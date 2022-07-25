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ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом. ФОТО

Збройні сили внаслідок влучання по готелю в місті Хрустальний ( раніше Красний Луч. - Ред.) Луганської області у ніч на 24 липня знищили 100 військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій Збройних сил.

За даними офіційного відомства, українські військові влучили у командний пункт росіян, який знаходився в готелі міста Хрустальний.

Як зазначається, внаслідок влучання 100 росіян загинули, відомство має "оптимістичні прогнози", що кількість вбитих зросте через травми.

"ЗСУ продовжують громити орків, вносячи до їхніх лав розлад і страх. У готелі у місті Красний Луч, де розташовувався командний пункт одного рпшиського військового підрозділу відбувся "концерт". За результатами "Схвальних відгуків", кількість "щасливих і задоволених" досягає 100 окупантів. А скільки ще з них перейдуть служити в "вічну 200 бригаду", покаже час. Прогнози оптимістичні", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Лисичанську знищили 50 російських окупантів, - Гайдай

ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом 01
ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом 02

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) готель (210) втрати (4399) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+98
Ну от і добре. Головне, що люди не постраждали!
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25.07.2022 10:17
+85
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25.07.2022 10:27
+54
Слава ЗСУ!!! Бiльше рашистiв на концерт кобзона!
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25.07.2022 10:18
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Ну от і добре. Головне, що люди не постраждали!
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25.07.2022 10:17 Відповісти
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25.07.2022 11:03 Відповісти
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25.07.2022 19:06 Відповісти
Позна суєтіцца...
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25.07.2022 10:22 Відповісти
Отсуетились...
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25.07.2022 10:25 Відповісти
Це їм тварюкам за боінг що збили над Лучом!
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25.07.2022 10:18 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Бiльше рашистiв на концерт кобзона!
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25.07.2022 10:18 Відповісти
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25.07.2022 10:27 Відповісти
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25.07.2022 10:47 Відповісти
Одкобзонили
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25.07.2022 11:13 Відповісти
Ой ***** ліл 😂🤣 це зробило мій день )))))))))
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25.07.2022 13:48 Відповісти
Нехай щастить.
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25.07.2022 10:19 Відповісти
Фото орков это не подтверждают, остается верить
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25.07.2022 10:21 Відповісти
🤦
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25.07.2022 10:28 Відповісти
Вони трупи будуть знімати чи що? Он на стадіоні в Кадиївці, який наші рознесли ще місяць тому, теж "нікаво нє било", а на днях який "тактічєскій рускій хряк" звідти відео виклав - залишки сухпайків, консерв і т.д. Нехай їх там і не здохло стільки, але бойовий дух явно не в кращому стані, та й кудись розселяти їх треба, а це все час та затримки.
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25.07.2022 10:30 Відповісти
А Вы не исключаете , что планы бахнуть по таким объектам , могут сливать оркам сами подчинённые Буданова ?
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25.07.2022 10:35 Відповісти
Реально отель как в мухосранске. Приезжай и живи. Орки разницу не увидят.
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25.07.2022 10:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mRcU54cR5IA
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25.07.2022 10:23 Відповісти
Жить в отелях для козломордых кацапов нескрепно и опасно для кацапского здоровья. ВСУ это доказало.
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25.07.2022 10:25 Відповісти
Они уже давно не влазят на концерты Кабздона.
Задорнов и подводный хор Александрова- подключайтесь.
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25.07.2022 10:29 Відповісти
Так давно вже... і Зад-Ор-Нов (Задницей Орущий Новости), і хір Алєксандрова... і повний аншлаг у залі... і наростаюче усвідомлення того, яке це пекельне борошно - епоха за епохою бачити й чути оцю зкріпну *****...
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25.07.2022 15:05 Відповісти
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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25.07.2022 17:17 Відповісти
Снимали римейк фильма "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»"?
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25.07.2022 10:30 Відповісти
Почему рядом нет сожженых или поврежденных авто? Когда орки бахнули по Виннице , то частных машин покорёженных было масса .
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25.07.2022 10:32 Відповісти
В годы ВОВ КА к 43 году выводила узел связи на расстояние 3-5 км от штаба, в укрепленный бункер. Причина: штаб демаскировали автомобили, и несколько работающих РС. У немцев основным видом связи между штабами высшего уровня был телетайп (В КА БОДО и ВЧ). Но как отмечали немцы, на уровне ниже дивизии в связи была полная анархия. А сдесь даже "гуляли по ночам" и все равно, массовый выход в ефир не остается незамеченным.
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25.07.2022 11:02 Відповісти
Після того як штаб мордви розфуячили під Ізюмом, вони не паркуються поруч.
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25.07.2022 11:10 Відповісти
ТОго що військові не їздять на окупованих територіях у приватних автомобілях - а на службових А вони вночі стоять у парках І водії сплять в казармах - недалеко Били ж по готелю в нічний час!
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25.07.2022 13:23 Відповісти
Потому, что ракеты вошли аккуратненько в крышу здания и детонация произошла внутри.
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25.07.2022 22:28 Відповісти
В Виннице цивильные на машинах ездят, а в Хрустальном на дубинке росгвардии.
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26.07.2022 08:38 Відповісти
Ну що , кацапчики , славно погуляли на украінській землі ?

