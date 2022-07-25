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Глава Слідкому РФ Бастрикін хоче створити "міжнародний трибунал над українськими націоналістами": До нього увійдуть Сирія, Іран та Болівія (оновлено)

бастрикін

Глава Слідчого комітету Росі Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Украною за нібито злочини на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Російська газета", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівно. Зазначене питання більш доречно було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС", - заявив він.

За словами глави СК РФ, установа суду і його статуту оформили б угодою між Росією і країнами, що входять в організації, а також "Л/ДНР".

Також читайте: Харків має стати місцем для трибуналу над російськими воєнними злочинцями, - Резніков. ФОТО

При цьому Бастрикін додав, що до "трибуналу" повинні приєднатись "нейтральні" в Україні країни. Зокрема, Сирія, Іран і Болівія.

"Створення міжнародного судового органу продемонструвало б усьому світовому співтовариству невідворотність покарання за злочини проти миру та безпеки людства, рішучість Росії та справжніх партнерів нашої країни у викоріненні нацизму, націоналізму та ксенофобії", - підсумував глава Слідкому РФ.

Автор: 

Іран (2032) росія (65191) Сирія (1860) трибунал (260) Бастрикін Олександр (23)


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Топ коментарі
+41
Тыць -трындыць... А Сирия с Ираном - каким боком... Им самим грозит суд (за пособничеств. В первом случае - за ворованное наше зерно. Во втором - за беспилотники каазлабаду.
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25.07.2022 09:49
+29
браво!
это ж УКРАИНА влезла на территорию рашки, ирана и сирии...
это ж УКРАИНА бомбит мирные города и села деревни и кишлаки, убивает и насилует детей и женщин рашки и ирашки и сириешки !!!
совсем в своем бессилии и ненависти поехала кукухой рашка - террорист, маньяк, изгой...нелюдь !
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25.07.2022 09:52
+28
А почему ИГИЛ забыли включить? У них тоже традиции права очень котируются - камнями забивать всех несогласных.
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25.07.2022 09:51
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Тыць -трындыць... А Сирия с Ираном - каким боком... Им самим грозит суд (за пособничеств. В первом случае - за ворованное наше зерно. Во втором - за беспилотники каазлабаду.
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25.07.2022 09:49 Відповісти
ЗЫ... и третий случай: наемники , которые помогают каазламордым совершать агрессию.
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25.07.2022 09:52 Відповісти
А хто від Африки?
Що вже імператори-людоїди перевелись?
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25.07.2022 09:56 Відповісти
"Судьи" из Африки работают только за еду.Кто накормит-тот и победит в суде.
Верховенство права жратвы,знаете ли.
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25.07.2022 10:03 Відповісти
Ну да. Тем более, шо пыня ща наклонил их, насчет украинского зерна(кукуруза), все аборигены Африки принимают нашу сторону.
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25.07.2022 10:07 Відповісти
...скорше? вiд Iндii, там ще по глухих селах , що на берегах рiчок, ввечерi ловлять палаючi плоти з покiйниками, та жеруть свiжину(покiйно-пiдсмажену), такого я б нiгде не вичитав , та сам iндус розповiв. P.S. Захiдна частина Iндii.
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25.07.2022 10:06 Відповісти
Почему БЕЗ Эритреи и КНДР ???
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25.07.2022 14:13 Відповісти
Ця )(уйловська підстілка ще забула Північну Корею з пухлячком.
Тоді буде повний список бо навіть Венесуела з Кубою почали потихеньку відповзати від паРашки.
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25.07.2022 09:58 Відповісти
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25.07.2022 09:50 Відповісти
Бастрикін що алкоголік?
Він Яценюка-чортика чеченського ще з 14-го ловить!😂
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25.07.2022 10:02 Відповісти
******* ********* ********* ПЕДИКИ И ГОМИКИ в СМЫСЛЕ ЧТО СТРАШНЕЕ ЛЮБОГО ЗВЕРЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ПОДЛЕЖАЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЮ ///// КАК ХОЧЕТСЯ ИНОГДА ЧТОБЫ ПРОСНУТЬСЯ А НЕТ НА ПЛАНЕТЕ НИ РАШКИ НИ ИРАНА НИ АФГАНА НИ КНДР И КИТАЙ РАЗ 10 УМЕНЕЬШЕН В НАСЕЛЕНИИ И ТЕРРИТОРИИ....а СИРИЯ ПРЕВРАЩЕНА В ПУСТЫНЮ...
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25.07.2022 11:30 Відповісти
Вони там болотах офуїли 😠
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25.07.2022 09:51 Відповісти
недоперепили шмурдяка
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25.07.2022 09:57 Відповісти
путінській сявці прикро, що вся путєнська верхівка вже фігуранти міжнародного трибуналу, а він ще ні
ну, давай, старайся
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25.07.2022 09:51 Відповісти
А почему ИГИЛ забыли включить? У них тоже традиции права очень котируются - камнями забивать всех несогласных.
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25.07.2022 09:51 Відповісти
Талібан за них.
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25.07.2022 10:33 Відповісти
Яке там за них?! Талібан відмовився допомогти рашці зброєю - сказали, що терористам не допомагають!!!
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25.07.2022 11:31 Відповісти
Да не только игил, талибы тоже обиделись.
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25.07.2022 10:53 Відповісти
А якесь там Зімбабве буде адвокатом.
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25.07.2022 09:51 Відповісти
севкор и мьянмар
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25.07.2022 09:56 Відповісти
браво!
это ж УКРАИНА влезла на территорию рашки, ирана и сирии...
это ж УКРАИНА бомбит мирные города и села деревни и кишлаки, убивает и насилует детей и женщин рашки и ирашки и сириешки !!!
совсем в своем бессилии и ненависти поехала кукухой рашка - террорист, маньяк, изгой...нелюдь !
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25.07.2022 09:52 Відповісти
Мене дивує невичерпність їхньої фантазії.
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25.07.2022 10:08 Відповісти
Та сп*здили ідею, як завжди. Ц
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25.07.2022 10:18 Відповісти
не фантазії, а скоріше хвороблива маячня, брєд... межі якому немає...як не має і логіки і цьому і будь якого зрозумілого пояснення для нормальної людини...
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25.07.2022 11:05 Відповісти
Які ж вони там всі кончені!.
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25.07.2022 09:52 Відповісти
Ну это конечно успех,такие цивилизованные страны где людей вещают на краны сушиться как таранку,а не угодных убивают кувалдами.
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25.07.2022 09:52 Відповісти
треба щоб в Конгресі США скоріше проголусували законопроект, який там щось вже довго лежить без руху - про признання Парашки країної терорістом
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25.07.2022 09:52 Відповісти
Що це дасть? Ну Раша визнає США терористом що зміниться?
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25.07.2022 10:27 Відповісти
Ну як мінімум, каюк торгівлі із Індією і Європою будь-якими товарами або ресурсами.
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25.07.2022 10:36 Відповісти
Так. Нехай до ОДКБ на розгляд, у Токаєва буде ще один шанс прилюдно обісцяти Путіна.
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25.07.2022 09:52 Відповісти
ОСББ 😄
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25.07.2022 10:16 Відповісти
🤣
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25.07.2022 09:52 Відповісти
Эритрею забыли
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25.07.2022 09:53 Відповісти
Звучить як венеричне захворювання майже
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25.07.2022 10:21 Відповісти
Никто не может объяснить: почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, кому самим нечего жрать?
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25.07.2022 09:55 Відповісти
Ще зерно
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25.07.2022 10:19 Відповісти
Тут обьяснение елементарное, потому что друзья это подобные организмы, дружба это инстинкт выживания, зайцы, волки, богатые, беднве, дураки и умные не дружат перекрестно, а только стаями между собой
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25.07.2022 10:45 Відповісти
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25.07.2022 09:55 Відповісти
Та нормально все. У них парадиться с африканцами на 9 мая норма, фанерный рейхстаг брать, чего бы копию какой нить азиатской гааги не слепить. Якутский скульптор поможет если что.
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25.07.2022 09:57 Відповісти
Дірявий трибунал терористів!!!

