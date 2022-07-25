За два місяці дії закону жоден значимий російський актив не конфісковано, - Шабунін

Два місяці тому набув чинності закон про конфіскацію російських активів в Україні. За цей час закон щодо більш-менш значимих активів так і не було застосовано.

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"ЦПК був одним з розробників закону, тож ми зовсім скоро розпишемо, хто саме і як блокує його застосування. Блокує очевидно в інтересах російськиї олігархів і, звичайно, совєршенно безвозмєздно", - зазначає він.

"А поки ж на прикладі Дерипаски ми доведемо, що в російських олігархів немає проблем з їхніми активами в Україні. Проблема навіть не в тому, що кілька уродів в ОП зароблять мільйони, захищаючи інтереси російських олігархів. Проблема в тому, що це завадить Україні отримати мільярди доларів з російських активів, заморожених США, Британією і т.д", - продовжує Шабунін.

На переконання Шабуніна, власне, заради останнього російські спецслужби і "юзають жадібну неадекватність найгіршої частини команди Зеленського".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Активи причетних до агресії РФ мають компенсувати втрати України. Підтверджена наявність у фігурантів 16 об‘єктів нерухомості, а також рахунків і ділянок за кордоном, - Венедіктова

"Пост на правах попередження. Між ним і великим матеріалом ми дамо владі час, аби та хоча би почала конфіскацію активів російських олігархів. Татаров/Єрмак, зробіть так, щоб нам в ЦПК не було що писати на цю тему. Кожен раз, коли бачите чергове повідомлення про карколомні успіхи групи "Єрмака-Макфола", згадуйте цей пост"