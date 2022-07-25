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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку повномасштабної агресії Росії в Україні пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 повністю знищено

школа,миколаїв

Станом на 25 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 повністю знищено.

Про це повідомив у телеграмі голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 25 липня в Україні внаслідок повномасштабної агресії Росії:
- 2188 закладів освіти пошкоджено, з них 221 повністю знищено;
- постраждали 1044 дитини: 358 вбито, 686 поранено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Бабак зазначив, що за кордоном все ще залишаються приблизно 22 тис. вчителів і майже 640 тис. школярів.

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Автор: 

освіта (1302) Бабак Сергій (37)


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діти вже 2 роки не ходять до школи через вдаванний карантин, будуть і далі по зуму вчитись
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25.07.2022 11:13 Відповісти
После победы, надеюсь, у "мудрого нарида" хватит ума выбрать гетьмана, а не популиста.
Если так произойдёт то отстроим и школы, и дома, и не будем бабло в асфальт закатовать.
А вот у ********* таких вариков нет. Они опять выберут себе царька с синдромом наполеона
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25.07.2022 11:19 Відповісти
 
 