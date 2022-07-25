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Кількість захворювань і госпіталізацій через COVID-19 зростає у Києві, - директорка Департаменту охорони здоров’я Гінзбург

коронавирус

Минулого тижня в Києві на COVID-19 захворіло вдвічі більше людей, ніж на позаминулому.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.

За її словами, із 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня - вже 245.

"Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже, спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби", - зазначила Гінзбург.

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Вона зауважила, що таке стрімке підвищення рівня захворюваності за один тиждень влітку має насторожити та змусити вчергове згадати про заходи безпеки, насамперед про найефективнішу профілактику цієї небезпечної хвороби - вакцинацію.

"Хочу наголосити на тому, що навіть у найважчі для столиці дні з часів загострення військової агресії РФ комунальні заклади охорони здоров’я не припиняли процес вакцинації від COVID-19. Наразі в Києві працює 112 вакцинальних пунктів, тож кожен охочий може прийти до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги або Консультативно-діагностичного центру та зробити першу, другу чи бустерну дозу. Продовжується також робота центрів масової вакцинації у торговельних центрах, а саме: в "Гулівері", "River Mall", універмазі "Україна" та інших", - повідомила Гінзбург.

Вона також закликала не нехтувати заходами безпеки: уникати скупчення людей у закритих приміщеннях, надягати медичні маски, стежити за гігієною рук.

Нагадаємо, в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

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Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Автор: 

