Застосування HIMARS в Ізюмі вдесятеро скоротило обстріли з боку армії РФ, - комбат 93-ї ОМБР Дмитрук

Знищення складу боєприпасів в Ізюмі на Харківщині з ракетної системи HIMARS допомогло суттєво скоротити обстріли українських позицій.

Про це у коментарі The Washingtom Post повідомив командир батальйону 93 бригади Холодний Яр Богдан Дмитрук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, удар по російському складу боєприпасів в Ізюмі вдесятеро зменшив обстріл окупантів.

Дмитрук заявив, що лише в його батальйоні кількість убитих і поранених різко скоротилася порівняно з тим, коли у квітні його бійці перебралися на Ізюмський напрямок.

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"Кожен тиждень у нас приблизно один хлопець отримує струс мозку. До удару HIMARS їх було близько двох-трьох на день через інтенсивність обстрілів. Вони не мають уявлення, де розташований HIMARS", - заявив комбат.

Він зазначив, що зниження обстрілів пов'язане з економією боєприпасів противником після руйнування складу, а також страхом окупантів, що стрілянина з артилерії викличе вогонь у відповідь з HIMARS по їхніх позиціях.

Водночас Дмитрук наголосив, що росіяни, ймовірно, пристосовуються до HIMARS, переміщуючи свої склади з боєприпасами углиб окупованої території.

Нагадаємо, HIMARS - американська артилерійська ракетна система. Вона може нести 6 снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету. Працювати з цією системою навчили 60 українських військовослужбовців.

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Перші HIMARS прибули в Україну наприкінці червня. Отримана Україною система M142 HIMARS дозволяє запускати пакети ракет з точним наведенням на відстань до 80 км.