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У ФСБ РФ стверджують, що українська розвідка разом з НАТО та розслідувачем Bellingcat Грозєвим вербувала російських льотчиків заради викрадення літаків

фсб

У Федеральній службі безпеки РФ стверджують, що українська військова розвідка вербувала російських льотчиків з метою викрадення бойових літаків Повітряно-космічних сил Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За версією ФСБ, в операції фігурував болгарський журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Він нібито знайшов двох кур'єрів, які брали участь у передачі грошей української розвідки російському льотчику, стверджують у відомстві.

Саму операцію, за версією ФСБ, "курували спецслужби НАТО". Російські ЗМІ розповсюдили відео, в якому йдеться про те, що за кадром - "голос співробітника українських спецслужб". Підтвердження цьому, однак, не наводиться, особа того, хто говорить, не показується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу Bellingcat та The Insider визнали "небажаною" в Росії

Автор: 

НАТО (6445) розвідка (3862) літак (2903) ФСБ (1451) Bellingcat (128) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+27
Ідіоти!
Ще три чи чьотири місяці назад, Україна зробила офіційну заяву, що готова платити россіянам за кожну одиницю техніки, з якою ті здадуться у полон!
Ще й зобов'язалась посприяти отрамнню громадянства любої европейської країни, яка погодиться їх прийняти.
Теж мені "разведка феесбееее"....
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25.07.2022 11:48
+23
Нахрена лётчику деньги передавать? Прилетит - на месте выдадуд.
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25.07.2022 11:41
+19
а що таке? кацапи свої літаки проїбали?
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25.07.2022 11:44
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Нахрена лётчику деньги передавать? Прилетит - на месте выдадуд.
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25.07.2022 11:41 Відповісти
Ось у цьому і є сіль фейка,бо Україна запропонувала гроші при доставці і то після війни
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25.07.2022 11:51 Відповісти
тим більше, що гроші візьме і не прилетить із здачею а буде бомбить. І як ППО знати, що він летить здаватися? І як тій розвідці знати, що коли його пропустять, він не кине тактичну ядерку. дурдом!!!
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25.07.2022 12:02 Відповісти
Студія союзмульфільм.😀
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25.07.2022 12:03 Відповісти
Смотри иван из Костромы,что творится.Так что махни иван стакан,закуси огурцом и люби путлера. А то,что изба твоя разваливается..да и хрен с ней. Главное супостату показать кузькину мать)
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25.07.2022 11:43 Відповісти
а що таке? кацапи свої літаки проїбали?
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25.07.2022 11:44 Відповісти
Самолеты у них улетают но приземляются почему-то очень мало.
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25.07.2022 13:52 Відповісти
И шо?
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25.07.2022 11:44 Відповісти
Мысль интересная
Цікава думка
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25.07.2022 11:46 Відповісти
Все вірно робили: краще здатися в полон та здати машину, ніж загинути.
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25.07.2022 11:46 Відповісти
Чудово ..а шо не так?
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25.07.2022 11:46 Відповісти
Теж не зрозумiв, що не так.
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25.07.2022 11:47 Відповісти
Ідіоти!
Ще три чи чьотири місяці назад, Україна зробила офіційну заяву, що готова платити россіянам за кожну одиницю техніки, з якою ті здадуться у полон!
Ще й зобов'язалась посприяти отрамнню громадянства любої европейської країни, яка погодиться їх прийняти.
Теж мені "разведка феесбееее"....
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25.07.2022 11:48 Відповісти
їх би слова
та до Бога..
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25.07.2022 11:50 Відповісти
Видимо хотели дельтаплан угнать, на котором путена за подтяжки на кране подвешивали, когда он якобы за стерхами гонялся
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25.07.2022 11:51 Відповісти
Они взяли за осноvу публикацию в сми о вoзможности здачи в плен вместе с теxйикой
.Тогда, отказались. Сегодня передают технику, безолатно
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25.07.2022 11:55 Відповісти
Я сподіваюсь пара жадібних кацапів прилетять!
Може пощастить і тоді пригонять пару літаків.
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25.07.2022 11:55 Відповісти
ну і правильно робили ! якщо це дійсно так...
чому ні???
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25.07.2022 11:59 Відповісти
Ну і що що вербувала,на здоров"я тій розвідці і НАТО якщо дійсно так. Окупанта треба нищити всіма можливостями і способами.
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25.07.2022 12:00 Відповісти
Боженьки, який жах! От так от безсоромно намагалися переманити льотчиків (якщо це дійсно так). Хотіли от так от цап-царапнути без дозволу і ліцензії скрєпну кацапську вундервафлю
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25.07.2022 12:10 Відповісти
нам с одной таки стороны повезло что имеем дело с дебильными кацапами
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25.07.2022 12:14 Відповісти
Було ж відкрите оголошення про прийом кацапських літаків і вертольотів, і прайси виставлялися.
Нахіба кремлядям от так от виставляти себе распятим мальчиком в трусіках?
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25.07.2022 12:14 Відповісти
Зачем расположение ПВО этим "летчикам" открыли?
Авантюра полная

Если все это правда конечно
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25.07.2022 12:18 Відповісти
В Украине ни кто и не скрывал и даже было множество предложений для вояк из РФ, что за каждую сданную технику будет соответствующая плата, а за самолёт 1 лимон зелени и паспорт с чистой Ф,И,О, и возможностью слинять в любую страну.
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25.07.2022 12:34 Відповісти
Там ещё Папа Римский был. Не доработка пацаны)
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25.07.2022 12:42 Відповісти
"Зачем расположение ПВО этим "летчикам" открыли?"

Досі є сумніви, що якщо раБсєянє щось говорять, то це або тупа брехня, або черговий фейк?
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25.07.2022 12:47 Відповісти
на паРаші всі літуни потенційні мільйоненри.... всього один крок до мрії всього життя - посади неушкодженим літак на український аеродром.
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25.07.2022 13:07 Відповісти
Питання просте, якщо не передасть, то згорить! Якщо мозок є, хай вирішує.
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25.07.2022 15:25 Відповісти
 
 