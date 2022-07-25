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Новини
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Кожного десятого українського біженця в Шотландії хочуть поселити на поромі. Правозахисники проти

пором

У Шотландії правозахисники стурбовані тим, що одну десяту всіх біженців з України хочуть поселити на поромі. Це може бути занадто незручно для тривалого проживання.

Про це пише The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Шотландія орендувала в естонської компанії великий морський паром Victoria, щоб розташувати його в одному зі своїх портів і поселити на ньому десяту частину від усіх українських біженців, які перебувають наразі в країні.

Проте шотландські та естонські правозахисники виступають проти цієї ідеї, оскільки каюти корабля досить непогані лише для однієї ночі, однак не є придатними для довготривалого життя. Там тісно і в багатьох каютах немає ілюмінаторів.

Читайте: Українські біженці зможуть отримати "карту поляка" за спрощеною процедурою

Шотландія, зі свого боку, взяла приклад з Естонії: в країні орендували аналогічний пором і тимчасово заселили туди 1,9 тисячі біженців, а минулого тижня оренду продовжили до жовтня.

Українські біженці їхали до Шотландії, розраховуючи на введений владою механізм прийому, який передбачав надання житла від приватних власників в обмін на гроші від уряду. Однак уряду країни довелося зупинити дію цього механізму через брак придатного вільного житла.

Також читайте: Ірландія призупинила безвіз для біженців з інших країн Європи заради українців

Автор: 

біженці (1867) Шотландія (52) пором (97)


