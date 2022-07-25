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В Росії мобілізують медиків для направлення в лікарні окупованих Маріуполя, Луганська та Донецька, - ГУР

втрати,росії

В лікарнях на окупованих територіях не вистачає медиків та хірургів для лікування поранених російських військових. Тому в Росії мобілізують медиків для перенаправлення їх в лікарні на окупованих територіях України.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор. НЕТ.

Через велику кількість поранених в підрозділах ЗС РФ та переповнення військових шпиталів на території РФ, керівництво Росії прийняло рішення про проведення мобілізації (в тому числі в Москві) медичного персоналу.

Повідомляється, що мобілізують фахівців майже всіх медичних спеціальностей, основна увага приділяється хірургічному персоналу. Мобілізованих медиків планують направляти на тимчасово окуповані території України - в лікарні Маріуполя, Луганська, Донецька. Відомо, що терапевтів залучатимуть до роботи як асистентів хірургів, педіатрів - як військових фельдшерів.

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В окупованому Бердянську так званий "начальник відділу охорони здоров’я Бердянську", колаборант Микола Мірошниченко, "проінспектував" службові квартири медичних працівників підприємства "Бердянське територіальне медичне об’єднання".

Покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами. Також відомо, що в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси в яких облаштовано так звані "мобільні медичні поліклініки". При огляді в таких "пунктах" хворих змушують здавати кров для потреб "захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні".

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армія рф (17388) розвідка (3862) втрати (4399)


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Лікуватимуть своїх трьохсотих вкраденими ліками з гуманітарки.
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25.07.2022 12:32 Відповісти
Там больше нужна какая-нибудь "швея-матаристка" с навыками сборки плюшевых игрушек...
- Я апять пришъю тебе ножки и ты апять побежишь па дарожке...
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25.07.2022 12:36 Відповісти
Краще б мозґ прішилі...
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25.07.2022 12:38 Відповісти
А толку - не приживеться...
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25.07.2022 13:00 Відповісти
 
 