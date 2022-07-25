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Новини Війна Російська агресія
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Молдова зазнала найбільших економічних втрат після України від війни, яку розв'язала Росія, - прем’єр Гаврилиця

молдова

Молдова стурбована економічними наслідками війни в Украні та можливим наближенням фронту до Одесько області.

Про це розповіла прем’єр Наталія Гаврилиця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

"Це ризик, це поки що гіпотетичний сценарій, але якщо військові дії перемістяться далі на південно-західну частину України і в бік Одеси, то, звичайно, ми дуже хвилюємося", - наголосила Гаврилиця.

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За її словами, потік біженців, зростання цін на енергоносії та інші зовнішньо економічні чинники спричинили знецінення національної валюти. Крім того, геополітична ситуація теж залишається напруженою, адже на території Молдови є окупована Росією частина - Придністров'я.

"Молдова є економічно найбільш постраждалою країною після України від цієї війни. Ми вже бачили дуже високу інфляцію. Інфляція в червні становила 32%. Ми бачили, наприклад, в опитуваннях, що навіть після прибуття дуже великої кількості біженців, 85 % громадян кажуть, що вони приймуть більше біженців, а 50% кажуть, безумовно, на будь-який час", — сказала вона.

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Молдова (2071)


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Топ коментарі
+11
Від лаптєй всім лише горе.
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25.07.2022 12:58
+8
От, це правильна дефініція: "". Бо чуть західніше все про якийсь "конфлікт в Україні" торочать... Хоча вже відучили вживати "український конфлікт"...
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25.07.2022 13:00
+6
Втратили навички, а колись в"язали.
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25.07.2022 13:06
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Від лаптєй всім лише горе.
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25.07.2022 12:58 Відповісти
та вони і лаптей не зроблять, бо навіть для цього треба мати мозги і попрацювати.
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25.07.2022 12:59 Відповісти
Втратили навички, а колись в"язали.
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25.07.2022 13:06 Відповісти
можливо молдову розбомбили???
молдавани бажають матеріальної компенсації???
прем"єр гаврилиця на ніч наслухався нісенітниці бульбофюрера про напад (((
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25.07.2022 13:00 Відповісти
От, це правильна дефініція: "". Бо чуть західніше все про якийсь "конфлікт в Україні" торочать... Хоча вже відучили вживати "український конфлікт"...
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25.07.2022 13:00 Відповісти
це дуже прикро...
але одна складова не підлягає порівнянню з Україною - війна (смерті, поранені, насилля, катування, бомбардування і стерті в пил села і міста)
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25.07.2022 13:02 Відповісти
Ні про що
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25.07.2022 13:02 Відповісти
********* безнадежен, как переговорщик, но уязвим, слон на глиняных ногах, армия просто скопище садистов и убийц, так что мы откинем орков назад в *********, у нас просто нет другого выхода, чтобы выжить
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25.07.2022 13:05 Відповісти
Не было такой возможности, тем более что там много людей с украинскими паспортами у власти. Я уверен, что несложно будет найти связи между ними (Красносельским, Шевчуком) и Трухановым.
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25.07.2022 13:56 Відповісти
"Це ризик, це поки що гіпотетичний сценарій, але якщо військові дії перемістяться далі на південно-західну частину України і в бік Одеси, то, звичайно, ми дуже хвилюємося", - наголосила Гаврилиця.
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Эмм, разве есть какие то предпосылки, что кацапня сможет что-то серьезное сделать на южном направлении? Или это намек на подготовку решения придристровского вопроса?
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25.07.2022 13:33 Відповісти
США та Євросоюз надають Молдові фінансову допомогу для приймання біженців. Її баланс мені невідомий, тобто не знаю, чи Молдова від біженців фінансово програє, чи виграє.
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25.07.2022 13:34 Відповісти
А это Тирасполь распространяет слухи, что мол ЕС даёт деньги и на тех беженцев, которые осели в Приднестровье, а Молдова эти деньги Тирасполю не отдает. Но это бред. Во первых у Молдовы нет достоверных сведений о количестве беженцев за Днестром, а потому никак они учитываться не могут. И получает Молдова от ЕС ровно по количеству зарегистрированных и находящихся постоянно на территории РМ.
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25.07.2022 14:50 Відповісти
даже не сметь говорить про "постраждалых", никакая Молдова, Венгрия или Кипр ничего общего не имеет с "пострадавшими" и клеит себя в один ряд с Украиной это кощунство
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25.07.2022 13:50 Відповісти
На самом деле поганые дела. Цена за газ для потребителя больше одного евро за куб в наказание от рэфии за евроинтеграцию) Электроэнергия (начали покупать более дорогую украинскую вместо приднестровской) - практически 20 евроцентов за кВт. Только из этой цифры можно вычислить реальный уровень инфляции. Что будет зимой, одному богу известно. Ладно, выживем.
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25.07.2022 14:13 Відповісти
З кацапського прутня по iншому не злiзти...ви якось там вже вирiшуйте..
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25.07.2022 15:13 Відповісти
 
 