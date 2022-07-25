Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями. Вручення повісток - ще не призов, - Резніков

В Збройних силах України зараз заповнені всі необхідні позиції. Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами очільника Міноборони, проблем з мобілізацією наразі в України немає, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація, то за певними спеціальностями, а вручення повістки - не означає призов до війська.

"Коли вручається повістка – мова йде не про мобілізацію, а про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись, чи він на обліку, чи у резерві. Ті вручення, це, насамперед, наведення ладу. Мобілізують лише за певними спеціальностями", - пояснив Резніков.

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Міністр наголосив, що категорично проти вручення повісток за порушення, наприклад, правил дорожнього руху. "Це дискредитація і цього не повинно бути", - зазначив очільник Міноборони України.