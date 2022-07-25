Колишнім міністрам Грищенку та Лавриновичу повідомлено про підозру в державній зраді за погодження "Харківських угод"
Колишніх очільників двох міністерств підозрюють в держзраді через погодження "Харківських угод".
Про це повідомляють в прес-службі Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України) повідомлено колишньому Міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та колишньому Міністру юстиції України Олександру Лавриновичу. Урядовці погодили угоду з Росією про продовження строку перебування її флоту в Криму на 25 років. Документ було підписано у квітні 2010 року.
"Підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми Президентом та Прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, Закону України "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - йдеться в тексті.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.
Будь ласка, зачекайте...
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За попередніми угодами оренда бази у Севаст* закінчувалась у 2017 р.
Вже можна і на Портнова справу відкривати - він вже поїхав собі.
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Невже поцупив у Петра Олексійовича штани?
Та ще й ходив у них. Яка ганьба!
До речі, а як ви про це дізналися? Наче у ЗМІ про таке не повідомляли.
видимо "пощупали за вымя" его офшоры....... ))
Блін ! А він там замом голови ... Сюр ...
Не знаю, звідки вона це взяла...
Чи це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Грищенко ?
Обоє вже давно не в Україні, їм від того ні холодно ні жарко. Чергова війна з вітряними млинами за кошти платників податків від ДБР.
До речі, про Лавриновича. Ніхто не згадає, що він був на початку своєї політичної кар'єри рухівцем? І що вже з-за Удовенка він входив до одного з керівних органів НРУ?
Отак от з патріота в зрадники перекваліфіковуються...
Грищенко К. І.?
"про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України) ... колишньому Міністру юстиції України."
Лавринович О. В.?
А коли він теж став міністром в тому уряді, то зі зрадниками Лавриновичем та Грищенко не здоровкався на засіданнях. А одного разу навіть дулі тицяв
Поэтому запрещено мясо свиньи - она не жвачное животное, и верблюда - он не парнокопытный.
Молоко «нечистых» животных тоже под запретом.
Запрещены хищные, болотные и водоплавающие птицы, кроме гуся и утки.
один із засновників і керівників першої опозиційної проукраїнської партії Народний рух України в 1989 році, виборювач незалежності України. Тричі Міністр юстиції України (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013). Автор та співавтор 12 винаходів, 4 монографій, 48 наукових праць у галузі лазерної технології. Співавтор Конституції України.
Колишній член Партії регіонів.
Їх лідор Медведчуку мінети катав, а тут можна і Медведчука закрити, і в Коломойського громадянство забрати, і Лавриновичу підозру виписати.
А так можна було, Юга Генгокугог?
😂
А оті дебілуватого вигляду "депутати"-ригоанали, що били (досить сильно) нормальних депутатів?
Їм підозру буде оголошено?
дЄрмаку також.
Порох мав не допустити великої війни, зміцнюючи армію, але мудрий нарід вибрав Зе.
Далі буде.
І це дуже важливо, бо інакше вони б не палили свої найкращі кадри.
а от лавринович то гнида із гнид
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди"- Симон Петлюра
Знайди мені в цьому уряді прізвище Тимошенко, - бо я не можу знайти, - мабуть, щось із очима.
Уряд Валерія Пустовойтенка - Кабінет Міністрів України під керівництвом Валерія Пустовойтенка - діяв у липні 1997 року - грудні 1999 року.
Склад Кабінету Міністрів
Після дати призначення або звільнення з посади членів Кабінету Міністрів стоїть номер відповідного Указу Президента України. Члени уряду розташовані в списку в хронологічному порядку за датою їх призначення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пустовойтенко Валерій Павлович - Прем'єр-міністр України (16 липня 1997, № 651/97 - 22 грудня 1999 року, № 1611/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Янко Станіслав Васильович - Міністр вугільної промисловості України (25 липня 1997, № 682/97 - 27 травня 1998, № 519/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тігіпко Сергій Леонідович - Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки (25 липня 1997, № 685/97 - 31 грудня 1999 року, № 1664/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Карасик Юрій Михайлович - Міністр агропромислового комплексу України (25 липня 1997, № 693/97 - 23 квітня 1998, № 359/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Суслов Віктор Іванович - Міністр економіки України (25 липня 1997, № 695/97 - 21 квітня 1998, № 339/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мітюков Ігор Олександрович - Міністр фінансів України (25 липня 1997, № 696/97 - 31 грудня 1999 року, № 1674/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кузьмук Олександр Іванович - Міністр оборони України (25 липня 1997, № 697/97 - 31 грудня 1999 року, № 1670/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кравченко Юрій Федорович - Міністр внутрішніх справ України (25 липня 1997, № 698/97 - 31 грудня 1999 року, № 1665/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%94%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гуреєв Василь Миколайович - Міністр промислової політики України (25 липня 1997, № 701/97 - 1 лютого 2000, № 124/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сердюк Андрій Михайлович - Міністр охорони здоров'я України (25 липня 1997, № 702/97 - 27 січня 1999, № 82/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Остапенко Дмитро Іванович - Міністр культури і мистецтв України (25 липня 1997, № 703/97 - 4 серпня 1999 року, № 960/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Білоблоцький Микола Петрович - Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики (25 липня 1997, № 