ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом. ФОТО
Збройні сили внаслідок влучання по готелю в місті Хрустальний ( раніше Красний Луч. - Ред.) Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій Збройних сил.
За даними офіційного відомства, українські військові влучили у командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста Хрустальний.
Як зазначається, внаслідок влучання 100 росіян загинули, відомство має "оптимістичні прогнози", що кількість вбитих зросте через травми.
"ЗСУ продовжують громити орків, вносячи до їхніх лав розлад і страх. У готелі у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного рпшиського військового підрозділу відбувся "концерт". За результатами "Схвальних відгуків", кількість "щасливих і задоволених" досягає 100 окупантів. А скільки ще з них перейдуть служити в "вічну 200 бригаду", покаже час. Прогнози оптимістичні", - йдеться у повідомленні.
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"Сатана"
А ми вас попереджали , щоби не слухали ху@ ла і не пхалися до нас без
запрошення 🤣🤣🤣
Слава ЗСУ !!!
Не оказалось там человека с камерой или телефоном, который подумал бы : "Блин, сотню положили, и ни одного видосика. Надо снять по-быстрому, пока ещё что-нибудь не прилетело, народ интересуется"
Всю войну хотим видеть онлайн.
Утром кофейку замутил, и - "А дай ка я гляну, как там прошлой ночью разведчики кишки выпускали сонным оркам". Как нет видео?! А где оно?! А кто виноват?!
Так раздражает, когда не могу найти видео из Чернобаевки с посекундной раскадровкой и снятое с разных ракурсов). Часто массовка подводит, уже не дышит, лежит, остывая и нарушая все планы оператора и не выполняя команды режиссёра.
В видео, обнародованном ФСБ, представители ГУР Минобороны Украины проговорились, что в населенных пунктах Украины имеется наибольшее число ПЗРК, поэтому они рекомендовали их избегать.
Украинская разведка была настолько уверена в своих силах, что в открытую объясняла «летчикам», как именно будет проходить процесс угона. Планировалось, что они сымитируют перехват российского военного самолета, а затем посадят его на аэродроме Канатово в Кировоградской области.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли вооруженным силам РФ нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов и систем ПВО», - сообщили в спецслужбе.
Puta - повія, putin - маленька *****.
Bandera - бойовий стяг.
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых «Жигулей».