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Топ коментарі
+22
бежавшим от бомбежки и смерти...возможно и на пароме будет нормально...
а привыкшим жить в гостиницах и коттеджах с бассейнами и спа-салонами будет тесно...
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25.07.2022 13:08
+11
Жити в спортзалі чи концерзалі з шторкою між ліжками мабуть комфортніше.....Біженців багато,
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25.07.2022 13:07
+11
Ну кому некомфортно жити на поромі у Шотландію нехай повертається в зону бойових дій - там буде комфортніше!
Як же задовбало це скиглення про незручності в безпечних країнах для біженців!
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25.07.2022 13:16
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Жити в спортзалі чи концерзалі з шторкою між ліжками мабуть комфортніше.....Біженців багато,
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25.07.2022 13:07 Відповісти
не переймайтеся, якщо не будемо захищати своїх громадян, так їх в кущі жити відправлять. За кордоном теж зекономити не проти. Якщо погоджуєшся нагірше не розраховуй на краще.
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25.07.2022 13:24 Відповісти
бежавшим от бомбежки и смерти...возможно и на пароме будет нормально...
а привыкшим жить в гостиницах и коттеджах с бассейнами и спа-салонами будет тесно...
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25.07.2022 13:08 Відповісти
он як, а чомусь біженці з Еритреї, Ефіопії, Сирії вимогають собі плюшек, не хочуть жити там, де їм місце відводять, не хочуть працювати хочуть мати в ср..ці місцевих і мають і хоч у себе вони живуть в наметах, в Європі хочуть палаців. А знаю, життя чорних має значення, а життя білих ні. А українці ж білі. Тому так.
Це ж не на тиждень чи два, це невідомо на скільки і це правда тяжко, хиба якщо хтось раніше жив в коробці з-під памперсів ну тоді ок. Але ж там люди з дітлахами. Діти потребують простору.
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25.07.2022 13:29 Відповісти
знаєте що!!! люди бувають різні...і не про колір шкіри мова...не перекручуйте !!!
просто є такі які вдячні, а є такі яким всі і всюди щось мусять і винні!!!
я бачив і таких і таких...
тих, які потребували обмаль, щоб не голодувати і мати прихисток, і тих, які приїздили в коштовностях і вимагали каву окремого сорту і памперси знаної фірми... а от рожки-макарошки відпихували ратицями !!! бачив тих, кому було затишно з врятованими дітьми в гуртожитку і тих, хто вимагав квартири по кімнаті на кожного з ремонтом і технікою і гарним видом за вікном, але за спонсорські кошти...бо вони так собі змалювали втечу від війни...
діти потребують мирного неба, родину і їжу і одяг.... і іграшки ... а ще пам"ять про Батьківщину і вдячність до тих, хто їх прихистив !!!
обставини і виховання бувають дуже різні... але вдячність має бути завжди !!!
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25.07.2022 14:33 Відповісти
Это точно, люди разные. Зарисовки из Днепра. Женщина из Марика , которая имея 3 летнюю дочь волонтерит, моряк из Мариуполя воюет добровольцем и также знаю человека , которая пустила пожить беженцев из Марика, хороших знакомых своего коллеги в квартиру своей дочери . За 2 недели : прожженная сигаретами мягкая мебель, горячие кастрюли и сковородки ставили прямо на стол, загаженная сантехника и шторы вместо полотенец, гора бутылок из под алкашки - бонусом. Эти засранцы пожили 2 недели и поехали дальше на запад.
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25.07.2022 15:15 Відповісти
дальше их ждет шотландия
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25.07.2022 22:50 Відповісти
ну, якщо жив у Києві, то можна і додому, а якщо у Харкові? у Маріуполі? У Херсоні? у Бучі, Ірпені, Чернігові, Миколаєві, на Сумщині, на Харківщині, на Луганщині/Донеччині? їх кожен день обстрілюють.
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25.07.2022 13:24 Відповісти
Ну кому некомфортно жити на поромі у Шотландію нехай повертається в зону бойових дій - там буде комфортніше!
Як же задовбало це скиглення про незручності в безпечних країнах для біженців!
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25.07.2022 13:16 Відповісти
так теж не можна, треба поважати себе і громадян своєї країни, інакше нашіх біженців скоро будуть в бараках селити.
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25.07.2022 13:22 Відповісти
Так выступают-то не беженцы, а типа правозащитники.
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25.07.2022 13:31 Відповісти
Если в каюте не больше 2 чел то норм.есть душ туалет.
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25.07.2022 13:22 Відповісти
а якщо ще й поряд є робота і де дітей розташувати на час тієї роботи (виховательки і педагаги певно ж є серед біженців) то чому ні? на безриб'ї і рак - риба
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25.07.2022 13:27 Відповісти
ось тому у нас завжди і срака. Так, "на безриб"ї і срака - соловейко", влаштувати щоб на виборах не було риби - легко. А там ми й самі виберемо собі чергову сраку, яка сипе обіцянками як соловейко трелями. Вибачайте що не по темі.
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25.07.2022 13:33 Відповісти
У кого є робота, той сам винайме собі житло . Це біженці на соціалі.
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25.07.2022 13:34 Відповісти
Проблеми будуть тільки збільшуватись. Допомога зменшуватись. Без знання мов, кваліфікації - нема роботи і біженці стають баластом, нажаль. Хто затребуваний західним суспільством не може, з різних причин, виїхати з країни. А наші талановиті прикоритники зайняті своїми справами.
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25.07.2022 13:31 Відповісти
Там жінки і діти в основному.
Де це українська жінка може пропасти ?
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25.07.2022 15:23 Відповісти
А в нього точно є дно? А то буде як в тому анекдоті про єврейських емігрантів часів СРСР.
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25.07.2022 13:33 Відповісти
какие мажорные беженцы, бежали от войны, а не от парома.
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25.07.2022 15:00 Відповісти
Житло частково без ілюмінаторів це таки дупа повна.
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25.07.2022 15:21 Відповісти
На паромі класно. Каюти з індивідуальним санвузлом, кому мало сонця- поруч вихід на відкриту палубу, є різні куточки відпочинку з телевізорами тощо, дитячий майданчик, харчування в ресторані . Підписуюсь під кожним словом як моряк з такого судна
Що ці правозахисники собі думають- житло яке знімають наші люди, це вілли !? Часто це кімната в "комуналці", навіть з двухярусним ліжком.
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25.07.2022 15:30 Відповісти
Ще додам, на паромі як і на кожному судні, дуже красиві морські види !
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25.07.2022 15:36 Відповісти
мы сразу все кинем и ломанемся на паром в шотландию! шара- наше все!
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25.07.2022 22:52 Відповісти
 
 