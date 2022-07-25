Японія з 1 серпня запроваджує заборону на імпорт російського золота, - Мінфін країни
Заборона на імпорт золота з РФ до Японії, ухвалена раніше японським урядом, набуває чинності з 1 серпня.
Про це йдеться в пресрелізі мінфіну країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Оновлене повідомлення міністерства із цього приводу почне діяти з 1 серпня цього року", - йдеться в пресрелізі.
Згідно з документом, заборону на імпорт золота запроваджують на підставі рішення, ухваленого 5 липня кабінетом міністрів Японії, у рамках заходів щодо замороження активів осіб, які причетні до РФ.
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Валентина Саюн #523841
показати весь коментар25.07.2022 11:58 Відповісти Мені подобається 0
govtva
показати весь коментар25.07.2022 11:59 Відповісти Мені подобається 1
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