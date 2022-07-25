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Після російського обстрілу Одеси почалася розробка "плану Б" для експорту українського зерна, - глава USAID Пауер

зерно

Сполучені Штати Америки разом з Україною працюють над альтернативним планом експорту зерна.

Про це заявила керівниця Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"План Б включає автомобільний, залізничний і річковий транспорт, відправлення барж і налаштування залізничних систем, щоб вони краще узгоджувалися з європейськими, щоб експорт міг швидше рухатися", - сказала Пауер.

Вона підкреслила, що доведеться враховувати різні непередбачувані обставини, бо довіряти Путіну неможна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готується до запуску експорту зерна, попри обстріл порту в Одесі, - Кубраков

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Також читайте: Удар по Одесі показав, що експортувати зерно через порти буде непросто, - Reuters

Автор: 

зерно (3119) Одеса (5461) експорт (4476) Пауер Саманта (24) USAID (211)


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Топ коментарі
+12
та курва, одразу треба було план Б розробляти, план в якому не буде русскіх. Бо там, де є русскіє є зрада і на..лово, це ж вже аксіома. Навіщо кожен раз її підтверджувати і так все ясно, але ж ні, ми раз за разом вигадуємо роверко.
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25.07.2022 12:02
+11
Найбільш ефективний план Б - це відправити ЧФ РФ до крейсера "Москва". І експортувати можна буде, і кількість обстрілів з морів значно скоротиться
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25.07.2022 12:05
+8
План "С":
1. Поставка Україні ударних стелс-безпілотників дальньої дії - 10 од. та ракет Атаксм до Хаймарсів - 500 од.
2. Надання актуалтних розвідданих про розміщення аеродромів, пунктів базування, інших військових об'єктів чф рф для його повного знищення.
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25.07.2022 12:08
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та курва, одразу треба було план Б розробляти, план в якому не буде русскіх. Бо там, де є русскіє є зрада і на..лово, це ж вже аксіома. Навіщо кожен раз її підтверджувати і так все ясно, але ж ні, ми раз за разом вигадуємо роверко.
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25.07.2022 12:02 Відповісти
Зазвичай, коли американці пишуть подбіне, то уже все готово...
Відео з завантаженням М777 американці публікували тоді, коли вони вже були доставлені в Україну.
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25.07.2022 12:05 Відповісти
План Б повинен був бути планом А. Некуй з москалями щось узгоджувати. Вони терористи і цим усе сказано.
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25.07.2022 12:53 Відповісти
Вибачте,це порти були планом Б,а усе назване знизу давно функціонує, як план А і єдиний доступний і безпечний
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25.07.2022 12:03 Відповісти
А, Б, В, Г, Д.... - яка різниця?
1. Мордор позбувся санкцій на експорт добрив і зерна ( в т.ч. краденого у нас).
2. Україна залишилась з діючим варіантом експорту - повсюди, потроху.... .
Панове Ердоган, Гуттеріш і Зеленський, - "оцените красоту игры" - вас зробили, як останніх лошар...
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25.07.2022 12:33 Відповісти
Ну не выдумывайте никто, кроме самого ********** санкции на их зерно и удобрения не накладывал. Сами на себя наложили сами с себя сняли. Ворованное так же и воруют как и раньше и возят туда куда и раньше, а вот за границу поутихли возить. Так что ваши восторги только для **************** внутреннего лохората.
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25.07.2022 12:44 Відповісти
Ой, зробили ха-ха-ха. І це при сприянні Зелупи.
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25.07.2022 12:54 Відповісти
Найбільш ефективний план Б - це відправити ЧФ РФ до крейсера "Москва". І експортувати можна буде, і кількість обстрілів з морів значно скоротиться
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25.07.2022 12:05 Відповісти
План "С":
1. Поставка Україні ударних стелс-безпілотників дальньої дії - 10 од. та ракет Атаксм до Хаймарсів - 500 од.
2. Надання актуалтних розвідданих про розміщення аеродромів, пунктів базування, інших військових об'єктів чф рф для його повного знищення.
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25.07.2022 12:08 Відповісти
Існує єдиний та самий простий план це серія масоваих превентивних атомних ударів по росії. Все решта це профанація.
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25.07.2022 12:09 Відповісти
довіряти неможна не тільки путіну, а і дєрьмаку з агрохламідіями.
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25.07.2022 12:10 Відповісти
Поверніть санкції будьте ласкаві