ІДІЛ, КНДР та Хамас роіся забула включити для повної картини.
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25.07.2022 09:57 Відповісти
Трибунал!
""
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25.07.2022 09:57 Відповісти
может над ними там споры еманутости распыляют?
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25.07.2022 09:59 Відповісти
Та какой трибунал, нах... На каазлабаде. когда все начнется, бо мы еще толком не начинали, сами же кацапы удушат пыню.
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25.07.2022 10:00 Відповісти
Северная Корея, Хезболла и Талибан обиделись, что их не включили в международный трибунал.
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25.07.2022 10:00 Відповісти
Талібан виявився надто цивілізованим і на став співпрацювати з Росією.
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25.07.2022 10:02 Відповісти
Відключіть в дурдомі інтернет.
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25.07.2022 10:03 Відповісти
то їм з Колумбії кокс завезли - ось і штирить всіх зранку)))
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25.07.2022 10:08 Відповісти
Так проявляється істерика на рашці))
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25.07.2022 10:04 Відповісти
Пидороссия не перестаёт веселить цивилизованый мир. Как говорится: пидороссияне достигли дна,но снизу постучали .
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25.07.2022 10:04 Відповісти
Вчера в палате №7, один свихнулся насовсем.. (с)
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25.07.2022 10:05 Відповісти
що це за ОСББ...і цікаво, звідкіля ця хрінь виповзла??? Нагадує, що його в санкційний список не внесли???
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25.07.2022 10:07 Відповісти
Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівно

