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Окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону, - ГУР

мелітополь,аеродром

Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Головного управління розвідки МО України.

Втім, зазначається, що повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом є малоймовірними. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей.

Окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

"Також в тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного потягу противника. В його складі – 8 вантажних критих вагонів з надписом "агро-фрегат". Вагони завантажуються зерновими культурами. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ.

Будівля, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовується для утримання затриманих українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури", - зазначили в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти погрожують депортацією мелітопольцям, які відмовляться від участі в "референдумі", - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (770) розвідка (3862) аеродром (300)


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Топ коментарі
+5
Цілі виявлено. Ну і?
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25.07.2022 13:50
+5
Ето мне все напоминает как говорили что ж/д узел Дебальцево выведен из строя и окупантам понадобится пол года на его восстановления. В реальности окупанты через три дня уже принимали поезда с техникой и боеприпасами. Ну так чего ждете, у*бите по бетонному заводу и не ждите чтобы рашисты отремонтировали полосу. Потом придется сотни ракет и снарядов тратить для уничтожения полосы.
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25.07.2022 14:16
+4
Давайте дурні кацапи-ХІМЕРИ потім прийматимуть роботу...
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25.07.2022 13:51
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Цілі виявлено. Ну і?
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25.07.2022 13:50 Відповісти
😁 можна трохи щебеню дрібної фракції їм насипать. Ну щоб бетон крепче бил.
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25.07.2022 13:50 Відповісти
Давайте дурні кацапи-ХІМЕРИ потім прийматимуть роботу...
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25.07.2022 13:51 Відповісти
А буратіна готувався до війни за допомогою заводу з виробництва асфальту.
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25.07.2022 13:52 Відповісти
Хаймарси вже навелись, чекають на відновлений аеродром з авіацією
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25.07.2022 13:52 Відповісти
Попутного вітру до дупи.
Кацапи дерзайте.
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25.07.2022 13:58 Відповісти
імітація бурхливої діяльності. Послали рапорт, що аеродром вже майже готовий. Іншими словами,за Райкіним, Колеса отправили, принимаем грузи. Сидоров умер. Висилайте Иванова
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25.07.2022 13:59 Відповісти
Дурачки вы как всегда. Кто вам сказал что нужно месяц для застывания бетона? При правильных современных добавках в бетон, эксплуатировать полосу можно через час после заливки. Тем более она не несет особых нагрузок.
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25.07.2022 14:13 Відповісти
Ето мне все напоминает как говорили что ж/д узел Дебальцево выведен из строя и окупантам понадобится пол года на его восстановления. В реальности окупанты через три дня уже принимали поезда с техникой и боеприпасами. Ну так чего ждете, у*бите по бетонному заводу и не ждите чтобы рашисты отремонтировали полосу. Потом придется сотни ракет и снарядов тратить для уничтожения полосы.
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25.07.2022 14:16 Відповісти
Новая чернобаевка будет
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25.07.2022 14:33 Відповісти
Тобто бетонний завод-наступна ціль?
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25.07.2022 15:47 Відповісти
 
 