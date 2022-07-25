ЗСУ отримають спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас не було. Це дасть перевагу для контрнаступу, - Резніков
Міжнародні партнери пересвідчились, що знищення ворожої техніки Збройними силами України робиться ефективно та професійно, цілі обираються зрозуміло і точно уражаються.
Відповідно зростає і рівень довіри до ЗСУ, зокрема, незабаром Україна отримає чергові HIMARS та спеціальні протирадарні ракети. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На підставі цього рівня довіри нам будуть продовжувати давати допомогу. І ви точно бачили оголошений пакет, якщо я не помиляюсь, на 270 млн доларів з підписом президента Сполучених штатів про те, що ми отримаємо додатково ще чотири HIMARS, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас було. Це дозволить нам з вами ефективно руйнувати їх (противника. - Ред.) систему радарів, осліплювати по суті ворога, що дасть можливість нам потім отримати перевагу для контрнаступу", - сказав Резніков.
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Як же дістав цей гнилий цирк зелених папуг
Считайте, что кацапов я предупредил )))
Скільки вже можна язиком теліпати, кончені? Зброя - шикарно! Похвалитесь, коли переможемо! Не треба *******!
Це ж тепер потрібно скорочувати агентуру.
Ну нахіба вона потрібна, коли є такі якісні джерела інформації