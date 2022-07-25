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Новини Війна
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Перспективи притягнення військових РФ до відповідальності за воєнні злочини слабкі, - The Wall Street Journal

війна,руйнування

Україна розслідує понад 16 000 випадків воєнних злочинів росіян у війні проти України, але звинуватила у них поки що лише невелику кількість осіб. За даними Нацполіції, виявлено понад 7500 підозрюваних, звинувачення пред'явлено 127 і лише 15 з них перебувають під вартою.

Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання розповідає історії мешканців звільненого села Ягідне під Черніговом. Там весь березень загарбники утримували у підвалі школи сотні людей, 10 з яких померли або були вбиті, ще шість тіл було знайдено у селі після відступу росіян, а сьомий зник безвісти.

Після втечі окупантів слідчі знайшли в селі журнал із фото та особистими даними солдатів 55-ї мотострілецької бригади армії Росії (Тива) та пачку SIM-карт. За словами прокурора Сергія Крупка, із 1000 солдатів, які пройшли через Ягідне, близько 100 брали участь у затриманні мешканців села. Близько 60 із них є в журналі.

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Прокуратура вже зібрала докази та встановила, що відбувалося під час окупації. Зараз головне завдання - виявити підозрюваних та пов'язати їх із конкретними злочинами.

WSJ зазначає, що для виявлення підозрюваних використовують усе, що можна: російські номери, які пінгували українські вежі стільникового зв'язку, ролики техніки окупантів. Фото та відео окупантів у соцмережах перевіряються американською програмою розпізнавання облич Clearview AI.

З приблизно 100 причетних до затримання людей у Ягідному звинувачення висунуто поки що лише дев'ятьом, і жоден з них не перебуває під вартою. "Доказів того, що солдат був присутній на місці злочину або навіть у селі, не обов'язково достатньо, щоб висунути йому звинувачення", – пише WSJ.

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Встановити відповідальність за загибель цивільних поза школою ще складніше, тому що немає свідків, зазначили у виданні. Навіть коли солдатів ідентифікують, "перспективи відповідальності здаються слабкими".

Залишивши Ягідне, 55-та мотострілецька бригада ЗС РФ вирушила під Ізюм у Харківській області, а звідти, можливо, повернулася до Росії. Крупко загуглив ім'я одного з солдатів, упізнаного жителями селища, і знайшов статтю про повернення його трупа до Тиви.

"Багато жителів вважають, що це більш чіткий кінець, ніж обвинувальні висновки та заочні суди. Член сільради Юрій, який упізнав одного із солдатів, сказав, що вважав би за краще, щоб російські солдати були вбиті, а їхні тіла залишилися в землі України, "щоб удобрювати нашу землю", – резюмували у WSJ.

Автор: 

суд (11683) трибунал (260) воєнні злочини (1861)


