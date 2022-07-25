Колишнім міністрам Грищенку та Лавриновичу повідомлено про підозру в державній зраді за погодження "Харківських угод"

Колишніх очільників двох міністерств підозрюють в держзраді через погодження "Харківських угод".

Про це повідомляють в прес-службі Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України) повідомлено колишньому Міністру закордонних справ України Костянтину Грищенку та колишньому Міністру юстиції України Олександру Лавриновичу. Урядовці погодили угоду з Росією про продовження строку перебування її флоту в Криму на 25 років. Документ було підписано у квітні 2010 року.

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"Підозрювані за попередньою змовою групою осіб з колишніми Президентом та Прем'єр-міністром, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, в порушення Конституції України, Закону України "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи, погодили її без зауважень", - йдеться в тексті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

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