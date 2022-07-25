За допомогою HIMARS вже знищено близько 50 російських складів з боєприпасами, - Резніков

Укранські захисники вже знищили близько 50 російських складів з боєприпасами завдяки ракетним системам HIMARS. Також ЗСУ вдало б'ють по командних пунктах ворога.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Мова про пів сотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії", - заявив глава Міноборони.

За його словами, партнери та союзники задоволені ефективністю використання наданого озброєння українськими військовими. Тому вони готові продовжити військову підтримку України.

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