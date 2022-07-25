Кожного десятого українського біженця в Шотландії хочуть поселити на поромі. Правозахисники проти
У Шотландії правозахисники стурбовані тим, що одну десяту всіх біженців з України хочуть поселити на поромі. Це може бути занадто незручно для тривалого проживання.
Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Шотландія орендувала в естонської компанії великий морський паром Victoria, щоб розташувати його в одному зі своїх портів і поселити на ньому десяту частину від усіх українських біженців, які перебувають наразі в країні.
Проте шотландські та естонські правозахисники виступають проти цієї ідеї, оскільки каюти корабля досить непогані лише для однієї ночі, однак не є придатними для довготривалого життя. Там тісно і в багатьох каютах немає ілюмінаторів.
Шотландія, зі свого боку, взяла приклад з Естонії: в країні орендували аналогічний пором і тимчасово заселили туди 1,9 тисячі біженців, а минулого тижня оренду продовжили до жовтня.
Українські біженці їхали до Шотландії, розраховуючи на введений владою механізм прийому, який передбачав надання житла від приватних власників в обмін на гроші від уряду. Однак уряду країни довелося зупинити дію цього механізму через брак придатного вільного житла.
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а привыкшим жить в гостиницах и коттеджах с бассейнами и спа-салонами будет тесно...
Це ж не на тиждень чи два, це невідомо на скільки і це правда тяжко, хиба якщо хтось раніше жив в коробці з-під памперсів ну тоді ок. Але ж там люди з дітлахами. Діти потребують простору.
просто є такі які вдячні, а є такі яким всі і всюди щось мусять і винні!!!
я бачив і таких і таких...
тих, які потребували обмаль, щоб не голодувати і мати прихисток, і тих, які приїздили в коштовностях і вимагали каву окремого сорту і памперси знаної фірми... а от рожки-макарошки відпихували ратицями !!! бачив тих, кому було затишно з врятованими дітьми в гуртожитку і тих, хто вимагав квартири по кімнаті на кожного з ремонтом і технікою і гарним видом за вікном, але за спонсорські кошти...бо вони так собі змалювали втечу від війни...
діти потребують мирного неба, родину і їжу і одяг.... і іграшки ... а ще пам"ять про Батьківщину і вдячність до тих, хто їх прихистив !!!
обставини і виховання бувають дуже різні... але вдячність має бути завжди !!!
Як же задовбало це скиглення про незручності в безпечних країнах для біженців!
Де це українська жінка може пропасти ?
Що ці правозахисники собі думають- житло яке знімають наші люди, це вілли !? Часто це кімната в "комуналці", навіть з двухярусним ліжком.