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Країни ЄС домагаються винятків із планів Брюсселя скоротити споживання газу, - FT

ес,газ

Деякі країни Євросоюзу хочуть домогтися винятків із планів Єврокомісії щодо обов'язкового зниження споживання природного газу на 15%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Брюссель 20 липня запропонував країнам ЄС із наступного місяця добровільно скоротити споживання газу на 15 відсотків.

Газета Financial Times має відповідний проєкт документа, обговорення якого триває.

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Кілька держав вже заявили, що обмеження мають враховувати рівень залежності кожної країни від російського газу. Крім того, пропонується зробити винятки для тих країн, які можуть постачати газ іншим державам. Від жорстких обмежень можуть звільнити деякі галузі, які вважаються критично важливими для єдиного ринку ЄС, пише газета.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує поступово знижувати залежність від російського газу. Так, до березня 2023 року економія має становити 15 відсотків, 45 млрд кубометрів. Головна мета - повна незалежність від імпорту російського газу до Європи не пізніше 2027 року.

Автор: 

газ (10429) Євросоюз (13408)


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Залежності кожної країни від російського газу -- прибуток 1 млрд .дол. в день і на війну проти України для проплати контрактникам вистачить.
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25.07.2022 11:07 Відповісти
загнали себе в кабалу. тепер, як наркомани від героїну, залежать від паРаші та її газу. досвіду спілкування з совком, схоже, було мало. якось швидко в Європі забули окупацію купи країн, ФРГ та ГДР, Балкани та купу іншого...наче і не було нічого, все намагалися задобрити ***** заради дешевого газу.
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25.07.2022 11:09 Відповісти
ПШНХЙ, русская свінья.
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25.07.2022 12:40 Відповісти
Ну не расстраивайтесь Вы так. Наладится ещё всё. Бывают в жизни всякое. Ошибаются люди иногда, Например женятся не на тех, на ком нужно, потом разводятся. Главное вовремя понять и признать очевидную ошибку. Есть же объективная реальность. Посмотрите мировую статистику по ВВП, по курсам валют, по политической обстановке у союзников, по инфляции. Будьте объективными. Когда гугл есть, то и ума не надо. Пусть у Вас будет кроме горячего сердца ещё и холодная голова.
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25.07.2022 15:18 Відповісти
"Сильные мира сего" (у нас их именуют олигархами) показывают ЕС что они зря вступаются за Украину...
Геополитика... А мы тут со своими крисами разобраться не можем...

Нічого не забудем, нічого не простим!
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25.07.2022 11:55 Відповісти
Понаприймали в той ЕС кого попало і перетворились на балаган.
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25.07.2022 14:41 Відповісти
 
 