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Українські воїни підбили російський катер П-275 типу "Раптор", - Братчук
Протягом доби українські захисники завдали втрат ворогу та пошкодили один з катерів російських військових.
Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, влучним пострілом з Bayraktar TB2 пошкоджено ворожий катер П-275 типу "Раптор". Росіяни завантажили його на буксир та повезли до підконтрольного Росії порту для ремонту.
"Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - наголосив Братчук.
Топ коментарі
+20 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар25.07.2022 12:15
+18 Вася Шевченко #371210
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+15 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар25.07.2022 12:04
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Не успели, как говорят, «высохнуть чернила» на «Соглашении о зерновом коридоре», заключенного в Стамбуле 22 июля 2022 года между Украиной, Турцией, ООН и московией, в котором Владимир Люциферович разрешил иностранным балкерам под либерийским флагом вывезти в голодающую Африку через территориальные воды Болгарии и Румынии, скопившуюся в Одесском порту из-за блокады Северного Причерноморья военными моряками «святой Руси», пшеницу нового урожая, как в Одессе раздались сильнейшие взрывы.
Это кремлевский подписант Соглашения атаковал одесский пшеничный терминал семью крылатыми ракетами «Калибр», общий вес взрывчатого вещества которых, составляет приблизительно четыре тонны двести килограммов. В результате вражеского обстрела православными руссофашистами повреждено здание Одесской картинной галереи (дворец Потоцкого). В порту возник сильный пожар. Небо над Южной Жемчужиной заволокло черным дымом.
«Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил, что договоры с россией не стоят бумаги, на которой написаны. Не доверять путину, не бояться путина, бороться с путиным. Вот кратко и все, что можно сказать об обстреле рашистами порта в Одессе на следующий день после того, как кремль гарантировал всему миру беспрепятственный вывоз украинского зерна», - сказал седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко.
А бомбочку треба чуть потужнішу...
адже Мрії збуваються))))
Thank You Turkey!!!
тут моя стихия )))
Треба на кацапов натравити інститути захисту тварин