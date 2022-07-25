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Німеччина сьогодні передала Україні три зенітні самохідні установки Gepard. Ми очікуємо 15 "Гепардів", - Резніков
Три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" із 15 вже перебувають у розпорядженні Збройних сил України.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Від Німеччини сьогодні офіційно зайшли три перші "Гепарди"... Це зенітні ракетні комплекси, до яких нам передано десятки тисяч снарядів... ми очікуємо 15 "Гепардів", - сказав Резніков в ефірі Національного телемарафону в понеділок.
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"Для ураження БПЛА служить режим «короткими» чергами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. KURZ)."