Русня знову епічно палиться, цікаво а чому ж сумнівно? 😉
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25.07.2022 10:07 Відповісти
А що таке рашкін трібунал-це ізгої та терористи всіх країн, гоп до кучі!
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25.07.2022 10:07 Відповісти
Кацапи, ви ще забули добавити до списку"процвітаючих країн" гандурас, Нікарагуа, Зімбабве...і буде букет ГЕРБАРІЙ!
Тьфу....дебіли
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25.07.2022 10:12 Відповісти
От за Білорусь стало абідно
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25.07.2022 10:47 Відповісти
Вони Білорусь не порахували, бо Білорусь вони більш не вважають окремою країною. То ж тільки якійсь там округ рашки, як Татарія чи то там Чечня, то чого ії рахувати?!
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25.07.2022 11:39 Відповісти
Совсем обезумели. Интересно чем все это кончится.
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25.07.2022 10:12 Відповісти
Тем, что называться россиянином будет стыдно.
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25.07.2022 12:15 Відповісти
..тупо регистрация стран-изгоев..
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25.07.2022 10:13 Відповісти
ИГИЛ и Талибан забыли пригласить
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25.07.2022 10:14 Відповісти
Еще не вечер, всех уродов пригласят и КНДР тоже...
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25.07.2022 10:24 Відповісти
кацапи вже по роги занурились в альтернативну реальність
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25.07.2022 10:15 Відповісти
Похоже в Кремль завезли новую партию "Боярышника"...лайт-версии..Не убивает,но мозги плющит конкретно...
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25.07.2022 10:17 Відповісти
а сомалійських піратів не забули?
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25.07.2022 10:19 Відповісти
Забули. Забули вже про сомалійских піратів
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25.07.2022 12:14 Відповісти
Терористи зiбрались судити Украiну.
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25.07.2022 10:20 Відповісти
Ви ще і Орбана візьміть, в нього також дах поїхав.
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25.07.2022 10:27 Відповісти
Я не удивлюсь участием Белоруссии
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25.07.2022 10:21 Відповісти
Лучший способ защиты - нападение....
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25.07.2022 10:22 Відповісти
Пхахахаха. КНДР забули. Ох і довбой@би.
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25.07.2022 10:23 Відповісти
Бугага!!! КНДР забыли!
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25.07.2022 10:26 Відповісти
Без Лугандона и ПМРы "трибунал" неполный.
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25.07.2022 10:31 Відповісти
Дуже смішно, з Кореєю, без Кореї, " ДНР "впаяє "азовцям " кому 10 років, кому розстріл, ось і весь сміх. Хто чого скаже? США самі визнали "Азов " нацистами, ну повозмущаются, що Рашу сильно засмутить.
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25.07.2022 10:35 Відповісти
Северную корею еще забыли в качестве прокурора вписать
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25.07.2022 10:35 Відповісти
Королевство кривых зеркал - ложь возведена в ранг искусства.
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25.07.2022 10:38 Відповісти
А где Талибан с Хезболлой? Они тоже хотят участовать в етом шабаше террористических организаций
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25.07.2022 10:38 Відповісти
На россии просто эпидемия,страшнее короны - росийское сумашествие.
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25.07.2022 10:44 Відповісти
Зерна указанным не продавать, остального тоже!
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25.07.2022 10:52 Відповісти
Іран, Сирія, кацапія - всі заслуговують отримати ядерну пігулку на голову, виродки без яких світ стане краще.
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25.07.2022 10:59 Відповісти
Росія створить свій трибунал, з блек-джеком і шлюхами.
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25.07.2022 11:11 Відповісти
Вот *****! Отлично помню фантастов-пистаболов при совке, но по сравнению с этими - они полный отстой.
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25.07.2022 11:25 Відповісти
А Эритрею чего забыли?
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25.07.2022 12:12 Відповісти
И Папуа-Новую Гвинею. Или они не при делах?)
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25.07.2022 13:00 Відповісти
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25.07.2022 12:24 Відповісти
калоприемник дал збой
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25.07.2022 14:28 Відповісти
********* збирає покидьків по усьому світу.
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25.07.2022 13:00 Відповісти
а де еритрея і північна корея?
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25.07.2022 13:11 Відповісти
чонго бонго и берег слонячіх копітов
берег ватного капитана
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25.07.2022 14:27 Відповісти
у него раньше на жопе вена лопнет)
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25.07.2022 14:26 Відповісти
Згубив десь бастрикін свою ****** так і почалися географічні коллізії! Вставте йому МОНОКЛЬ в очко, мож допоможе.
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25.07.2022 14:28 Відповісти
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25.07.2022 15:42 Відповісти
а гондурас увійде чи ні?
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25.07.2022 16:29 Відповісти
де КНДР?!
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25.07.2022 16:53 Відповісти
А Абхазия?
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25.07.2022 18:55 Відповісти
компанія кончених ізгоїв
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25.07.2022 19:17 Відповісти
мае три зірки а розуму не нажив.
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25.07.2022 19:51 Відповісти
І чому я не здивований?

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13.09.2022 16:57 Відповісти
 
 