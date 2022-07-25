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Новини Війна
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Окупанти вночі обстрілювали Нікополь та Марганець зі спальних районів Енергодару, - мер Орлов

нікополь

Сьогодні вночі у різних мікрорайонах Енергодара було чутно потужний гуркіт від переміщення важкої техніки та гучні залпи від запуску ракет.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову обстрілювали із РСЗВ населенні пункти на протилежному березі водосховища. І цього разу вони вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

"Якщо раніше нищівну ракетну зброю розміщували переважно у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, і вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, то сьогодні нелюди це робили прямо посеред вулиць, зі спальних районів Енергодара", - зауважує він.

Читайте також: Окупанти обстріляли Запоріжжя із РСЗВ, розміщених в Енергодарі, - мер Нікополя

Автор: 

армія рф (17388) обстріл (28486) Запорізька область (3608) Нікополь (1190) Енергодар (263) Дніпропетровська область (3726)


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как и наказывал мерзкий ***** - из-за спин женщин и детей...
ничего не поменялось ...
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25.07.2022 13:05 Відповісти
Скільуи можна ! ЗСУ ну з цим щось треба робить ! А де ж поставлені нам тисячи ударних дронів вбивць коли вже ми побачим їх в дії
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25.07.2022 13:40 Відповісти
 
 