Затяжна війна стане невигідною для РФ. Ми бачили, як їх успішно лупили якраз взимку, - Рахманін

Втягування у затяжну війну із зимовою кампанією невигідне для Росії з кількох причин, хоча ворог і готується до такого розвитку подій.

Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не виграє, якщо вона втягнеться у зимову війну. Ми бачили, як їх успішно лупили якраз взимку. Більш невигідною для РФ стане затяжна війна: вона збільшує кількість домовин, які приходять до них, підточує російську економіку і рано чи пізно буде призводити до нових санкцій. Поступово затяжна війна вбʼє оцей "квасний" російський патріотизм, який в них є", - пояснює Сергій Рахманін.

Однак попри кадрові проблеми російської армії, агресор готується до зимової кампанії і формує резерв.

"Росіяни готуються до зимової кампанії, формують третій корпус резерву. В них великі проблеми з кадрами, і вони намагаються це хоч якось вирішити - збирати охочих воювати по зонах, вербувати найманців, шукати добровольців, брати офіцерів запасу через приватні військові компанії", - констатує представник "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Методичне знищення артилерійських складів росіян нівелює їхню перевагу, - Рахманін