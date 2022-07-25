Кількість захворювань і госпіталізацій через COVID-19 зростає у Києві, - директорка Департаменту охорони здоров’я Гінзбург

Минулого тижня в Києві на COVID-19 захворіло вдвічі більше людей, ніж на позаминулому.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

За її словами, із 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня - вже 245.

"Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже, спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби", - зазначила Гінзбург.

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Вона зауважила, що таке стрімке підвищення рівня захворюваності за один тиждень влітку має насторожити та змусити вчергове згадати про заходи безпеки, насамперед про найефективнішу профілактику цієї небезпечної хвороби - вакцинацію.

"Хочу наголосити на тому, що навіть у найважчі для столиці дні з часів загострення військової агресії РФ комунальні заклади охорони здоров’я не припиняли процес вакцинації від COVID-19. Наразі в Києві працює 112 вакцинальних пунктів, тож кожен охочий може прийти до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги або Консультативно-діагностичного центру та зробити першу, другу чи бустерну дозу. Продовжується також робота центрів масової вакцинації у торговельних центрах, а саме: в "Гулівері", "River Mall", універмазі "Україна" та інших", - повідомила Гінзбург.

Вона також закликала не нехтувати заходами безпеки: уникати скупчення людей у закритих приміщеннях, надягати медичні маски, стежити за гігієною рук.

Нагадаємо, в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

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Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.