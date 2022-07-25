ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом. ФОТО

Збройні сили внаслідок влучання по готелю в місті Хрустальний ( раніше Красний Луч. - Ред.) Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій Збройних сил.

За даними офіційного відомства, українські військові влучили у командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста Хрустальний.

Як зазначається, внаслідок влучання 100 росіян загинули, відомство має "оптимістичні прогнози", що кількість вбитих зросте через травми.

"ЗСУ продовжують громити орків, вносячи до їхніх лав розлад і страх. У готелі у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного рпшиського військового підрозділу відбувся "концерт". За результатами "Схвальних відгуків", кількість "щасливих і задоволених" досягає 100 окупантів. А скільки ще з них перейдуть служити в "вічну 200 бригаду", покаже час. Прогнози оптимістичні", - йдеться у повідомленні.

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