Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39,7 тис. осіб, 222 літаки, 188 гелікоптерів, 1730 танків та 3950 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 700 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 39700 (+180) осіб ліквідовано,
танків - 1730 (+8) од,
бойових броньованих машин - 3950 (+8) од,
артилерійських систем - 876 (+7) од,
РСЗВ - 257 (+2) од,
засоби ППО - 116 (+3) од,
літаків - 222 (+1) од,
гелікоптерів - 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),
крилаті ракети - 174 (+4),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,
спеціальна техніка - 73 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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А он думал пряники да варенье дадут.
...ось так ми тут каламбуримо
(калом буримо)
Якось так. Про подальшу долю цієї самки унтерменша не в курсі. Але за справедливістю тут потрібна ґевтаназія. Можна навіть у газенвагені. Хоча краще арматурою по маклабану - і прикопати десь при дорозі...