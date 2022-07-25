Діти миють машини в Бучі та донатять на ЗСУ через "Дію". ФОТО

У Бучі Кивської області троє хлопців організували автомийку, щоб зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Загалом маленькі українці перерахували 2,5 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Telegram-каналі застосунку "Дія". Приєднатися до ініціативи допомоги ЗСУ може будь-хто.

"У Бучі троє хлопців організували автомийку, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. Тільки за 2 дні їхньої роботи мама одного з хлопчиків перерахувала 1000 гривень на платформу UNITED24 через Дію. Усього хлопці зібрали 2500 грн, миючи фари автомобілів. Такі історії надихають і нагадують: кожен може допомогти країні, роблячи той мінімум, що вміє. З такими українцями перемога точно за нами!" – зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, підтримати такі ініціативи та кидати донати на ЗСУ може будь-хто:



▫️ на головному меню в застосунку "Дія" натискайте UNITED24

▫️ вказуйте бажану суму донату

▫️ вибирайте спосіб оплати

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