Від початку повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 повністю знищено

Станом на 25 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 повністю знищено.

Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 25 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:

- 2188 закладів освіти пошкоджено, з них 221 повністю знищено;

- постраждали 1044 дитини: 358 вбито, 686 поранено", - йдеться в повідомленні.



Крім того, Бабак зазначив, що за кордоном все ще залишаються приблизно 22 тис. вчителів і майже 640 тис. школярів.

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