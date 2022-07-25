Після російського обстрілу Одеси почалася розробка "плану Б" для експорту українського зерна, - глава USAID Пауер

Сполучені Штати Америки разом з Україною працюють над альтернативним планом експорту зерна.

Про це заявила керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"План Б включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправлення барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг швидше рухатися", - сказала Пауер.

Вона підкреслила, що доведеться враховувати різні непередбачувані обставини, бо довіряти Путіну неможна.

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Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

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