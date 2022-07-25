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ЗСУ отримають спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас не було. Це дасть перевагу для контрнаступу, - Резніков

резніков

Міжнародні партнери пересвідчились, що знищення ворожої техніки Збройними силами України робиться ефективно та професійно, цілі обираються зрозуміло і точно уражаються.

Відповідно зростає і рівень довіри до ЗСУ, зокрема, незабаром Україна отримає чергові HIMARS та спеціальні протирадарні ракети. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюсь, на 270 млн доларів з підписом президента Сполучених штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їх (противника. - Ред.) систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - сказав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За допомогою HIMARS вже знищено близько 50 російських складів з боєприпасами, - Резніков

Автор: 

допомога (8348) ракети (4023) Резніков Олексій (1446) HIMARS (307)


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Топ коментарі
+24
Ти *** менше афішируй про це. Постачання зброї любе тишу
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25.07.2022 14:36
+18
Невідповідність займаним посадам, не можуть банально тримати язика за зубами. Вам скільки разів казали - розмови про контретні види зброї зменшують ймовірність їх отримання.
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25.07.2022 14:40
+13
Ну и наху...я об этом трезвонить. Лавры Люси Обдрыстович покоя не дают
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25.07.2022 14:36
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Ти *** менше афішируй про це. Постачання зброї любе тишу
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25.07.2022 14:36 Відповісти
А ти, ***, розвинь пам'ять більшу за рибку і згадай що казали ще у березні - коли МО щось анонсує - то значить вже є.
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25.07.2022 15:03 Відповісти
є і добре, вживайте, а верещати за столом?
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25.07.2022 16:07 Відповісти
Обдарований, а скажи скільки літаків ми отримали з ближнього зарубіжжя анонсованих по всих засобах інформації
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25.07.2022 16:45 Відповісти
В палки два кінці. Потім будуть кричати що ніхто нічого на дає. Ці ракети походу вже є як мінімум тижні 2. Тепер я зрозумів з чого херанули Леєр декілька днів тому і вчора батарею с300 кацапів
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25.07.2022 15:14 Відповісти
каким ДЯТЛОМ , притом тупым,надо быть.что бы звиздеть на всю ивановскую секретные данные
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25.07.2022 15:21 Відповісти
підтягнуть контр-антирадарно-ракетні радари
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25.07.2022 15:20 Відповісти
Ну и наху...я об этом трезвонить. Лавры Люси Обдрыстович покоя не дают
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25.07.2022 14:36 Відповісти
Дуже гарні новини...
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25.07.2022 14:38 Відповісти
а якби цей ідіот не розповів про ці ракети, можливо, росіяни отримали б великі втрати. Тепер знатимуть - ЧМО попередив.

