У ФСБ РФ стверджують, що українська розвідка разом з НАТО та розслідувачем Bellingcat Грозєвим вербувала російських льотчиків заради викрадення літаків
У Федеральній службі безпеки РФ стверджують, що українська військова розвідка вербувала російських льотчиків з метою викрадення бойових літаків Повітряно-космічних сил Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За версією ФСБ, в операції фігурував болгарський журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Він нібито знайшов двох кур'єрів, які брали участь у передачі грошей української розвідки російському льотчику, стверджують у відомстві.
Саму операцію, за версією ФСБ, "курували спецслужби НАТО". Російські ЗМІ розповсюдили відео, в якому йдеться про те, що за кадром - "голос співробітника українських спецслужб". Підтвердження цьому, однак, не наводиться, особа того, хто говорить, не показується.
Топ коментарі
+27 дератизатор
показати весь коментар25.07.2022 11:48
+23 Eugen Mk
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+19 secret secret_too
показати весь коментар25.07.2022 11:44
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Мысль интереснаяЦікава думка
Ще три чи чьотири місяці назад, Україна зробила офіційну заяву, що готова платити россіянам за кожну одиницю техніки, з якою ті здадуться у полон!
Ще й зобов'язалась посприяти отрамнню громадянства любої европейської країни, яка погодиться їх прийняти.
Теж мені "разведка феесбееее"....
та до Бога..
.Тогда, отказались. Сегодня передают технику, безолатно
Може пощастить і тоді пригонять пару літаків.
чому ні???
Нахіба кремлядям от так от виставляти себе распятим мальчиком в трусіках?
Авантюра полная
Если все это правда конечно
Досі є сумніви, що якщо раБсєянє щось говорять, то це або тупа брехня, або черговий фейк?