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Топ коментарі
+19
хароше кіно-вкрав в магазіні кусок ковбаси, три роки тюрми. вбив десятки тисяч людей, знищив тисячі підприємств-відповідальності нема.
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25.07.2022 11:24
+14
Дивлячись якими методами притягувати. Всі ці прокуратури та суди до сраки. Як дійсно ефективно покарати кацапських злочинців може підказати Ізраїль. Але хто в нашій потішній СБУ стане цим займатися?
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25.07.2022 11:31
+9
Маячня, усі,хто воював,воює і хоче стати убивцею народу України повинен бути покараний, доказами має бути війна
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25.07.2022 11:25
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хароше кіно-вкрав в магазіні кусок ковбаси, три роки тюрми. вбив десятки тисяч людей, знищив тисячі підприємств-відповідальності нема.
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25.07.2022 11:24 Відповісти
"Вода - камень точит" - стремление вперед и Украина победит.
Здесь принцип такой: "чем больше шкаф, тем громче падает" - путлеростан будет разваливатся по экспоненте - сначала пойдут трещины, и потом резко обвалится.
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25.07.2022 11:29 Відповісти
АТОМНАЯ БОМБА И ОБВИНЕНИЕ ИМ ПИДОЗРА И ВЫРОК И ВЫКОНАННЯ ВЫРОКУ ВСЕХ ********* ******* *********** РАШКИ УКАТАТЬ В СТЕКЛО
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25.07.2022 11:32 Відповісти
ага, нам би тільки викинути камінчики із взуття, які нам ноги натирають і не дають йти вперід а все нам то столькгольмський синдром арестовичем навіюють (русскіх треба любити бо інакше ми не люди), то почуття провини (в усьому тільки ми винні, а влада ні-ні-ні), а громадянство наше? мабуть вже всі масковськія циганє отримали вже.
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25.07.2022 12:05 Відповісти
Какой там "вперед", когда Зе-клоун и зеленая шобла, насышенная коррупционерами и предателями тянут назад, точне, на дно...
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25.07.2022 13:38 Відповісти
Маячня, усі,хто воював,воює і хоче стати убивцею народу України повинен бути покараний, доказами має бути війна
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25.07.2022 11:25 Відповісти
Я вам больше скажу, им ещё и реальных сроков не дают, а если и дают то единица. НЕОБХОДИМЫ военные суды, а не Печерський цырк
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25.07.2022 11:27 Відповісти
Ну не кажіть...
""
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25.07.2022 11:30 Відповісти
Дивлячись якими методами притягувати. Всі ці прокуратури та суди до сраки. Як дійсно ефективно покарати кацапських злочинців може підказати Ізраїль. Але хто в нашій потішній СБУ стане цим займатися?
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25.07.2022 11:31 Відповісти
А кто тогда полит. оппонентов преследовать будет. Звиняйтэ, нэ на часі
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25.07.2022 11:34 Відповісти
Докази якраз і є, це розв'язування і участь в агресивній війні по захвату чужих територій. Прецедент-Нюрберг. Винен кожен, хто в ній брав участь.А так як послужати цих проплачених, то і нацистів-фашистів не було за що судити.
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25.07.2022 11:32 Відповісти
Агресивній НЕ спровокованій нічим війні.
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25.07.2022 11:33 Відповісти
Ну,рядові і навіть офіцери вермахта чи Люфтваффе жили собі в Німеччині до старості і в х#й не дули. Кого вони вбивали чи бомбили-хрен їм що пред'явиш. Трибунал тільки для керівництва. А ці.. виконували наказ,та й все. Ось так тепер і з кацапами. Тому тільки знищення.
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25.07.2022 11:39 Відповісти
не було стільки доказів, а зараз є, вони самі постійно викладають в мережу хваляться і що роблять це не через наказ а за власним бажанням.
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25.07.2022 12:51 Відповісти
Ну не кажіть, всім плєним рядовим німцям давали срок просто так, по 10 років, і вони на лісоповалах подихали. "Я просто виконував наказ " -не канало, суд Нюрберга ввів прецедент, що виконання злочинного наказу є злочином, ото звідти воно і пішло все, так німці не знали цього, а тепер всі це все знають
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25.07.2022 15:31 Відповісти
ото моя особиста думка - раз навіть неможна дати строки, щоб відудовували країну, як полонені ганси після вітчизняної - значить утилізувати по тихому..а то, паскуди одужають, отямляться і знову до бою..вони ж кончені..
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25.07.2022 11:32 Відповісти
Це вони так кажуть полонених не берiть...
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25.07.2022 11:33 Відповісти
А шо, під час другої світової війни збирали докази всіх причетних? В Нюрнбергу судили військових злочинців вищого керівного складу, а не рядових виконавців всих воєнних злочинів. Кацапи повинні удобрювати наші землі своїми нікчемними тілами, а не витрачати на суди шаленні кошти та дорогоцінний час.
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25.07.2022 11:36 Відповісти
а ще для тих хто не в курсі Нюорнберг тому і став можливим що Німеччина була окупована,а без цього параші глибоко ***** на всі ці сроки...
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25.07.2022 14:42 Відповісти
Лучший судья - очередь в живот. Выживет: невиновен.
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25.07.2022 11:42 Відповісти
усі військові рф є злочинцями, без вийнятків.
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25.07.2022 11:52 Відповісти
ніколи на початку довгого шляху не треба... і не можна казати що це неможливо здолати...
не вбивайте віру у справедливе покарання...
бо як зав"яне суд то почне розквітати самосуд...
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25.07.2022 11:53 Відповісти
Охотиться на этих бешеных собак можно и без лишней юридической казуистики.
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25.07.2022 11:57 Відповісти
Пуля в голову - излечение от рашизма.
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25.07.2022 11:57 Відповісти
безкарність - це нагорода катів, а так не потрібно бути.., тому наше завдання, як держави, їх просто нищити, усіма способами, спираючись на досвід Ізраїлю...
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25.07.2022 11:58 Відповісти
У даркнеті треба початии назначати винагороди за голови кацапів.
Це військові злочинці, що поставили себе поза законом.
І любі засоби допустимі, щоб їх притягнути до відповідальності.
Не потрібно копіювати Мосад: їх може знищити кацапський криміналітет.
Питання в винагороді.
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25.07.2022 12:00 Відповісти
не підказуйте таке нашим зебобікам..бо почнуть - струкрута, штат, бюджет..там наше зерівництво пора притягувати..
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25.07.2022 14:34 Відповісти
Тоді українці будуть вимушені взяти все в свої руки та страчувати членів вс рф сім'ями там де їх дістануть не зважаючи та побічний урон.

Почнеться все правда із членів єдиної росії та режиму рф, потім із собак режиму які їх захищають.

