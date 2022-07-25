Окупанти вночі обстрілювали Нікополь та Марганець зі спальних районів Енергодару, - мер Орлов

Сьогодні вночі у різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову обстрілювали із РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища. І цього разу вони вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

"Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара", - зауважує він.

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