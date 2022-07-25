Від початку повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 повністю знищено
Станом на 25 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 повністю знищено.
Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 25 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:
- 2188 закладів освіти пошкоджено, з них 221 повністю знищено;
- постраждали 1044 дитини: 358 вбито, 686 поранено", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Бабак зазначив, що за кордоном все ще залишаються приблизно 22 тис. вчителів і майже 640 тис. школярів.
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Если так произойдёт то отстроим и школы, и дома, и не будем бабло в асфальт закатовать.
А вот у ********* таких вариков нет. Они опять выберут себе царька с синдромом наполеона