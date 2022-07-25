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Новини Санкції проти Росії Війна
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За два місяці дії закону жоден значимий російський актив не конфісковано, - Шабунін

Два місяці тому набув чинності закон про конфіскацію російських активів в Україні. За цей час закон щодо більш-менш значимих активів так і не було застосовано.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"ЦПК був одним з розробників закону, тож ми зовсім скоро розпишемо, хто саме і як блокує його застосування. Блокує очевидно в інтересах російськиї олігархів і, звичайно, совєршенно безвозмєздно", - зазначає він.

"А поки ж на прикладі Дерипаски ми доведемо, що в російських олігархів немає проблем з їхніми активами в Україні. Проблема навіть не в тому, що кілька уродів в ОП зароблять мільйони, захищаючи інтереси російських олігархів. Проблема в тому, що це завадить Україні отримати мільярди доларів з російських активів, заморожених США, Британією і т.д", - продовжує Шабунін.

На переконання Шабуніна, власне, заради останнього російські спецслужби і "юзають жадібну неадекватність найгіршої частини команди Зеленського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активи причетних до агресії РФ мають компенсувати втрати України. Підтверджена наявність у фігурантів 16 об‘єктів нерухомості, а також рахунків і ділянок за кордоном, - Венедіктова

"Пост на правах попередження. Між ним і великим матеріалом ми дамо владі час, аби та хоча би почала конфіскацію активів російських олігархів. Татаров/Єрмак, зробіть так, щоб нам в ЦПК не було що писати на цю тему. Кожен раз, коли бачите чергове повідомлення про карколомні успіхи групи "Єрмака-Макфола", згадуйте цей пост"

Автор: 

конфіскація (850) санкції (11831) Шабунін Віталій (534) Центр протидії корупції (265) актив (238)


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Топ коментарі
+28
ганьбище, як завжди
і управи на них немає(( хіба розголос, може, якось подіє...
парламент забитий всяким збродом, гімно-марафон вішає лапшу
так і живемо
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25.07.2022 13:15
+20
А Вот с воїнів ВСУ срані депутатики зняли заробітню плату за місцем роботи, БО ГРОШЕЙ НЕМА
І УБРАЛИ НУЛЬОВУ РАСТОМОЖКУ для простих українців - бо все грошей нема ( ну і ніхто теперь авто із ЕС не везе, а при нульовій хоч пенсійний фонд сплачували 5% від стоїмосиі авто)

гетьманцева і южаніну на гиляку
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25.07.2022 13:20
+16
Не_на_часі.

На часі тільки заборгованості перед військовими та скорочення виплат військовим.
І вихваляння на зомбо-Марафоні величного рятівника України ВАЗеленського.

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25.07.2022 13:20
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25.07.2022 13:15 Відповісти
А Вот с воїнів ВСУ срані депутатики зняли заробітню плату за місцем роботи, БО ГРОШЕЙ НЕМА
І УБРАЛИ НУЛЬОВУ РАСТОМОЖКУ для простих українців - бо все грошей нема ( ну і ніхто теперь авто із ЕС не везе, а при нульовій хоч пенсійний фонд сплачували 5% від стоїмосиі авто)

гетьманцева і южаніну на гиляку
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25.07.2022 13:20 Відповісти
Южанина проголосовала?)))
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25.07.2022 14:17 Відповісти
Дєрьмак гребе для себе і папи з ГРУ лопатою
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25.07.2022 13:30 Відповісти
В Україну нарешті таки прибули перші ЗСУ Gepard з Німеччини
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25.07.2022 13:15 Відповісти
ганьбище, як завжди
і управи на них немає(( хіба розголос, може, якось подіє...
парламент забитий всяким збродом, гімно-марафон вішає лапшу
так і живемо
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25.07.2022 13:15 Відповісти
а я знаю, вони ж совкодрочери і малороси, майже як русскіє тільки дрібніші. На русскіх дуже розголос діє? ні, ср..ли вони, випустять гаварящую голову і будуть брєхати на протязі да хоч цілого життя.
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25.07.2022 13:20 Відповісти
І хтож цей монозброд обрав? І яка зе-курва цей марафон робить?
І вагаі хто обрав будького (чи будь що?) замість Президента?!
ХТО ЦЕ ЗРОБИВ?!!!
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25.07.2022 13:50 Відповісти
час, наданий на роздуми з цього приводу, не повинен бути тривалим...
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25.07.2022 13:16 Відповісти
не тільки не конфіскований, тепер то вже й не російські активи зовсім, якщо господарь активів українське громадянство в оп прикупив а?
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25.07.2022 13:18 Відповісти
не на часі !
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25.07.2022 13:19 Відповісти
Не_на_часі.

На часі тільки заборгованості перед військовими та скорочення виплат військовим.
І вихваляння на зомбо-Марафоні величного рятівника України ВАЗеленського.

