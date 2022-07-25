Німеччина сьогодні передала Україні три зенітні самохідні установки Gepard. Ми очікуємо 15 "Гепардів", - Резніков

Три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" із 15 вже перебувають у розпорядженні Збройних сил України.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Від Німеччини сьогодні офіційно зайшли три перші "Гепарди"... Це зенітні ракетні комплекси, до яких нам передано десятки тисяч снарядів... ми очікуємо 15 "Гепардів", - сказав Резніков в ефірі Національного телемарафону в понеділок.

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