А ми вас попереджали , щоби не слухали ху@ ла і не пхалися до нас без
запрошення 🤣🤣🤣
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25.07.2022 10:35 Відповісти
ЗСУ одним махом-100 москалів побівахом
Слава ЗСУ !!!
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25.07.2022 19:18 Відповісти
Біть будєм акуратна но больна
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26.07.2022 08:34 Відповісти
КоБЗДОн спєл ім прАШШальний кАнцєрт...
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25.07.2022 10:39 Відповісти
Sehr gut!
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25.07.2022 10:41 Відповісти
Хай у Вас ручки не болять, хлопці!...)))
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25.07.2022 10:51 Відповісти
Красный Луч это глубокий тыл противника.Там расстояние до ближайших наших позиций под Бахмутом поболее 150км будет так ,что били явно даже не точками .Скорее всего те самые отрк ATACMS пришли хоть штаты официально и отрицают ,что нам их поставляют
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25.07.2022 10:51 Відповісти
Так штати і не постачають, як і Ескалібури, постачають інші країни, які купили в США.
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25.07.2022 11:11 Відповісти
Ну или из района Авдеевки ударили .Хотя для точек это тоже на пределе возможностей
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25.07.2022 11:11 Відповісти
То все п"яні "капрали" на базах зберігання маркування на ящиках правильно прочитать не можуть!
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25.07.2022 17:19 Відповісти
Сто це багато. Хоч одного жмура б показали ..
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25.07.2022 10:54 Відповісти
А ваша Галя - балувана!
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25.07.2022 11:13 Відповісти
А сенс, навряд чи там є трупи з табличкою "готель, м Хрустальний".
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25.07.2022 11:13 Відповісти
Вот что делает прогресс с людьми)
Не оказалось там человека с камерой или телефоном, который подумал бы : "Блин, сотню положили, и ни одного видосика. Надо снять по-быстрому, пока ещё что-нибудь не прилетело, народ интересуется"
Всю войну хотим видеть онлайн.
Утром кофейку замутил, и - "А дай ка я гляну, как там прошлой ночью разведчики кишки выпускали сонным оркам". Как нет видео?! А где оно?! А кто виноват?!
Так раздражает, когда не могу найти видео из Чернобаевки с посекундной раскадровкой и снятое с разных ракурсов). Часто массовка подводит, уже не дышит, лежит, остывая и нарушая все планы оператора и не выполняя команды режиссёра.
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26.07.2022 07:04 Відповісти
кобзон вже цілий стадіон на концерт зібрав!
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25.07.2022 10:58 Відповісти
Потрібен аншлаг на стадіон Першого Травня як мінімум.
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25.07.2022 11:06 Відповісти
Лужники на скільки місць?
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25.07.2022 12:15 Відповісти
Тебе в Гуглі забанили?
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25.07.2022 15:00 Відповісти
Хрустальний? А чому не Кришталевий?
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25.07.2022 10:59 Відповісти
Тому, що там в основному вата. Вони цього слова на вимовлять.
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25.07.2022 11:19 Відповісти
відпочили, потвори, у готельчику.
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25.07.2022 11:00 Відповісти
Найкращий енерджайзер на весь день.
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25.07.2022 11:01 Відповісти
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25.07.2022 11:07 Відповісти
Ось такий ойл клюзів
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25.07.2022 11:20 Відповісти
Украинская разведка раскрыла собственные схемы расположения средств ПВО, пытаясь угнать боевые самолеты РФ

В видео, обнародованном ФСБ, представители ГУР Минобороны Украины проговорились, что в населенных пунктах Украины имеется наибольшее число ПЗРК, поэтому они рекомендовали их избегать.

Украинская разведка была настолько уверена в своих силах, что в открытую объясняла «летчикам», как именно будет проходить процесс угона. Планировалось, что они сымитируют перехват российского военного самолета, а затем посадят его на аэродроме Канатово в Кировоградской области.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли вооруженным силам РФ нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов и систем ПВО», - сообщили в спецслужбе.
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25.07.2022 11:45 Відповісти
Ви вірите у всю ту нісенітницю, що мелють мокші?
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25.07.2022 12:38 Відповісти
Так мокши тiльки своiм i вiрять...
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25.07.2022 13:29 Відповісти
Ну вот и там начались прилёты по местал расположения войск, по казармам и т.п. Хорошо!
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25.07.2022 11:59 Відповісти
Чудова іспанська мова.
Puta - повія, putin - маленька *****.
Bandera - бойовий стяг.
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25.07.2022 17:08 Відповісти
ось так і треба,всеодно з того даунбасу і лугандону нічого путнього не буде,маса колаборантів,зрадників і адептів "руського міра" плюс 100% московського патріархату
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25.07.2022 12:09 Відповісти
Готель , автошколу з парковою повною танків та склади б/к .Ну наче все
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25.07.2022 12:12 Відповісти
Слава героям України!
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25.07.2022 14:38 Відповісти
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинять вас!" І.Франко.
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25.07.2022 14:46 Відповісти
может съели чего-то не то?
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25.07.2022 18:39 Відповісти
Хай кацапы дохнут. Много и без остановки
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25.07.2022 19:20 Відповісти
А що за назва "Хрустальний", це типу "Кришталевий", чи що?
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25.07.2022 20:35 Відповісти
Это вам твари привет, и не последний, от Винницы
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25.07.2022 22:39 Відповісти
Готельний сервіс від ЗСУ!
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25.07.2022 23:01 Відповісти
Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых «Жигулей».
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25.07.2022 23:07 Відповісти
а чого це вони аж в готелі розмістились??? вони ж 'народ-бурундук'! їх місце в землянці!
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25.07.2022 23:58 Відповісти
Мабуть не оплатили за проживання і поплатились
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26.07.2022 07:26 Відповісти
https://ibb.co/zNvWSVn
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26.07.2022 08:43 Відповісти
 
 