706/97 - 25 листопада 1998 року, № 1308/98), Міністр праці та соціальної політики України (25 липня 1997 , № 706/97 - 25 червня 1998, № 690/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Згуровський Михайло Захарович - Міністр освіти України (25 липня 1997, № 707/97 - 14 січня 1999, № 17/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шеберстов Олексій Миколайович - Міністр енергетики України (25 липня 1997, № 709/97 - 10 лютого 1999, № 149/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Толстоухов Анатолій Володимирович - Міністр Кабінету Міністрів України (25 липня 1997, № 711/97 - 20 грудня 1999, № 1597/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Удовенко Геннадій Йосипович - Міністр закордонних справ України (29 липня 1997, № 718/97 - 17 квітня 1998, № 314/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кальченко Валерій Михайлович - Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (29 липня 1997, № 727/97 - 8 лютого 1999, № 134/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Семиноженко Володимир Петрович - Міністр України у справах науки і технологій (29 липня 1997, № 730/97 - 21 квітня 1998, № 340/98), Віце-прем'єр-міністр України (18 серпня 1999 року, № 1007 / 99 - 31 грудня 1999 року, № 1663/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Осика Сергій Григорович - Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (29 липня 1997, № 733/97 - 27 січня 1999, № 76/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костенко Юрій Іванович - Міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (30 липня 1997, № 747/97 - 8 травня 1998, № 434/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Голубченко Анатолій Костянтинович - Перший віце-прем'єр-міністр України (8 серпня 1997, № 772/97 - 14 січня 1999, № 12/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Смолій Валерій Андрійович - Віце-прем'єр-міністр України (11 серпня 1997, № 775/97 - 18 серпня 1999, № 1006/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Череп Валерій Іванович - Міністр транспорту України (11 серпня 1997, № 776/97 - 24 квітня 1998, № 375/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A1%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Станік Сюзанна Романівна - Міністр юстиції України (21 серпня 1997, № 859/97 - 31 грудня 1999 року, № 1675/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Довженко Валентина Іванівна - Міністр України у справах сім'ї та молоді (21 серпня 1997, № 875/97 - 22 березня 1999, № 269/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кулик Зіновій Володимирович - Міністр інформації України (22 серпня 1997, № 907/97 - 17 листопада 1998 року, № 1264/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Супіханов Борис Карабаевіч - Міністр агропромислового комплексу України (23 квітня 1998, № 360/98 - 15 липня 1999, № 855/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роговий Василь Васильович - Міністр економіки України (24 квітня 1998, № 372/98 - 31 грудня 1999 року, № 1666/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тулуб Сергій Борисович - Міністр вугільної промисловості України (3 червня 1998, № 591/98 - 31 грудня 1999 року, № 1668/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сахань Іван Якович - Міністр праці та соціальної політики України (25 червня 1998, № 692/98 - 31 грудня 1999 року, № 1672/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Данькевич Іван Петрович - Міністр транспорту України (7 серпня 1998, № 858/98 - 5 жовтня 1999 року, № 1277/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шевчук Василь Якович - Міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (23 серпня 1998, № 935/98 - 31 січня 2000, № 114/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгий Станіслав Олексійович - Міністр України у справах науки і технологій (23 серпня 1998, № 937/98 - 1 квітня 1999, № 319/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Куратченко Володимир Олександрович - Перший віце-прем'єр-міністр України (14 січня 1999 року, № 13/99 - 31 липня 1999, № 931/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гладій Михайло Васильович - Віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового комплексу (14 січня 1999 року, № 15/99 - 10 січня 2000, № 14/2000), Міністр агропромислового комплексу України (19 липня 1999, № 879/99 - 10 січня 2000, № 14/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зайчук Валентин Олександрович - Міністр освіти України (14 січня 1999 року, № 18/99 - 31 грудня 1999 року, № 1671/99
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гончарук Андрій Іванович - Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (27 січня 1999 року, № 77/99 - 19 січня 2000, № 76/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Богатирьова Раїса Василівна - Міністр охорони здоров'я України (27 січня 1999 року, № 83/99 - 12 січня 2000, № 44/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Плачков Іван Васильович - Міністр енергетики України (23 лютого 1999, № 188/99 - 31 грудня 1999 року, № 1667/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дурдинець Василь Васильович - Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (22 березня 1999 року, № 278/99 - 11 січня 2000, № 34/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кінах Анатолій Кирилович - Перший віце-прем'єр-міністр України (2 серпня 1999, № 933/99 - 31 грудня 1999 року, № 1662/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Богуцький Юрій Петрович - Міністр культури і мистецтв України (4 серпня 1999 року, № 961/99 - 7 грудня 1999 року, № 1534/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костюченко Леонід Михайлович - Міністр транспорту України (5 жовтня 1999, № 1279/99 - 31 грудня 1999 року, № 1673/99)
Відповідно до статті 115 Конституції України Кабінет Міністрів України склав повноваження перед новообраним Президентом України в день його вступу на посаду 30 листопада 1999