Увечері росіяни обстріляли з мінометів околиці Білопілля, вночі завдали ударів "Градами" по Краснопільській громаді на Сумщині, - Живицький

Вчора ввечері росіяни обстріляли з мінометів околиці Білопілля, а вночі залпом з установки "Град" обстріляли території Краснопільської громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора ввечері, майже о 22 годині, росіяни відкрили мінометний вогонь по околицях Білопілля. 4 прильоти. Без втрат та руйнувань.



О пів на другу ночі, залпом з установки "Град", 20 прильотів, обстріляли території Краснопільської громади. Інформації про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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