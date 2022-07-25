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Новини Війна
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Затяжна війна стане невигідною для РФ. Ми бачили, як їх успішно лупили якраз взимку, - Рахманін

рф,армія,окупанти

Втягування у затяжну війну із зимовою кампанією невигідне для Росії з кількох причин, хоча ворог і готується до такого розвитку подій.

 Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не виграє, якщо вона втягнеться у зимову війну. Ми бачили, як їх успішно лупили якраз взимку. Більш невигідною для РФ стане затяжна війна: вона збільшує кількість домовин, які приходять до них, підточує російську економіку і рано чи пізно буде призводити до нових санкцій. Поступово затяжна війна вбʼє оцей "квасний" російський патріотизм, який в них є", - пояснює Сергій Рахманін.

Однак попри кадрові проблеми російської армії, агресор готується до зимової кампанії і формує резерв.

"Росіяни готуються до зимової кампанії, формують третій корпус резерву. В них великі проблеми з кадрами, і вони намагаються це хоч якось вирішити - збирати охочих воювати по зонах, вербувати найманців, шукати добровольців, брати офіцерів запасу через приватні військові компанії", - констатує представник "Голосу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Методичне знищення артилерійських складів росіян нівелює їхню перевагу, - Рахманін

Автор: 

армія рф (17388) зима (150) росія (65191) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+11
Їх "успішно лупили взимку" бо вони як талпайопи лізли колонами на парад. Навряд чи на таку "тактику" вони розраховують, " готуючись до зимової кампанії".
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25.07.2022 14:11
+9
Для України дуже" вигідна". Мабудь воно не піде в окопи взимку . ******* не мішкм ворочати
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25.07.2022 14:13
+5
Украина обрушила экспорт оружия раски федераски.....
https://youtu.be/B7Zpt1WLLWg
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25.07.2022 14:16
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На снігу сліди орків для хамерсів находка.
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25.07.2022 14:08 Відповісти
Їх "успішно лупили взимку" бо вони як талпайопи лізли колонами на парад. Навряд чи на таку "тактику" вони розраховують, " готуючись до зимової кампанії".
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25.07.2022 14:11 Відповісти
Зимой значительно вырастет расход соляры, плюс она начнет замерзать, плюс надо поддерживать комуналку в местах базирования кацапни, плюс дополнительная нагрузка на логистику, плюс в систему охлаждения техники воду не зальешь, плюс надо теплые вещи и доп еда. Проще говоря, в сложных условиях надо думать головой ещё сильнее, с чем у кацапов беда. Чем более сложные условия, тем сильнее нивелируется превосходство кацапни в количестве железа и живой силе. У Украины есть доступ к современным технологиям, есть возможность эксплуатировать современную технику(пусть пока и в небольших количествах), да и банально есть мозги.
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25.07.2022 14:24 Відповісти
до того ж, Жданов прорахував нову логістику із доставкою снарядів - навіть влітку задніца. а взимку із 3-5 тонами грузу в кузові для вантажівок на черноземах буде повна жопа !
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25.07.2022 14:34 Відповісти
Але залишається ймовірність руйнування кацапами наших ТЕЦ. Ще та проблема.
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25.07.2022 14:43 Відповісти
Да, параша в самые первые дни бомбила ракетами ТЕЦ-6 киевскую. Хорошо, что не попала. Можно ожидать новых обстрелов. Им сейчас ничего не осталось как побольше разрушить нашу инфраструктуру. А запад не спешит давать хорошую ППО и ПРО...
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25.07.2022 14:54 Відповісти
Для України дуже" вигідна". Мабудь воно не піде в окопи взимку . ******* не мішкм ворочати
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25.07.2022 14:13 Відповісти
А який коментар вас влаштував би? Ваші емоції неконструктивні
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25.07.2022 15:29 Відповісти
А ВАС все влаштовує? слухати дурню наших "політиків" і їхньої прислуги і всяких ікспердів - це конструктивно?
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25.07.2022 16:16 Відповісти
гадаєте зрада? все пропало ? а шо ж нам робити тоді ?
навчіть
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25.07.2022 15:51 Відповісти
Украина обрушила экспорт оружия раски федераски.....
https://youtu.be/B7Zpt1WLLWg
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25.07.2022 14:16 Відповісти
це ще мінус по міліардах
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25.07.2022 14:35 Відповісти
Можно подумать нам выгодно.
Нам бы закончить поскорее, да так что бы не было желания больше на нас нападать. А для этого необходимо оружие. Что бы вгоняло в страх при попытках сделать Украине плохо.
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25.07.2022 14:21 Відповісти
От тільки взимку мерзнутимуть не тільки кацапи, а й боягузи уміратварітєлі, від яких залежить накладання санкцій і постачання Україні зброї. Тож затяжна війни поцілить не тільки "квасной" патриотмизм, а й "ковбасну" підтримку також
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25.07.2022 14:25 Відповісти
Щось у Рахманіна видно дах уже їде. А нам, що вигідна затяжна війна? А що рашисти тепер рухаються колонами і іх наші війська будуть розстрілювати як в тирі?
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25.07.2022 14:40 Відповісти
Как не печально, но война будет и в зиму 23 и в зиму 24. Единственное и сключение закончить в 23 году - если осенью дадут достаточно оружия. Но как видно этого не происходит. Дадут еще 4 HIMARS... это почти ничего если нужно 100....
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25.07.2022 14:46 Відповісти
в зимку буде вся Європа мерзнути із-за смердючого кацапського газу, орки будуть шантажувати, а Європа буде нити і знімати санкції, тому взимку буде усім хріново, а по українським об'єктам інфраструктури таким як ТЕЦ, котельні та ін. кацапи будуть ракетами гасити
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25.07.2022 14:54 Відповісти
Кацапську гидоту треба знищити до осені.
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25.07.2022 17:16 Відповісти
А хіба затяжна війна комусь,колись була вигідною?((Ляпнув малорос ,а не подумав.
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25.07.2022 18:36 Відповісти
У них уже 3-й корпус резерва. Когда мои знакомые в донецке уже 5-й месяц воюют без передышки
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25.07.2022 19:35 Відповісти
 
 