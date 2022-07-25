У ФСБ РФ стверджують, що українська розвідка разом з НАТО та розслідувачем Bellingcat Грозєвим вербувала російських льотчиків заради викрадення літаків

У Федеральній службі безпеки РФ стверджують, що українська військова розвідка вербувала російських льотчиків з метою викрадення бойових літаків Повітряно-космічних сил Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За версією ФСБ, в операції фігурував болгарський журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Він нібито знайшов двох кур'єрів, які брали участь у передачі грошей української розвідки російському льотчику, стверджують у відомстві.

Саму операцію, за версією ФСБ, "курували спецслужби НАТО". Російські ЗМІ розповсюдили відео, в якому йдеться про те, що за кадром - "голос співробітника українських спецслужб". Підтвердження цьому, однак, не наводиться, особа того, хто говорить, не показується.

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