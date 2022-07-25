Після російського обстрілу Одеси почалася розробка "плану Б" для експорту українського зерна, - глава USAID Пауер
Сполучені Штати Америки разом з Україною працюють над альтернативним планом експорту зерна.
Про це заявила керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"План Б включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправлення барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг швидше рухатися", - сказала Пауер.
Вона підкреслила, що доведеться враховувати різні непередбачувані обставини, бо довіряти Путіну неможна.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
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Відео з завантаженням М777 американці публікували тоді, коли вони вже були доставлені в Україну.
1. Мордор позбувся санкцій на експорт добрив і зерна ( в т.ч. краденого у нас).
2. Україна залишилась з діючим варіантом експорту - повсюди, потроху.... .
Панове Ердоган, Гуттеріш і Зеленський, - "оцените красоту игры" - вас зробили, як останніх лошар...
1. Поставка Україні ударних стелс-безпілотників дальньої дії - 10 од. та ракет Атаксм до Хаймарсів - 500 од.
2. Надання актуалтних розвідданих про розміщення аеродромів, пунктів базування, інших військових об'єктів чф рф для його повного знищення.
хіба воно і відразу не було зрозуміло, що турки і ООН нічого не спроможні гарантувати???
хіба воно і відразу не було зрозуміло, що зерно треба вивозити іншими шляхами а не накопичувати...тим паче на підході новий врожай, який треба десь зберігати...і краще б не в Україні..