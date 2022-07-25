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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39,7 тис. осіб, 222 літаки, 188 гелікоптерів, 1730 танків та 3950 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 39700 (+180) осіб ліквідовано,

танків  - 1730 (+8) од,

бойових броньованих машин - 3950 (+8) од,

артилерійських систем - 876 (+7) од,

РСЗВ - 257 (+2) од,

засоби ППО  - 116 (+3) од,

літаків - 222 (+1) од,

гелікоптерів  - 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 719 (+5),

крилаті ракети - 174 (+4),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,

спеціальна техніка  - 73 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39,7 тис. осіб, 222 літаки, 188 гелікоптерів, 1730 танків та 3950 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243) техніка (1826) втрати (4399)


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Топ коментарі
+13
ВСУ сделали "двухсотым" любимчика Кадырова под Попасной: Заур Димаев сгорел в "УАЗ-Патриот"
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25.07.2022 10:00
+5
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25.07.2022 09:54
+3
Хороший день. Не для орков.
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25.07.2022 10:18
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25.07.2022 09:54 Відповісти
Вона фукала коли чула мокшанський дух, різницю треба розуміти! Московити смердять!
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25.07.2022 14:17 Відповісти
ВСУ сделали "двухсотым" любимчика Кадырова под Попасной: Заур Димаев сгорел в "УАЗ-Патриот"
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25.07.2022 10:00 Відповісти
Обычная судьба любого патриота - умереть страшной смертью за вожака.
А он думал пряники да варенье дадут.

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25.07.2022 10:46 Відповісти
Заур за урку и сгорел как Patriot
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25.07.2022 12:50 Відповісти
Такий прикрашений, як ялинка, ну й згорів як ялинка...
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25.07.2022 14:20 Відповісти
Прикрашений як йолка... і згорів дуже палко 🔥🔥🔥

...ось так ми тут каламбуримо

(калом буримо)
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26.07.2022 00:01 Відповісти
Хороший день. Не для орков.
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25.07.2022 10:18 Відповісти
багато наші набили всього. молодці!
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25.07.2022 10:33 Відповісти
40К дохлих свсинособак.... Свято наближається, свято наближається....
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25.07.2022 10:59 Відповісти
по-моему, какие-то британские источники дают количество 200-х москалей примерно 15 000, где-то у нас читала, что в боях за Северодонецк/Лисичанск мы положили примерно 23500 мобилизованных с оккупированных территорий, по сути наших граждан, правда бывших..., и в этом страшный цинизм этой войны- своих, пусть и бывших, мы уничтожили больше, чем чужих...
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25.07.2022 11:05 Відповісти
23 500 .... "наши граждане". Свои не воюют против Украины и не убивают украинцев. И тут нет никакого цинизма. Тут все ясно и просто. 90% даунбасят люто ненавидят все украинское. Увы, проверено лично.
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25.07.2022 12:54 Відповісти
тому що русскіє завжди так роблять, з окупованих територій женуть людей на війну і не дають їм ні захисту ні зброї толком спеціально щоб їх загинуло і скалічилося по максимуму, звільняючи таким чином землю для себе. Тому чекати на русскій мір і звати його, це все одно що жадати собі і своїм дітям страшної смерті за власним бажанням на рівному місці. От живе собі людина, працює, а потім раз і починає бажати здохнути і так щоб і всі доокола повмирали, за ради...офіційно заради росії, а не офіційно, в росії люди завжди жили як худоба не дивлячись на всі завоювання, тобто виходить заради верхівки кремлівської, яку вони самі ж останніми словами криють ну й це хиба вже шизофренія.
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25.07.2022 13:05 Відповісти
Там гляба шукати якоїсь логіки. Розповідали мені, у 2015 припхалася сюди до Дніпра біженка з Бамбасу, напівкацапка-напівциганка, рідкісна чорнорота хабаліща, яка до того двічі сиділа в тюрмі (вулична воровайка) - власне втекла вона з ОРДЛО, бо її там банально розшукували сміття за пижжений у якихось "уважаемых людей" гаманець. І що характерно - приїхавши сюди, ця чучундра відверто гавкотіла на все українське, проклинала "распинателей дитёв в трусиках" і чавила за впопучленців, ***** і всруський світ. Якось її на складі, куди вона влаштувалася різноробочою, спитали - "а якого власне зуя ти тут сериш за росію і свій ДНР? не дай б-же сюди прийдуть - то тебе ж твої сепари одразу закинуть на підвал!" Відповідь була еталоном тупої мразотності - "а я шо, тута ждать буду? Если какой кипиш - я дальше рвану и во Львове всем вам срать буду!"
Якось так. Про подальшу долю цієї самки унтерменша не в курсі. Але за справедливістю тут потрібна ґевтаназія. Можна навіть у газенвагені. Хоча краще арматурою по маклабану - і прикопати десь при дорозі...
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26.07.2022 02:09 Відповісти
 
 