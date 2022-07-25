Молдова зазнала найбільших економічних втрат після України від війни, яку розв'язала Росія, - прем’єр Гаврилиця

Молдова стурбована економічними наслідками війни в Украні та можливим наближенням фронту до Одесько області.

Про це розповіла прем’єр Наталія Гаврилиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Це ризик, це поки що гіпотетичний сценарій, але якщо військові дії перемістяться далі на південно-західну частину України і в бік Одеси, то, звичайно, ми дуже хвилюємося", - наголосила Гаврилиця.

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За її словами, потік біженців, зростання цін на енергоносії та інші зовнішньо економічні чинники спричинили знецінення національної валюти. Крім того, геополітична ситуація теж залишається напруженою, адже на території Молдови є окупована Росією частина - Придністров'я.

"Молдова є економічно найбільш постраждалою країною після України від цієї війни. Ми вже бачили дуже високу інфляцію. Інфляція в червні становила 32%. Ми бачили, наприклад, в опитуваннях, що навіть після прибуття дуже великої кількості біженців, 85 % громадян кажуть, що вони приймуть більше біженців, а 50% кажуть, безумовно, на будь-який час", — сказала вона.

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