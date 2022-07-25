УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11387 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 093 20

За допомогою HIMARS вже знищено близько 50 російських складів з боєприпасами, - Резніков

himars

Укранські захисники вже знищили близько 50 російських складів з боєприпасами завдяки ракетним системам HIMARS. Також ЗСУ вдало б'ють по командних пунктах ворога.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Мова про пів сотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їхні логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії", - заявив глава Міноборони.

За його словами, партнери та союзники задоволені ефективністю використання наданого озброєння українськими військовими. Тому вони готові продовжити військову підтримку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детонування боєприпасів на складі армії РФ в окупованій Новій Каховці. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) боєприпаси (2272) Резніков Олексій (1446) склад (182) HIMARS (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
в мордорі паніка
показати весь коментар
25.07.2022 13:57
+6
показати весь коментар
25.07.2022 13:56
+6
Уточнился характер ранения весной Герасимова:
показати весь коментар
25.07.2022 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шоумастгоон!
показати весь коментар
25.07.2022 13:55 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 13:56 Відповісти
Уточнился характер ранения весной Герасимова:
показати весь коментар
25.07.2022 13:58 Відповісти
хоть скальп не зняло
показати весь коментар
25.07.2022 14:03 Відповісти
Там хоть весь череп снеси,а мозг не заденет.
показати весь коментар
25.07.2022 14:08 Відповісти
ХІМЕРАМ-черговий респект...
показати весь коментар
25.07.2022 13:56 Відповісти
в мордорі паніка
показати весь коментар
25.07.2022 13:57 Відповісти
Міністр так смакує начебто сам воює! А чи солдати накормлені, екіперовані, отримали зарплату, лікуються він щось не розповідає. Зелені - просто немає слів.
показати весь коментар
25.07.2022 13:59 Відповісти
Та що ви таке кажете? Зарплата в першу чергу депутатам і на ОП. Воїни зачекають. А то гєтманцєв засмутиться.
показати весь коментар
25.07.2022 14:03 Відповісти
Та отож! Ось характеристика роботи міністра -
показати весь коментар
25.07.2022 14:17 Відповісти
ти шо рухнув з дуба, на своє озброєння в України є обмеження з 91ого року, як наказав хазяїн з мацкви так і знищили всю оборонздатність. зараз не краще єлдак так тобі і дав зробити зброю і бити по расісі
показати весь коментар
25.07.2022 14:06 Відповісти
нам треба виготовляти рокети до Вільхи по можливості (Вільха-М1, Вільха-М2). звісно це складно за умови щоденних рокетних обстрілів
показати весь коментар
25.07.2022 14:07 Відповісти
"Власне зараз виріб Р-624М «Вільха-М» має бойову частину вагою у 170 кг та дальність у 123 км. Також триває робота над збільшенням дальності до 140 км за рахунок використання нового виду палива. Нова версія виробу - Р-224М1 «Вільха-М1» з бойовою частиною у 170 кг на старому паливі зможе знищувати цілі на максимальній відстані у 140 км, а при використанні нового палива - до 154 км. Для цієї модифікації передбачено використання бойової частини вагою 236 кг, відповідно дальність складатиме 108 км та 121 км на новому типу палива. Р-224М2 «Вільха-М2» зможе досягати дальності у 141 км та 202 км з новим видом палива, при збережені бойової частини вагою 170 кг"

https://mil.in.ua/uk/news/na-pivdni-********-vyprobovuyut-raketnyj-kompleks-vilha-m/ https://mil.in.ua/uk/news/na-pivdni-********-vyprobovuyut-raketnyj-kompleks-vilha-m/
показати весь коментар
25.07.2022 14:10 Відповісти
бойова частина ракет M30\31 шо ми юзаєм на HIMARS - 90 кг
показати весь коментар
25.07.2022 14:13 Відповісти
дальність 70-84 км
показати весь коментар
25.07.2022 14:14 Відповісти
Та про що мова?! Тут елементарного, маскувальних сіток чи маскхалатів виробництво не налагоджено! Все силами волонтерів! А то всього лиш швейне виробництво. Його в будь-якому містечку можна налагодити, але на ту тему вечірнього відосіка не знімеш... Суки зелені...
показати весь коментар
25.07.2022 14:16 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 14:19 Відповісти
Байден, дай!!!
показати весь коментар
25.07.2022 14:29 Відповісти
Є зовсім свіже відео Вільхи. Дай Бог зуміли мудрі люди десь налагодити виробництво.
https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
показати весь коментар
25.07.2022 14:22 Відповісти
 
 