Тобто живе десь у маєтку член єдра, бац і він разом із сім'єю вмер в страшних муках. Тобто є десь відділок поліції, росгвардії чи іншого терористичного утворення рф бац і там уже гора уламків та шматки трупів, чи наприклад є відомчий житловий масив в якому разом із своїми личинками живуть росгвардії бац і гора трупів. І так поки не буде утилізована остання личинка члена терористичного утворення вс рф. А те що на шляху для цього українці будуть вимушені стратити мільйони пособників цього терористичного утворення та вручити їх личинкам заслужені та справедливі премії Дарвіна ну так це вибір світу який забув що коли влада забиває на справедливість, то починається суд лінча і справедливість бере в свої руки народ.
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25.07.2022 12:07 Відповісти
Ну євреї ні в кого не питали після другої світової... А в нас Зелемойські правлять балом, а створити Мосад що заважає?
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25.07.2022 12:10 Відповісти
велике крадівництво...цієй зелепусі гроші до рук липнуть..цим яслям вихователь потрібен
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25.07.2022 14:37 Відповісти
євреї діяли як справжні сикуни і підараси,як стадом сидіти в концтаборах при жменці гестапівців то запросто,а як ********* СТАДОМ якогось престарілого наглядача то легко,тактика ссикунів,які ***** не зробили для того щоб вибратись з концтаборів,ні одного масового бунту євреї в таборах не здійснили,а йшли пачками на забій,в той же час полонені амери,брити жваво так бунтували і навіть тікали.А підпиши союзники з Рейхом перемирря,ну там тіпа за виск євреїв з таборів і з Рейху,то ніякий мосад при живому абвері та гестапо навіть би не перднув.Вся сила мосаду в тому що їх не їбуть сильні розвідки світу,а перейдуть сильно дорогу то розтопчуть навіть на пейси не глянуть
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25.07.2022 14:49 Відповісти
Потрібно брати приклад з Моссаду. Жоден злочинець навіть через багато років не повинен почуватися у безпеці. Спокійно знаходити та ліквідувати.
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25.07.2022 12:12 Відповісти
Никто в параше не будет ни за что отвечать и не будет наказан. Параша после войны будет за железным занавесом. Никто туда не сможет заехать и никто не сможет выехать. Диктатура в Параше надолго, народа там нет, есть только зомби - стадо...
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25.07.2022 12:14 Відповісти
Звісно перспективи примарні якщо думати про гроші, та як зберегти путіну обличчя.
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25.07.2022 12:19 Відповісти
При іншій владі Україна створить свій Моссад (назву придумаємо власну; суть - та ж сама); і вороги-злочинці будуть каратися
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25.07.2022 12:20 Відповісти
Тому що усіх прокурорів треба пропустити через ПОЛІГРАФ .

прокурори якісно вміють РОЗВАЛЮВАТИ УСІ СПРАВИ - це їх единий заробіток.
СКІЛЬКІ ПОКАРАНЬ ВИНЕСЛИ ПІСЛЯ МАЙДАНУ азарову, янеку, лукаш, клюеву и т п ???

нуль ‼️‼️‼️
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25.07.2022 12:25 Відповісти
вироків...покарання вже потім..і до фєні той поліграф..розшифровуй ще..трудозатратно..скополамін дешевше..
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25.07.2022 14:40 Відповісти
методи "моссада" ніхто не скасовував
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25.07.2022 12:31 Відповісти
Да норм всё. Наши ПАЦАНЫ помогут)
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25.07.2022 12:44 Відповісти
Член сільради Юрій, який упізнав одного із солдатів, сказав, що вважав би за краще, щоб російські солдати були вбиті, а їхні тіла залишилися в землі України, "щоб удобрювати нашу землю", - резюмували у WSJ.

Цілком і повністю на 10000000% з ним погоджуюсь! Поступово очищати планету від непотрібу
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25.07.2022 12:44 Відповісти
з добривами не згодна..нєф землю забруднювати
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25.07.2022 14:42 Відповісти
Над солдатами є офіцери, зокрема, командир частини, який і нестиме відповідальність за їхні дії. Головне - заарештувати його. А ті, кого вже вбито, можна вважати - понесли відповідальність.
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25.07.2022 13:03 Відповісти
Перспективи слабкі поки Україна біжить в правовій коліі...А потрібно звернути в колію протовчену Їзраїлем,просто ловити,кого привозити,кого на місці...і при цьому широко рекламувати,пояснювати за що і нічого не боятись...Всі зрозуміють,схвалять і навіть позаздрять...
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25.07.2022 13:21 Відповісти
А була чи війна ? Відносини не розірвани, газ та нафту росіі для Європи качаємо.
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25.07.2022 13:46 Відповісти
Задерживать всех подозреваемых и стрелять. В лоб - при попытке нападения, в затылок - при попытке к бегству. Свидетели, служебное расследование, все дела... Ни один WSJ не пикнет.
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25.07.2022 14:30 Відповісти
Станом на зараз 22 загиблих, серед якіх 11 річний хлопчик.

Будьте прокляті кацапи довбані.
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25.08.2022 20:43 Відповісти
 
 