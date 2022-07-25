Кіссинджер, який закликав Україну "поміняти території на мир", тепер закликає в жодному разі не поступатися територіями

Колишній держсекретар США Генрі Кіссинджер закликав під час можливих майбутніх переговорів з Москвою не поступатися територіями України, захопленими під час російського вторгнення.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому каналу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Як би там не було, переговори однозначно доведеться базувати на необхідності запобігти жертвам. І якщо відповідальні на Заході вирішать це перед переговорами, то це правильно. Вони повинні спочатку встановити межі того, чим вони за жодних обставин не поступляться. І відмова від української території не має бути однією з умов, які ми можемо прийняти" - заявив Кіссинджер.

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Він наголосив, що західні лідери у питанні переговорів з РФ повинні повною мірою координувати свою позицію з жертвою агресії.

"Президент України неодноразово, і навіть зовсім недавно, заявляв, що він не буде вести переговори про жодні українські території, які були українськими на момент початку війни. Так про що тут домовлятися? Ну, тільки про те, що Росія має очистити всі території, які вона захопила після того дня, після початку війни" - заявив колишній держсекретар США.

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Нагадаємо, у травні Генрі Кіссинджер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявивши, що Україна має віддати частину своєї території Росії, щоб покласти край війні. Його слова тоді розкритикували президент України Володимир Зеленський та ряд західних політиків . А Держдеп США наголосив, що лише Україна має право вирішувати власне майбутнє.