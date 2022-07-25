МЗС, воєнторги і телеком. За два тижні ІТ-армія заблокувала понад 750 російських ресурсів, - Мінцифри

З 11 до 24 липня ІТ-армія заблокувала понад 750 російських онлайн-ресурсів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства цифрової трансформації України.

"З 11 до 24 липня ІТ-армія вивела з ладу більш як 750 російських онлайн-ресурсів. А саме:



1️. Кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ РФ. Щоб захистити сайти, очільник міністерства Сергій Лавров змушений був відволіктися від чергового замилювання очей та тимчасово приховати сайти МЗС.



2️. Було паралізовано роботу більше сотні онлайн-магазинів дронів та воєнторгів РФ. Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні.



3️. Через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.



4️. IT-армія продовжує стримувати пропаганду в РФ та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ.

За кожну російську ракету в українські міста та кожен російський постріл в українців ІТ-армія продовжує щодня блокувати "велику імперію" великими кіберударами. Зло буде покарано на фізичному та цифровому полі", - йдеться в повідомленні.

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