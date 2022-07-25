На Миколаївщині ворог обстріляв населені пункти у двох районах: серед поранених 7-річна дитина, - ОВА
В Миколаївській області вночі ворог здійснив кілька обстрілів населених пунктів.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі, 25 липня, орієнтовно о 02:40 у Миколаєві було чутно серію вибухів. Відомо, що окупанти поцілили у поля на околицях міста та на території прилеглих сіл. Деталі уточнюються.
В Миколаївському районі окупанти також стріляли з артилерії вночі, 25 липня. Так, близько 3-ї години ночі обстріляли село Мішково-Погорілове. Попередньо, поранена 7-річна дитина. В результаті обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, мережі електро- та газопостачання. Є часткові руйнування житлових будинків та автотранспорту.
У Баштанському районі росіяни також гатили з артилерії по населених пунктах Березнегуватської громади. Не припиняються обстріли сіл на лінії розмежування. Поки що немає інформації щодо потерпілих та руйнувань в результаті обстрілів в цьому районі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль