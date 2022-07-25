За допомогою HIMARS вже знищено близько 50 російських складів з боєприпасами, - Резніков
Укранські захисники вже знищили близько 50 російських складів з боєприпасами завдяки ракетним системам HIMARS. Також ЗСУ вдало б'ють по командних пунктах ворога.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Мова про пів сотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії", - заявив глава Міноборони.
За його словами, партнери та союзники задоволені ефективністю використання наданого озброєння українськими військовими. Тому вони готові продовжити військову підтримку України.
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар25.07.2022 13:57
+6 Бенина Мама
показати весь коментар25.07.2022 13:56
+6 Бенина Мама
показати весь коментар25.07.2022 13:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mil.in.ua/uk/news/na-pivdni-********-vyprobovuyut-raketnyj-kompleks-vilha-m/ https://mil.in.ua/uk/news/na-pivdni-********-vyprobovuyut-raketnyj-kompleks-vilha-m/
https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html