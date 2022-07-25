Країни ЄС домагаються винятків із планів Брюсселя скоротити споживання газу, - FT

Деякі країни Євросоюзу хочуть домогтися винятків із планів Єврокомісії щодо обов'язкового зниження споживання природного газу на 15%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Брюссель 20 липня запропонував країнам ЄС із наступного місяця добровільно скоротити споживання газу на 15 відсотків.

Газета Financial Times має відповідний проєкт документа, обговорення якого триває.

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Кілька держав вже заявили, що обмеження мають враховувати рівень залежності кожної країни від російського газу. Крім того, пропонується зробити винятки для тих країн, які можуть постачати газ іншим державам. Від жорстких обмежень можуть звільнити деякі галузі, які вважаються критично важливими для єдиного ринку ЄС, пише газета.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує поступово знижувати залежність від російського газу. Так, до березня 2023 року економія має становити 15 відсотків, 45 млрд кубометрів. Головна мета - повна незалежність від імпорту російського газу до Європи не пізніше 2027 року.