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Новини Війна Російська агресія
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Українські воїни підбили російський катер П-275 типу "Раптор", - Братчук

катер

Протягом доби українські захисники завдали втрат ворогу та пошкодили один з катерів російських військових.

Про це розповів речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, влучним пострілом з Bayraktar TB2 пошкоджено ворожий катер П-275 типу "Раптор". Росіяни завантажили його на буксир та повезли до підконтрольного Росії порту для ремонту.

"Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - наголосив Братчук.

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армія рф (17388) Чорноморський флот рф (624) знищення (7243) втрати (4399)


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Топ коментарі
+20
Сєвастополь, Сєвастополь - город русскіх мудаков!
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25.07.2022 12:15
+18
енота не зовите )))
тут моя стихия )))
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25.07.2022 12:42
+15
Чогось зранку подумалось,що Москва потребує доповнення. Думки в руку. Так тримати
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25.07.2022 12:04
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Хороший оператор да и "птичка" норм
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25.07.2022 12:03 Відповісти
А де птічка?
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25.07.2022 12:19 Відповісти
Бисмарк был прав.

Не успели, как говорят, «высохнуть чернила» на «Соглашении о зерновом коридоре», заключенного в Стамбуле 22 июля 2022 года между Украиной, Турцией, ООН и московией, в котором Владимир Люциферович разрешил иностранным балкерам под либерийским флагом вывезти в голодающую Африку через территориальные воды Болгарии и Румынии, скопившуюся в Одесском порту из-за блокады Северного Причерноморья военными моряками «святой Руси», пшеницу нового урожая, как в Одессе раздались сильнейшие взрывы.

Это кремлевский подписант Соглашения атаковал одесский пшеничный терминал семью крылатыми ракетами «Калибр», общий вес взрывчатого вещества которых, составляет приблизительно четыре тонны двести килограммов. В результате вражеского обстрела православными руссофашистами повреждено здание Одесской картинной галереи (дворец Потоцкого). В порту возник сильный пожар. Небо над Южной Жемчужиной заволокло черным дымом.

«Бисмарк переворачивается в гробу, потому что говорил, что договоры с россией не стоят бумаги, на которой написаны. Не доверять путину, не бояться путина, бороться с путиным. Вот кратко и все, что можно сказать об обстреле рашистами порта в Одессе на следующий день после того, как кремль гарантировал всему миру беспрепятственный вывоз украинского зерна», - сказал седьмой Президент Украины пан Петро Порошенко.
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25.07.2022 14:03 Відповісти
Добавлю від себе при всій повазі до Пороха - воювати з росієй і перемогти росію, бо там тих путіних як лайна.
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25.07.2022 15:30 Відповісти
Ох і не ******* Байрактари цих рептилій 😂

А бомбочку треба чуть потужнішу...
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26.07.2022 02:31 Відповісти
в телеграме говорили что там вмятина как буд то столкновение с другим судном
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25.07.2022 12:04 Відповісти
фото не очень , такое впечатление , что корпус пополам разорван
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25.07.2022 12:05 Відповісти
та да. На день рихтовки в ближайшей кузовной.
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25.07.2022 12:07 Відповісти
сУдном чи суднОм?
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25.07.2022 16:22 Відповісти
Чогось зранку подумалось,що Москва потребує доповнення. Думки в руку. Так тримати
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25.07.2022 12:04 Відповісти
З язика зняли
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25.07.2022 12:12 Відповісти
а ти спльовуй
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25.07.2022 16:25 Відповісти
А почему и буксир заразом не потопили
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25.07.2022 12:07 Відповісти
буксир уже сушка охраняла
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25.07.2022 12:08 Відповісти
так і сушку б... А що, вже й помріяти не можна?
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25.07.2022 13:06 Відповісти
треба!!
адже Мрії збуваються))))
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26.07.2022 10:42 Відповісти
Оцени новина, так тримати!!!
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25.07.2022 12:11 Відповісти
Щось давненько жоден руський корабль не йшов на х'й
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25.07.2022 12:13 Відповісти
Сєвастополь, Сєвастополь - город русскіх мудаков!
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25.07.2022 12:15 Відповісти
тут аксьонофф уже лижі мастить з Криму - https://t.me/operativnoZSU/33701 https://t.me/operativnoZSU/33701

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25.07.2022 12:19 Відповісти
Байрактар не спить ні вдень ні вночі)))
Thank You Turkey!!!
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25.07.2022 12:23 Відповісти
Красунчики, бережи вас Господь
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25.07.2022 12:38 Відповісти
Здача металобрухту це у низ називається ремонт
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25.07.2022 12:38 Відповісти
енота не зовите )))
тут моя стихия )))
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25.07.2022 12:42 Відповісти
Була інфа, що дельфіни українськи в окупованих місцях гибнуть
Треба на кацапов натравити інститути захисту тварин
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25.07.2022 12:45 Відповісти
так...на жаль була така погана звістка...
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25.07.2022 14:35 Відповісти
Ось він цей Раптор і його характеристики https://youtu.be/rFwyNXd4YHw https://youtu.be/rFwyNXd4YHw

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25.07.2022 12:48 Відповісти
ОК "Південь" не підтверждує ураження катера, кажут, що це булі ще травнева здобич.
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25.07.2022 14:14 Відповісти
Судно тіпа "Утка"
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25.07.2022 15:37 Відповісти
 
 