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25.07.2022 13:20 Відповісти
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25.07.2022 13:22 Відповісти
Зеля на протязі 3 років робив все для перемоги победы.
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25.07.2022 14:35 Відповісти
А если бы и конфисковали на 1 доллар, то Беня уже спёр за время войны на миллиарды:
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25.07.2022 13:22 Відповісти
Беня багатіє в турборежимі)
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25.07.2022 13:25 Відповісти
Хіба він один? Зеленський,по західним змі,за 2019-2020 роки збагатився на 850мільйонів € + елітне майно в декількох країнах ЄС.
Як вам младоолігарх - мільярдер?!
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25.07.2022 13:55 Відповісти
так пердак покрива всі кацапські активи
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25.07.2022 13:22 Відповісти
Нічого нового в команді верховного імітатора! Спочатку сам імітував гру одним органом на роялі, потім імітував президента, парламент, уряд, силові структури і т. п.
То чого ж дивуватися імітації конфіскації рашистських активів?
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25.07.2022 13:22 Відповісти
Ще не на часі конфісковувати, бо Зеленський з ОПою після списку українських олігархів ще не встигли скласти список "хароших рускіх" і окремо з залученням Хламідії "щедрих рускіх".
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25.07.2022 13:24 Відповісти
Виталь, ну не начинай, барыги же нету?

Вот и успокойся, не на часи!
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25.07.2022 13:24 Відповісти
Так мають же після затвердження результатів конкурсу призначити нового очільника АРМА.
Можливо тоді процес і піде?
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25.07.2022 13:25 Відповісти
нєнавість к русскім - ето фашизм!
А. Арєстовіч
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25.07.2022 13:26 Відповісти
Любовь к русскім - ета Арєстовічь!
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25.07.2022 14:06 Відповісти
Савпадєніє-да савпадєніє...
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25.07.2022 13:30 Відповісти
всім мають зайнятися волонтери чи шо,
не держ апарат а купка лінивців
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25.07.2022 13:31 Відповісти
так Арахамія у Абрамовіча ще дозвіл не отримав
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25.07.2022 13:31 Відповісти
Зате Вечірній балабол вправно навішує локшину на вуха лохам.
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25.07.2022 13:32 Відповісти
Это результат "САНКЦИОННОЙ РАБОТЫ" дЕРМАКА.
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25.07.2022 13:34 Відповісти
Проста схема- ОП( Арахамія) -- Рабіновіч -- рф ( Путін та інші)
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25.07.2022 13:35 Відповісти
"...ми дамо владі час...". Сколько тебе, Шабунин, нужно часу, чтобы понять, что ты себя дискредитируешь такими вещами и только поощряешь народ смотреть на тебя сквозь призму мудака?
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25.07.2022 13:46 Відповісти
При такому відкаті,хто буде конфіскувати???
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25.07.2022 13:50 Відповісти
санкционный во всем мире Альфа-Банк как должен работать??? Если гандоны с НБУ не хотят национализировать то закрывайте нахер. Чего гандоны ждете что бы за счет налогов покрывать депозиты?
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25.07.2022 13:57 Відповісти
Тільки повним зебілам не зрозуміло,що зе - влада краде так,і в такій кількості,як не крали ніхто і ніколи!
Хочуть по вкраденому наздогнати рашу! За наш рахунок!
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25.07.2022 14:01 Відповісти
Якщо немає жодної реакції на всі ганебні речі,на які вказують іноземні партнери і про які знають всі в Україні,то це свідчить про узурпацію влади в країні.Державні інституції знаходяться під контролем влади,а значить роби,що хочеш і тобі за це нічого не буде.Чекати гучних відставок самих одіозних фігур не варто.Як бачимо,повпливати на очищення влади не можуть навіть США,то що тоді казати про якогось Шабуніна,який тільки озвучує безсилля в питанні боротьби з мафією.
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25.07.2022 14:07 Відповісти
Ну как адні "соціально-блісскіє" можуть щось конфіскувати в інших "соціально-блісскіх"? Нє па-пацанскі ето будіт, нє па-кварталавскі!
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25.07.2022 14:09 Відповісти
🙂🙃 ...

Борис Джонсон, оставайся с нами! ... Давайте оформим петицию чтобы Борису дали должность давить рашистскую мразь и 5 колонну в Украине?
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25.07.2022 14:11 Відповісти
Так це ж не списати коломойському 4.2 млрд. грив. та іншим олігархам молюска дурака включив
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25.07.2022 14:15 Відповісти
Як можна конфісковувати активи росіян, коли Зеля з Ермаком можуть завтра їхнім власникам подарувати українські паспорти?
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25.07.2022 14:18 Відповісти
А його приймали піару заради. Головне піар та рейтінг.
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25.07.2022 14:29 Відповісти
 
 