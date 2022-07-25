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Діти миють машини в Бучі та донатять на ЗСУ через "Дію". ФОТО

паспорт,гроші,діти,економічний

У Бучі Кивської області троє хлопців організували автомийку, щоб зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Загалом маленькі українці перерахували 2,5 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Telegram-каналі застосунку "Дія". Приєднатися до ініціативи допомоги ЗСУ може будь-хто.

"У Бучі троє хлопців організували автомийку, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. Тільки за 2 дні їхньої роботи мама одного з хлопчиків перерахувала 1000 гривень на платформу UNITED24 через Дію. Усього хлопці зібрали 2500 грн, миючи фари автомобілів. Такі історії надихають і нагадують: кожен може допомогти країні, роблячи той мінімум, що вміє. З такими українцями перемога точно за нами!" – зазначається в повідомленні.

Діти миють машини в Бучі та донатять на ЗСУ через Дію 01

Як повідомляється, підтримати такі ініціативи та кидати донати на ЗСУ може будь-хто:

▫️ на головному меню в застосунку "Дія" натискайте UNITED24
▫️ вказуйте бажану суму донату
▫️ вибирайте спосіб оплати

Читайте: Фонд Веселого покаже картину Гроха "Русскій воєнний корабль…" у Європі та Канаді. ФОТОрепортаж

Автор: 

благодійність (570) гроші (968) збір (335) Дія (1125)


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У незламної української нації таки є майбутнє...
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25.07.2022 14:45 Відповісти
100%
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25.07.2022 15:03 Відповісти
наші діти, які таке переживуть (обов"язково!!) мають вирости справжніми українцями, патріотами і з свого особистого досвіду зрозуміти ціну життя, свободи і.... вбивчої підлості брехливої русні...
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25.07.2022 14:49 Відповісти
А непотріб гуляє й х#р коли кому допомогав.
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25.07.2022 15:08 Відповісти
Ребята герои! А миллиардеры в бункерах тихонько прослезились пересчитывая в очередной раз бабулеты.
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25.07.2022 15:15 Відповісти
Наші сонечка, бережи вас Господь
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25.07.2022 15:22 Відповісти
Дякуємо, дорогі наші хлопчики!
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25.07.2022 18:13 Відповісти
 
 