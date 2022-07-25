Перспективи притягнення військових РФ до відповідальності за воєнні злочини слабкі, - The Wall Street Journal

Україна розслідує понад 16 000 випадків воєнних злочинів росіян у війні проти України, але звинуватила у них поки що лише невелику кількість осіб. За даними Нацполіції, виявлено понад 7500 підозрюваних, звинувачення пред'явлено 127 і лише 15 з них перебувають під вартою.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання розповідає історії мешканців звільненого села Ягідне під Черніговом. Там весь березень загарбники утримували у підвалі школи сотні людей, 10 з яких померли або були вбиті, ще шість тіл було знайдено у селі після відступу росіян, а сьомий зник безвісти.

Після втечі окупантів слідчі знайшли в селі журнал із фото та особистими даними солдатів 55-ї мотострілецької бригади армії Росії (Тива) та пачку SIM-карт. За словами прокурора Сергія Крупка, із 1000 солдатів, які пройшли через Ягідне, близько 100 брали участь у затриманні мешканців села. Близько 60 із них є в журналі.

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Прокуратура вже зібрала докази та встановила, що відбувалося під час окупації. Зараз головне завдання - виявити підозрюваних та пов'язати їх із конкретними злочинами.

WSJ зазначає, що для виявлення підозрюваних використовують усе, що можна: російські номери, які пінгували українські вежі стільникового зв'язку, ролики техніки окупантів. Фото та відео окупантів у соцмережах перевіряються американською програмою розпізнавання облич Clearview AI.

З приблизно 100 причетних до затримання людей у Ягідному звинувачення висунуто поки що лише дев'ятьом, і жоден з них не перебуває під вартою. "Доказів того, що солдат був присутній на місці злочину або навіть у селі, не обов'язково достатньо, щоб висунути йому звинувачення", – пише WSJ.

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Встановити відповідальність за загибель цивільних поза школою ще складніше, тому що немає свідків, зазначили у виданні. Навіть коли солдатів ідентифікують, "перспективи відповідальності здаються слабкими".

Залишивши Ягідне, 55-та мотострілецька бригада ЗС РФ вирушила під Ізюм у Харківській області, а звідти, можливо, повернулася до Росії. Крупко загуглив ім'я одного з солдатів, упізнаного жителями селища, і знайшов статтю про повернення його трупа до Тиви.

"Багато жителів вважають, що це більш чіткий кінець, ніж обвинувальні висновки та заочні суди. Член сільради Юрій, який упізнав одного із солдатів, сказав, що вважав би за краще, щоб російські солдати були вбиті, а їхні тіла залишилися в землі України, "щоб удобрювати нашу землю", – резюмували у WSJ.