Кількість захворювань і госпіталізацій через COVID-19 зростає у Києві, - директорка Департаменту охорони здоров’я Гінзбург
Минулого тижня в Києві на COVID-19 захворіло вдвічі більше людей, ніж на позаминулому.
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіційний портал Києва.
За її словами, із 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня - вже 245.
"Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже, спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби", - зазначила Гінзбург.
Вона зауважила, що таке стрімке підвищення рівня захворюваності за один тиждень влітку має насторожити та змусити вчергове згадати про заходи безпеки, насамперед про найефективнішу профілактику цієї небезпечної хвороби - вакцинацію.
"Хочу наголосити на тому, що навіть у найважчі для столиці дні з часів загострення військової агресії РФ комунальні заклади охорони здоров’я не припиняли процес вакцинації від COVID-19. Наразі в Києві працює 112 вакцинальних пунктів, тож кожен охочий може прийти до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги або Консультативно-діагностичного центру та зробити першу, другу чи бустерну дозу. Продовжується також робота центрів масової вакцинації у торговельних центрах, а саме: в "Гулівері", "River Mall", універмазі "Україна" та інших", - повідомила Гінзбург.
Вона також закликала не нехтувати заходами безпеки: уникати скупчення людей у закритих приміщеннях, надягати медичні маски, стежити за гігієною рук.
Нагадаємо, в Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.
Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.
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Десь в книжках по вірусології прочитав щось типу, що часто присутність одного вірусу (герпесу наприклад) не дає розвиватися іншим шкодочинним вірусам. Але буває, що затаєний вірус починає розмножуватися при приході в організм іншого. Все це настільки індивідуально, що радити щось через свій досвід іншим не варто.
Єдине, що прошу у читачів: ніколи не збивайте температуру, яку можете витримати. Якщо голова дуже перегрівається - ложіть на лоба мокрий рушничок. Лід з холодильника не варто - дуже холодний. Ще часто в народі до води добавляють столовий оцет. Температура до сорока ( чи хоча б до 39) для пересічних можлива. Підвищена температура - механізм самозахисту організму. НЕ виключайте його бездумно. Боротися треба не з своїм організмом, а тим агентом що йому шкодить. Вірус - не мікроб, медикаментозний вплив на нього дуже обмежений і опосередкований. Дуже підвищують шанси перемогти його без особливих втрат здоров'я достаток певних вітамінів.
Тим часом, ковід-19 лікується легко і просто Івермектином.
А лікарі кажуть, що зараз в рази підвищилися шлунково-кишкові інфекції в першу чергу. Жах, така міцна зараза, що хапають ті, хто раніше не знав, що це таке. Акцентують увагу, що якість продуктів дуже знизилася, умови проживання і це в відносно нормальних містах.
Цим треба займатись, санітар Ляшко!
А ви зробили запаси вакцини на шалені гроші на роки вперед!
В Харькове ковидобесие прекратилось 24 февраля.
С тех пор никого в масках не видел . В метро, в подвалах и т п все дышали друг другу в морду. На сегодняшний день не знаю ни знакомых, ни знакомых знакомых кто бы заболел ковидом. А если кто то чем то и заболевал то это проходило само как обычная простуда.
Понятно шо если б не война то всех простывших автоматом определяли бы как коронавирусников и продолжали бы косить бабло. Но пля, поимейте совесть, лучше эти деньги направить на всу ,чем на " борьбу" с высосанным из пальца ковидом.
І взагалі якщо зараз розігнати МОЗ то думаю в цій країні не поміняється нічого, крім того що черговий міністр чи замміністра не купить курточку за 600 тисяч
Але у світових ЗМІ розігнали таку істерію, яка призвела до набагато негативніших наслідків, ніж сам вірус.
Я кілька днів тому перехворіла, тест не робила, але судячі з самопочуття - то був ковід. Треба піти здати тест на антитіла, самій цікаво, що то було.