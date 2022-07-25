Глава Слідкому РФ Бастрикін хоче створити "міжнародний трибунал над українськими націоналістами": До нього увійдуть Сирія, Іран та Болівія (оновлено)
Глава Слідчого комітету Росі Олександр Бастрикін заявив про необхідність створити власний "трибунал" над Украною за нібито злочини на Донбасі.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Російська газета", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівно. Зазначене питання більш доречно було б опрацьовувати з російськими партнерами по таких організаціях, як СНД, ОДКБ, БРІКС, ШОС", - заявив він.
За словами глави СК РФ, установа суду і його статуту оформили б угодою між Росією і країнами, що входять в організації, а також "Л/ДНР".
При цьому Бастрикін додав, що до "трибуналу" повинні приєднатись "нейтральні" в Україні країни. Зокрема, Сирія, Іран і Болівія.
"Створення міжнародного судового органу продемонструвало б усьому світовому співтовариству невідворотність покарання за злочини проти миру та безпеки людства, рішучість Росії та справжніх партнерів нашої країни у викоріненні нацизму, націоналізму та ксенофобії", - підсумував глава Слідкому РФ.
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Що вже імператори-людоїди перевелись?
Верховенство
праважратвы,знаете ли.
Тоді буде повний список бо навіть Венесуела з Кубою почали потихеньку відповзати від паРашки.
Він Яценюка-чортика чеченського ще з 14-го ловить!😂
ну, давай, старайся
это ж УКРАИНА влезла на территорию рашки, ирана и сирии...
это ж УКРАИНА бомбит мирные города и
селадеревни и кишлаки, убивает и насилует детей и женщин рашки и ирашки и сириешки !!!
совсем в своем бессилии и ненависти поехала кукухой рашка - террорист, маньяк, изгой...нелюдь !
ІДІЛ, КНДР та Хамас роіся забула включити для повної картини.
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Русня знову епічно палиться, цікаво а чому ж сумнівно? 😉
Тьфу....дебіли
берег ватного капитана