісти
Та ні, є захишені статті бюджета, а є звичайні.Шрьондри, випивка завжди із захищеної частини, , а як там хоронити мертвих, то всі ж знають , що їм все одно, ще й чекати можуть вічніть, бо нікуди не спішать
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25.07.2022 10:53 Відповісти
Передавай Макарычу привет, если что.
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25.07.2022 10:25 Відповісти
рассчитались рублями
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25.07.2022 09:24 Відповісти
Бл..н. Ти перший написав🧐😔
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25.07.2022 09:42 Відповісти
Учора колега, яка пережила війну в Сербії, сказала,що захоплюється Україною,її людьми, її боротьбою за волю і свободу. А ще вчора маленька дівчинка, почувши мою українську,сказала:"Доброго дня, а ми з України, Маріуполь ". Разом до Перемоги. Україна понад усе
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25.07.2022 09:25 Відповісти
Ваша Галя балувана
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25.07.2022 09:27 Відповісти
прохмелився пдр
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25.07.2022 09:28 Відповісти
Швидше, тимчасове просвітлення під час деменції...
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25.07.2022 09:31 Відповісти
"Наступила уже импотенция -
Уж исчезли и удаль и пыл...
И осталась всего-лишь деменция -
Обосрался и тут же забыл...!"
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25.07.2022 10:14 Відповісти
Жінки борються за права жінок, люди кольору шкіри - за права чорних, геї - за права ЛГБТ-спільноти, а Кісінджер виступав за права війскових злочинців бо сам ним і є.
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25.07.2022 09:31 Відповісти
Який "момент початку війни" він має на увазі?
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25.07.2022 09:33 Відповісти
Певно лікар якісь нові, більш-дієві пігулки виписав...
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25.07.2022 09:34 Відповісти
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25.07.2022 09:36 Відповісти
Деда старый , деда не помнит вытер ли он попу , деда кашу без комков покушал и рад.
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25.07.2022 09:39 Відповісти
В чем вообще смысл вести с рашистами переговоры о чем либо? Рашисты сами уйдут там где им надают по зумам как ушли из под Киеве или о. Змеиный. А там где с рашистами ведут переговоры рашисты никогда не уйдут. Мы только сами себя обманем а потом кусаем локти что в 100500 раз про*бали.
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25.07.2022 09:39 Відповісти
Дідусеві 100років. Він слабо орієнтується в середовищі і взагалі не в курсі що відбувається, так само як Франц Йосиф в свій час. Від його імені вєщають всі кому не лінь
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25.07.2022 09:40 Відповісти
а шо страпилось? шо змінилось???
точно нові ліки виписали..
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25.07.2022 09:40 Відповісти
Просто, прошло незамеченньім,но дед то заметил, карточки сбербанка заблокировали . А нет денег-нет дураков бесплатно язьіком вертеть, особенно на Западе
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25.07.2022 09:48 Відповісти
Дійсно старість не радість.
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25.07.2022 09:49 Відповісти
Сидить старий альцгемерний дід. Колись його називали Кіссинджер.
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25.07.2022 09:50 Відповісти
старий дідуган, що ви від нього хочете? він ввечері вже не пам'ятає що їв на сніданок, а тим паче вже забув те, що казав на замовлення ***** більше місяця тому.
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25.07.2022 09:59 Відповісти
о, дійшло нарешті
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25.07.2022 10:31 Відповісти
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25.07.2022 10:38 Відповісти
Читаю і не розумію чому акцентувати увагу на висловах старого маразматика то він одне то друге говорить, подумати що вирішує цей агент кремля на пенсії?
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25.07.2022 10:48 Відповісти
Сосія має очистити ті території які захопила після початку війни, це він, бляха, про що? Що значить очистити територі, провести повну анігіляцію населення, чи що? І що це за території після початку війни, Кіся натякає, що про Крим та даунбабве ми маєм забути? А не пішла б ця шльондраста Кіся на прутень *****.
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25.07.2022 10:56 Відповісти
чтобы он ни говорил, всегда можно позавидовать ясности мышления в таком возрасте..., не то что большинство населения рашки - вместо мозгов - протухшие отходы...
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25.07.2022 11:11 Відповісти
Форумчани одноголосно назвали причину "осветления" Генрі: низька купівельна здатність рубля. Вона не влаштовує старого Генрі.
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25.07.2022 11:33 Відповісти
Вот что значит новый памперс!
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25.07.2022 12:31 Відповісти
Політича проститутка
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25.07.2022 13:06 Відповісти
Оказывается, что в возрасте почти 100 лет еще можно поумнеть.
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25.07.2022 13:09 Відповісти
Но еще он не понял, что с московитами любые переговоры бессмысленны.
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25.07.2022 13:17 Відповісти
Дайте ему... утку по пекински Як він сам казав - після її скуштування готовий підписати усе, що завгодно.
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25.07.2022 13:20 Відповісти
 
 