Як же дістав цей гнилий цирк зелених папуг
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25.07.2022 14:39 Відповісти
це так не працює
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25.07.2022 14:42 Відповісти
Треба не про ракети і пістолєти, а про прямий обов'язок -як солдати накормлені, екіперовані, отримали зарплату, лікуються. Щось ні разу не розповідає. Коли вже займуться своїми прямими обов'язками зелені виродки?
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25.07.2022 14:45 Відповісти
зброя це також обовязок МО
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25.07.2022 15:08 Відповісти
Треба було про це пам'ятати, коли зелені кловани знищували оборонку України, рубаючи бюджети. А не радісно звітувати про вундервафлі, які убогим з барського плеча кидають країни, які розуміють, що спочатку оборонка, потім все інше, включаючи асфальт, а не навпаки.
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25.07.2022 15:37 Відповісти
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25.07.2022 15:11 Відповісти
Невідповідність займаним посадам, не можуть банально тримати язика за зубами. Вам скільки разів казали - розмови про контретні види зброї зменшують ймовірність їх отримання.
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25.07.2022 14:40 Відповісти
Господи, да заткните им уже рот! Хватит трындеть о том, что и как нам дадут, дебилы!
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25.07.2022 14:46 Відповісти
Якщо вони кажуть, то ця зброя вже давно орків молотить.
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25.07.2022 15:12 Відповісти
Чомусь всі вважають їх дебілами. Насправді це агенти ворога, які зливають всю інформацію в вигрібну ********* відкрито і приховано.
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25.07.2022 14:51 Відповісти
Сіпаю від злості ногами!!! А про це можна розповідати вже після факту отримання? Чи піар наше всьо?
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25.07.2022 14:56 Відповісти
у нас в країні менше половини свідомих людей-то що ви від цього діда хочете,і від влади
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25.07.2022 14:58 Відповісти
Все просто, Управдом використовує Єзникова, як Штірліц профессора Плейшнера.
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25.07.2022 14:59 Відповісти
Рєзніков влаштувався у службу інформування рашистів? Просто ідіот чи черговий агент виринув на поверхню?
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25.07.2022 15:00 Відповісти
Обоже, я навіть не знаю що й думати - чи то пам'ять у коментаторів дійсно куряча, чи суцільні панікери тут сидять-коментують. Усім було сказано ще наприкінці березні - якщо офіційні особи міноборони щось анонсують - зазвичай, воно у нас вже є.
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25.07.2022 15:04 Відповісти
Навіть, якщо є, нахіба про це вагінити? Нехай зброя про себе сама говорить.
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25.07.2022 15:13 Відповісти
Бачили Антонівському та Дар'ївській мости? Як вважаєте, могли їх одразу розтрощити? Я впевнений- могли. Але поки просто попередили. І тут те саме - попередження.
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25.07.2022 15:47 Відповісти
Недавно був приклад з L119. Про передачу оголосили 4 дні тому, а вони уже їздять біля фронту.
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25.07.2022 15:15 Відповісти
Про ПРР дуже добра новина. Орк будуть боятися постійно сидіти з включеними РЛС та постановщиками перешкод, що дасть час і можливсть нашим артилеристам наносити безперешкодні удари.
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25.07.2022 15:13 Відповісти
интересно, что за ракеты, и на какой платформе. Вряд ли это будет AGM-88E, потому что у нас нет платформ-носителей, а имеющиеся адаптировать - это год НИОКР и испытаний. Скорее всего это будут те же М30, только с суббоеприпасами SADARM.
Считайте, что кацапов я предупредил )))
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25.07.2022 15:17 Відповісти
Рєзніков! Ти - ДУРНИЙ МУДАК! Закрий хайло і займайся матеріальним забезпеченням армії Ти ж, придурок, висвічуєш секретну інформацію - щоб кацапи були готові до протистояння!Тобі прислів"я "Передупреждён - вооружён!" відоме? Метеш язиком, як собака - хвостом!
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25.07.2022 15:32 Відповісти
Заберите у них мышки . Они без возможности пиариться сами передохнут . Война 5 месяцев , а у них нет противорадарных ракет . Идиоты .
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25.07.2022 15:34 Відповісти
Пане Резнік, кажу в сто десяте, що у вас язицюра як у коняки писюн. Як вам не стидно!?
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25.07.2022 15:34 Відповісти
Якщо зелений шось не ******** протягом 5 хвилин, потикайте його палкою, мабудь здох.

Скільки вже можна язиком теліпати, кончені? Зброя - шикарно! Похвалитесь, коли переможемо! Не треба *******!
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25.07.2022 15:39 Відповісти
Верещіть не верещіть , а русофашики , які перетнуть наш кордон здохнуть і будуть відправлені грузом 200 на мухосранськ 😠
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25.07.2022 16:40 Відповісти
Краще, про про прокладені квадратні метри асфальта доповідай
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25.07.2022 16:54 Відповісти
В ГРУ РФ заплакали...
Це ж тепер потрібно скорочувати агентуру.
Ну нахіба вона потрібна, коли є такі якісні джерела інформації
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25.07.2022 17:28 Відповісти
Як це такі поважні гуманісти яки відібрали в нас зброю в пользу кацапів і насрали на будапештский меморандум на пятому місяці вбивста україців нарешти соізволіли дати протирадарну зброю які молодці
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25.07.2022 17:44 Відповісти
Каков поп, такой и приход. Какой главнокомандующий, такие и подчиненные. Уже все поняли, что наши керманычи, ждут чудо-вундервафли от союзников, которые только одним своим видом заставят кацапов убраться восвояси. Сначала на эту роль претендовали гаубицы "777", потом "Химарсы", теперь вот контрбатарейные радары, потом будет что-то еще. Поэтому контрнаступление анонсируемое с апреля - откладывается. Вообщем, лучше казаться дураком, чем открыть рот и окончательно развеять сомнения.
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25.07.2022 19:05 Відповісти
 
 