Київ (19469) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Я так розумію, без переламаних ребер фармакобариги не заспокояться.
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25.07.2022 14:33
+15
заспокійтеся. Це звичайне нагнітання паніки недобросовісними ділками. Зараз боти налізуть і організують масовку цієї інформдиверсії. Це вже було.
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25.07.2022 14:37
+14
С***жжені на ковідній афері гроші у нашіх можновладців вже скінчілися? Зараз будуть розганяти, що їхній уявний ковід страшніше за кацапів.
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25.07.2022 14:40
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цього тільки нам не вистачало
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25.07.2022 14:30 Відповісти
заспокійтеся. Це звичайне нагнітання паніки недобросовісними ділками. Зараз боти налізуть і організують масовку цієї інформдиверсії. Це вже було.
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25.07.2022 14:37 Відповісти
хороша річ - я його поросятам колов від глистів Я не знаю як це пов'язано, але в інструкції ще одного протиглисного препарату написано, що він може діяти проти вірусу герпеса. Але якщо вже не подіє після двох таблеток, то з метою подальшого лікування герпесу його приймати не варто. Все ж як не є - отрута.
Десь в книжках по вірусології прочитав щось типу, що часто присутність одного вірусу (герпесу наприклад) не дає розвиватися іншим шкодочинним вірусам. Але буває, що затаєний вірус починає розмножуватися при приході в організм іншого. Все це настільки індивідуально, що радити щось через свій досвід іншим не варто.
Єдине, що прошу у читачів: ніколи не збивайте температуру, яку можете витримати. Якщо голова дуже перегрівається - ложіть на лоба мокрий рушничок. Лід з холодильника не варто - дуже холодний. Ще часто в народі до води добавляють столовий оцет. Температура до сорока ( чи хоча б до 39) для пересічних можлива. Підвищена температура - механізм самозахисту організму. НЕ виключайте його бездумно. Боротися треба не з своїм організмом, а тим агентом що йому шкодить. Вірус - не мікроб, медикаментозний вплив на нього дуже обмежений і опосередкований. Дуже підвищують шанси перемогти його без особливих втрат здоров'я достаток певних вітамінів.
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25.07.2022 14:52 Відповісти
Не збивати до 38.5, цього достатньо для опору організму. Вище - збивати. Бо близько 40 - там вже завелика ймовірність на цитокіновий шторм, сплутану свідомість і нездатність до прийняття адекватних рішень щодо "можете витримати"
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25.07.2022 15:42 Відповісти
Я так розумію, без переламаних ребер фармакобариги не заспокояться.
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25.07.2022 14:33 Відповісти
В Харькове, Днепре, Николаеве короновирус не самое большое зло... Когда пожар в доме, насморк не сильно беспокоит
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25.07.2022 14:34 Відповісти
С***жжені на ковідній афері гроші у нашіх можновладців вже скінчілися? Зараз будуть розганяти, що їхній уявний ковід страшніше за кацапів.
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25.07.2022 14:40 Відповісти
Заходячи в окоп не забувай надіти маску 🤣
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25.07.2022 14:44 Відповісти
от тепер точно буде навчання онлайн , бо бомби і відсутність школ то не аргумент
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25.07.2022 16:00 Відповісти
Вся Європа вже знов в масках. Літо, жара. І нікому навіть до голови не приходить, як їх *********. Сказано вдягнути маску - вдягнули.
Тим часом, ковід-19 лікується легко і просто Івермектином.
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25.07.2022 14:51 Відповісти
Брехуха ляшківська, ще грошей хоче у такий важкий час?
А лікарі кажуть, що зараз в рази підвищилися шлунково-кишкові інфекції в першу чергу. Жах, така міцна зараза, що хапають ті, хто раніше не знав, що це таке. Акцентують увагу, що якість продуктів дуже знизилася, умови проживання і це в відносно нормальних містах.
Цим треба займатись, санітар Ляшко!
А ви зробили запаси вакцини на шалені гроші на роки вперед!
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25.07.2022 14:59 Відповісти
Опять это говно на поверхность вытаскивают.
В Харькове ковидобесие прекратилось 24 февраля.
С тех пор никого в масках не видел . В метро, в подвалах и т п все дышали друг другу в морду. На сегодняшний день не знаю ни знакомых, ни знакомых знакомых кто бы заболел ковидом. А если кто то чем то и заболевал то это проходило само как обычная простуда.
Понятно шо если б не война то всех простывших автоматом определяли бы как коронавирусников и продолжали бы косить бабло. Но пля, поимейте совесть, лучше эти деньги направить на всу ,чем на " борьбу" с высосанным из пальца ковидом.
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25.07.2022 15:05 Відповісти
хіба тільки в Харкові??? ковід пропав з першим прильотом ракети.
І взагалі якщо зараз розігнати МОЗ то думаю в цій країні не поміняється нічого, крім того що черговий міністр чи замміністра не купить курточку за 600 тисяч
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25.07.2022 21:15 Відповісти
В моєму містечку, жодного ковідного в лікарнях немає і еіхто в маскпх ніде не ходить. Давайте знову укольчики, бо щось вже не дуже вакцинцються.
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25.07.2022 15:09 Відповісти
Валентина Гінзбург, непотопляемый коррупционер, при любой власти.
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25.07.2022 15:12 Відповісти
Безвідносно до Валентини - усім КОВІ-скептикам раджу і далі ходити без масок - "його ж нема!" проте наостанці, здихаючи від нестатку кисню через відмову легень, або біля посинілого тіла власної дитини, згадайте, будь ласка, які ви були знавіснілі ідіоти та придурки, що і себе не берегли і тих, хто був поруч.
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25.07.2022 15:20 Відповісти
Барановирус лохотрон.Точка.
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25.07.2022 15:27 Відповісти
Вірус є.
Але у світових ЗМІ розігнали таку істерію, яка призвела до набагато негативніших наслідків, ніж сам вірус.
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25.07.2022 19:32 Відповісти
Та пішли вже нахєр з тим ковідом
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25.07.2022 15:27 Відповісти
Маски вже давно ніхто не носить, але кашляють усі навколо.

Я кілька днів тому перехворіла, тест не робила, але судячі з самопочуття - то був ковід. Треба піти здати тест на антитіла, самій цікаво, що то було.
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25.07.2022 15:31 Відповісти
А чому цим не займається Ярмак, він же спец у всих сферах
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25.07.2022 15:56 Відповісти
Його головна сфера - бабло. І чім більше тим краще. Ну і влада задля роботи на кацапів.
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26.07.2022 10:06 Відповісти
 
 