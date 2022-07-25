УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5934 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 960 24

Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, - комбат 93-ї ОМБР Дмитрук

himars

Знищення складу боєприпасів в Ізюмі на Харківщині з ракетної системи HIMARS допомогло суттєво скоротити обстріли українських позицій.

Про це у коментарі The Washingtom Post повідомив командир батальйону 93 бригади Холодний Яр Богдан Дмитрук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, удар по російському складу боєприпасів в Ізюмі вдесятеро зменшив обстріл окупантів.

Дмитрук заявив, що лише в його батальйоні кількість убитих і поранених різко скоротилася порівняно з тим, коли у квітні його бійці перебралися на Ізюмський напрямок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії появу в ЗСУ установок HIMARS назвали поворотним моментом у війні, - ISW

"Кожен тиждень у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. До удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів. Вони не мають уявлення, де розташований HIMARS", - заявив комбат.

Він зазначив, що зниження обстрілів пов'язане з економією боєприпасів противником після руйнування складу, а також страхом окупантів, що стрілянина з артилерії викличе вогонь у відповідь з HIMARS по їхніх позиціях.

Водночас Дмитрук наголосив, що росіяни, ймовірно, пристосовуються до HIMARS, переміщуючи свої склади з боєприпасами углиб окупованої території.

Нагадаємо, HIMARS - американська артилерійська ракетна система. Вона може нести 6 снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету. Працювати з цією системою навчили 60 українських військовослужбовців.

Також читайте: Ціль - надати Україні до 30 систем HIMARS та MLRS, - голова комітету Конгресу США з питань збройних сил Сміт

Перші HIMARS прибули в Україну наприкінці червня. Отримана Україною система M142 HIMARS дозволяє запускати пакети ракет з точним наведенням на відстань до 80 км.

Автор: 

Ізюм (331) 93 окрема механізована бригада (294) HIMARS (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+20
Не впевнений,шо то правда,але якщо правдо,то гарні новини. Відступ з Херсону назаваються
показати весь коментар
25.07.2022 13:10
+18
показати весь коментар
25.07.2022 13:13
+13
Готуються до жеста доброї волі.
показати весь коментар
25.07.2022 13:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В моєму місті різко скоротилася кількість поховань на військовому кладовищі порівняно з травнем - червнем.
показати весь коментар
25.07.2022 13:09 Відповісти
Не впевнений,шо то правда,але якщо правдо,то гарні новини. Відступ з Херсону назаваються
показати весь коментар
25.07.2022 13:10 Відповісти
Готуються до жеста доброї волі.
показати весь коментар
25.07.2022 13:14 Відповісти
А смачний копняк в дупу завжди сприяє жестам доброї волі
показати весь коментар
25.07.2022 14:59 Відповісти
Такий Наказ, зазвичай повинен мати гриф "СЕКРЕТНО".
показати весь коментар
25.07.2022 13:35 Відповісти
Не виключено, шо фейк арестович-стайл. Та щоб пограти ворогові на нервах - згодиться. Кацапські пропагандони, звісно, верещатимуть, що фейк - але дехто й замислиться, мовляв, диму без вогню не буває. З відповідними наслідками для бойового духу.
показати весь коментар
25.07.2022 15:03 Відповісти
Без виходу до Чонгару, а в ідеалі до Севастополя, визволення Херсона буде мати лише символічне значення. З точки зору диванного експерта я навіть не уявляю, як наша армія буде проводити наступальну операцію по лівому березі Дніпра. Принаймні у найближчій перспективі та наявними засобами.
показати весь коментар
25.07.2022 13:44 Відповісти
Ага, скажи про символічне значення Миколаєву.
показати весь коментар
25.07.2022 13:48 Відповісти
Якщо їх вибити з правого берега, то там можна залишити меншу частину військ з тих, які задіяні там зараз. Більша переходить на Лівобережжя. Фронт скорочується. Тепер уявляєш?
показати весь коментар
25.07.2022 14:07 Відповісти
пізно, тепер лише без техніки. А "замєшкаєтєсь" - то нічого родичам не достанеться - ні лади, ні пособія. Бо пропадете безвісти.
показати весь коментар
25.07.2022 14:08 Відповісти
Прищемили їм хвоста.
показати весь коментар
25.07.2022 13:11 Відповісти
Нищіть їх, хлопці. Якщо Хаймерсу замало, то підгоняйте Марси - в них в 2 рази більше ракет. Собакам запорєбріковим сподобається.
показати весь коментар
25.07.2022 13:11 Відповісти
HIMARS- лучший переговорщик с рашистами.
показати весь коментар
25.07.2022 13:11 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 13:13 Відповісти
Іран передав дрони,якщо це правда. Не пишіть про зброю, де вона і на якій ділянці фронту. Береженого Бог береже
показати весь коментар
25.07.2022 13:16 Відповісти
Все може бути. Іхтамможетнєбить після того як Ізраіль денацифікував завод по їх виробництву, на що і можуть посилатись іранські друзья
показати весь коментар
25.07.2022 13:46 Відповісти
Ізраїль розбомбив сирійський завод, а основне виробництво - а Ірані.
показати весь коментар
25.07.2022 14:09 Відповісти
струс мозку - це ж контузія. нічого хорошого, між іншим. може лопнути барабанна перепонка, може відшаруватися сітківка, може купа проблем бути((
але радісно, що такого тепер менше і взагалі, Хаймарси працюють!
показати весь коментар
25.07.2022 13:18 Відповісти
Жодної інформації для рашистів!!!
Тільки смерть та кара за їхвійну в Мирній Україні !!
показати весь коментар
25.07.2022 13:21 Відповісти
В сам раз розпочати наступальні дії ЗСУ на Ізюмсько-Слов'янському напрямку з метою оточення угрупування рашистських військ, яке там діє.
показати весь коментар
25.07.2022 13:28 Відповісти
ні, у москалів повинно остатися патронів аби самозастрелитися. і гранат одна на кількох. Коли закінчуються у них снаряди, міни, тоді легше підбиратися нашій звичайній артилерії ближче і пресувати по бліндажам, аж поки не викинуть білий прапор. Тоді і танкові атаки будуть ефективними.
показати весь коментар
25.07.2022 14:12 Відповісти
набоїв
показати весь коментар
25.07.2022 15:31 Відповісти
 
 