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25.07.2022 12:12 Відповісти
Та я думаю план "я" надо уже! А то буков много! План "А" даже не заработал! Уже Б! Толи 26 или таки 33?
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25.07.2022 12:14 Відповісти
хай дадут 5000 фур по ленд-лизу.
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25.07.2022 12:19 Відповісти
І по 6 Хімерсів в кожен кузов!
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25.07.2022 12:31 Відповісти
а еще можно топить печи зерном, сделать биоэтанол для техники, переработать зерно и экспортировать в меньших объемах продукцию.
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25.07.2022 12:21 Відповісти
для біоетанолу потрібні інші двигуни. У нас взагалі двигунів практично не виробляють. Топити - спеціальні котли. Ще й менша від вугілля чи пелет теплотворна здатність зерна. Може ж все таки продавати тим, хто за нього може заплатити добру ціну? Адже зерно не без затрат виросло як думають окремі міщани.
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25.07.2022 13:03 Відповісти
ото напереговаривались!!!! с кацапов санкции сняли + Абрашку немного отмазали, а сами остались с хером и начинаем думать над планами В,С,D и т.д.
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25.07.2022 12:26 Відповісти
Е, Э, Ж, З......
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25.07.2022 13:46 Відповісти
хіба воно і відразу не було зрозуміло, що русні повірити - Одесу загубити?
хіба воно і відразу не було зрозуміло, що турки і ООН нічого не спроможні гарантувати???
хіба воно і відразу не було зрозуміло, що зерно треба вивозити іншими шляхами а не накопичувати...тим паче на підході новий врожай, який треба десь зберігати...і краще б не в Україні..
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25.07.2022 12:29 Відповісти
Головне що з рашки санкції зняли в обмін на коридор. Ці паскуди зі своїми коридорами тільки виторговують для себе преференції і показують що вони відкриті для перемовин, а насправді вони ніколи не дадуть торгувати зерном, якщо це буде від них залежати. Ціни на зерно будуть дорожчі, і значить вони не тільки газом але й зерном будуть шантажувати світ.
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25.07.2022 12:46 Відповісти
Надо было быть совершенными олухами что бы пойти на план А, да ещё сняв при этом некоторые санкции с параши. А возобновление движения грузов в Калининград и история с турбинами просто позорище.
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25.07.2022 12:52 Відповісти
Повинен бути один план це знищення флоту раші і вивільнення Криму все інше не працює.
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25.07.2022 12:54 Відповісти
Альтернативный план - расхреначить кацапский флот, ну. И санкции верните, идиоты, с ужесточением. До сих пор не поняли, что чемоданный сруль вам всем в лицо своим чемоданом тычет?
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25.07.2022 12:55 Відповісти
Нечем херачить еще, если бы было уже давно расхерачили бы.
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25.07.2022 13:40 Відповісти
план Б дуже простий, ********** всі порти кацапів томагавками і все
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25.07.2022 12:56 Відповісти
Коли дійдемо до плану "Я",а саме: без раші як держави,тоді можна вивозити
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25.07.2022 13:02 Відповісти
Тоесть с Рашки сняли санкции на продажу нашего краденного зерна, подсолнечного масла и удобрения, а мы все равно будем возить зерно по ж/д? А где же накажем Рашку и гарантов за срыв договоров?
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25.07.2022 13:04 Відповісти
ігарьвалєріч і андрєйбарісич ніразрешают вякать шото пра рашку, пагєтаму гундоса нє буіт
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25.07.2022 13:28 Відповісти
Часть санкций на сельхозпродукцию и удобрения сняли с недоимперии - Украина осталась с той же проблемой экспорта что и до этих "переховоров" - а кто ожидал другого? Неужели договор о дружбе,будапешт,минск1 и минск2 ничему не научили? Сколько еще надо наступать на те же грабли?
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25.07.2022 13:13 Відповісти
Ну санкции то с удобрений сняли...газ вообще можно не поставлять в Европу, все переработают на удобрения. Цена газа будет заоблачная в Европе. "Не плохой план курит тов.Жюков."
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25.07.2022 13:49 Відповісти
в узілєнскіг "план Б" - це продовження плану А.
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25.07.2022 13:27 Відповісти
Я говорил, что разбомбят караван с зерном - 90%. Так же считают и американцы...
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25.07.2022 13:37 Відповісти
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25.07.2022 14:10 Відповісти
 
 