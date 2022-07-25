За два місяці дії закону жоден значимий російський актив не конфісковано, - Шабунін
Два місяці тому набув чинності закон про конфіскацію російських активів в Україні. За цей час закон щодо більш-менш значимих активів так і не було застосовано.
Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"ЦПК був одним з розробників закону, тож ми зовсім скоро розпишемо, хто саме і як блокує його застосування. Блокує очевидно в інтересах російськиї олігархів і, звичайно, совєршенно безвозмєздно", - зазначає він.
"А поки ж на прикладі Дерипаски ми доведемо, що в російських олігархів немає проблем з їхніми активами в Україні. Проблема навіть не в тому, що кілька уродів в ОП зароблять мільйони, захищаючи інтереси російських олігархів. Проблема в тому, що це завадить Україні отримати мільярди доларів з російських активів, заморожених США, Британією і т.д", - продовжує Шабунін.
На переконання Шабуніна, власне, заради останнього російські спецслужби і "юзають жадібну неадекватність найгіршої частини команди Зеленського".
"Пост на правах попередження. Між ним і великим матеріалом ми дамо владі час, аби та хоча би почала конфіскацію активів російських олігархів. Татаров/Єрмак, зробіть так, щоб нам в ЦПК не було що писати на цю тему. Кожен раз, коли бачите чергове повідомлення про карколомні успіхи групи "Єрмака-Макфола", згадуйте цей пост"
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І УБРАЛИ НУЛЬОВУ РАСТОМОЖКУ для простих українців - бо все грошей нема ( ну і ніхто теперь авто із ЕС не везе, а при нульовій хоч пенсійний фонд сплачували 5% від стоїмосиі авто)
гетьманцева і южаніну на гиляку
і управи на них немає(( хіба розголос, може, якось подіє...
парламент забитий всяким збродом, гімно-марафон вішає лапшу
так і живемо
І вагаі хто обрав будького (чи будь що?) замість Президента?!
ХТО ЦЕ ЗРОБИВ?!!!
На часі тільки заборгованості перед військовими та скорочення виплат військовим.
І вихваляння на зомбо-Марафоні величного рятівника України ВАЗеленського.
перемогипобеды.
Як вам младоолігарх - мільярдер?!
То чого ж дивуватися імітації конфіскації рашистських активів?
Вот и успокойся, не на часи!
Можливо тоді процес і піде?
А. Арєстовіч
не держ апарат а купка лінивців
Хочуть по вкраденому наздогнати рашу! За наш рахунок!
Борис Джонсон, оставайся с нами! ... Давайте оформим петицию чтобы Борису дали должность давить рашистскую мразь и 5 колонну в Украине?