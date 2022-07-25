Українські воїни підбили російський катер П-275 типу "Раптор", - Братчук

Протягом доби українські захисники завдали втрат ворогу та пошкодили один з катерів російських військових.

Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, влучним пострілом з Bayraktar TB2 пошкоджено ворожий катер П-275 типу "Раптор". Росіяни завантажили його на буксир та повезли до підконтрольного Росії порту для ремонту.

"Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - наголосив Братчук.

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