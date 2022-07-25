УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5934 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
512 2

Японія з 1 серпня запроваджує заборону на імпорт російського золота, - Мінфін країни

золото

Заборона на імпорт золота з РФ до Японії, ухвалена раніше японським урядом, набуває чинності з 1 серпня.

Про це йдеться в пресрелізі мінфіну країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Оновлене повідомлення міністерства із цього приводу почне діяти з 1 серпня цього року", - йдеться в пресрелізі.

Згідно з документом, заборону на імпорт золота запроваджують на підставі рішення, ухваленого 5 липня кабінетом міністрів Японії, у рамках заходів щодо замороження активів осіб, які причетні до РФ.

Також читайте: Японія заморозила активи 57 фізосіб та 6 організацій РФ, - Мінфін країни

Автор: 

золото (434) росія (65191) санкції (11831) Японія (1204)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Читаючи анонси,думаєш,звідки іде інформація. Пишуть,що Китай став загрозою, а потім ,що тей же Китай виконує санкції проти рашки.
показати весь коментар
25.07.2022 11:58 Відповісти
Одни немцы с французами не могут себя заставить отказаться от золота орков.
показати весь коментар
25.07.2022 11:59 Відповісти
 
 