УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 848 51

Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями. Вручення повісток - ще не призов, - Резніков

резніков

В Збройних силах України зараз заповнені всі необхідні позиції. Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За словами очільника Міноборони, проблем з мобілізацією наразі в України немає, заповнені всі необхідні позиції. Якщо сьогодні відбувається мобілізація, то за певними спеціальностями, а вручення повістки - не означає призов до війська.

"Коли вручається повістка – мова йде не про мобілізацію, а про те, що деякі люди переїхали і не стали на облік. Тому вручення повісток для чоловіків призовного віку означає, що вони повинні прийти в місцевий центр комплектації, показати документ і звіритись, чи він на обліку, чи у резерві. Ті вручення, це, насамперед, наведення ладу. Мобілізують лише за певними спеціальностями", - пояснив Резніков.

Також читайте: Чоловіку загрожує 5 років за те, що проігнорував повістку, - прокуратура

Міністр наголосив, що категорично проти вручення повісток за порушення, наприклад, правил дорожнього руху. "Це дискредитація і цього не повинно бути", - зазначив очільник Міноборони України.

Автор: 

мобілізація (3057) Резніков Олексій (1446) повістка (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Як завжди в зельоних. Або говорить неправду, або взагалі не в курсі.
показати весь коментар
25.07.2022 15:14
+18
прийцде кацап- будеш в нього сосати
показати весь коментар
25.07.2022 15:18
+14
если перевести на человеческий: кого поймали, тому сразу дают военную специальность и в бой
показати весь коментар
25.07.2022 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як завжди в зельоних. Або говорить неправду, або взагалі не в курсі.
показати весь коментар
25.07.2022 15:14 Відповісти
Той андон запевняв що війни не буде... Жарте шашлики... Як їм не повірити
показати весь коментар
25.07.2022 15:58 Відповісти
так, сумно таку хєрню від Резнікова чути, адже він, на мій погляд, єдиний притомний у цьому кодлі
показати весь коментар
25.07.2022 16:57 Відповісти
ти сам хоч зрозумів яку ***** видав? це оця лиса ****** притомна,оцей підор який не бачив ударних груп при 200 тисячах орків на кордоні? це черговий ******** сраколизний
показати весь коментар
25.07.2022 23:01 Відповісти
прийцде кацап- будеш в нього сосати
показати весь коментар
25.07.2022 15:18 Відповісти
Так это и есть кацапцкий тролль. Их на ветке минимум 4 штуки.
показати весь коментар
25.07.2022 15:44 Відповісти
Це в якому місті роботи немає?
показати весь коментар
25.07.2022 15:20 Відповісти
ВОТ ВАМ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМКИ....
СОЗДАЕМ ПРОБЛЕМКУ ТИПА ЗАПРЕЩАЕМ
КТО ТО ПРОРЫВАЕТСЯ И ОБХОДИТ ЗАПРЕТЫ ПРИЧЕМ ПО ЗАКОНУ.....
КТО ТО ПОЛУЧАЕТ БАБЛО
А СТРАДАЕТ ГОСУДАРСТВО В СИЛУ НЕДОЛУГОСТИ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ...И ПОДОНКОВ ВО ВЛАСТИ СИДЯЩИХ НА ПОТОКЕ И ГЕШЕФТАХ....
показати весь коментар
25.07.2022 15:36 Відповісти
ДОБАВЛЮ ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ВАМ ВСУЧИЛИ НАГЛО ПОВЕСТКУ УЖЕ ВОН ИДИОТ ИЗ НПУ МВД КРИЧИТ О НАРУШИТЕЛЯХ КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА НА КАРАНДАШ ПОВЕСТКУ И К ВОЕНКОМУ.. ТВОРЯТ ***** ЧТО ХОТЯ **** ПО КОНСТИТУЦИИ И ГУБАМ НАШИМ ЕЛОЗЯТ ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО СЫНОВЕЙ ВНУКОВ ПЛЕМЯННИЧКОВ ЧИНУШ НАРДЕПОВ ПОШЛО В АРМИЮ НА ВОЙНУ?? 0,000000 %????? так вотв ам всучили повестку под роспись есливы не пришли в военкомат вам сразу уголовное дело типа уклонение сроком до 5 лет лишения свободы при этом Портнов и прочие ******** спокойно ********** из Украины.. @Qыдва понимаешь ли им вера запрещает брать оружие в руки наверное???!! есливы идете в военкомат вот какя напрмиер если аткое финт выбросят а я инвалид юридически с 1984 года а пожизненно БЕССРОЧНО2 ГРУППА С 1987 ГОДА... и что пойдя в военкомат после негоя просто ***** иск к Резникову КМу Зеленскому лично на 500.000 евро главное пройти проджажные суды Украины и зхайтив Страссбурга там уверяю вас мой иск будет удовлетворен нет сумма денег будет малой НО САМ ФАКТ И ПРЕЦЕДЕНТ ПОСТАВЯТ МО ГЛАВКЛОУНА И ПРОЧИХ РАКОМ..или мордой в унитаз... ир самое наглое эти дегенератьы МО КМУ Рада Презщи дент не в состоянии принять одну сстатью в законы о войне мобилизации учете выфезда что мужчина призывного возраста на переиод всучивания ему повестки является инвалидом 1-23 группы ПОВЕСТКУ ВРУЧАТЬ ЕМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ И ОТКАЗ ТАКОГО ЛИЦА НЕ ПОРОЖДАЕТ НИКАКОЙ ДАЖЕ АДМИНИТСТРАТИВНО КРИМИНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ недолугие во власти просто шебутся от садизма над инвалидами....
показати весь коментар
25.07.2022 15:45 Відповісти
нідерландах, в утрехті(((
показати весь коментар
25.07.2022 16:21 Відповісти
В Нидерландах, *****.
показати весь коментар
25.07.2022 19:18 Відповісти
А чи мають право вручати повістку коли у військовому квитку зазначено: "Знято з військового обліку. Постановці на військовий облік не підлягає"?
показати весь коментар
25.07.2022 15:17 Відповісти
це вже під час війни такий запис зробили? щось слабо віриться
показати весь коментар
25.07.2022 15:20 Відповісти
Тебе сьогодні на блок-посту заставили на Цензорі зареєструватися?
показати весь коментар
25.07.2022 15:42 Відповісти
Так. Бо такого запису у військовому квитку не роблять.
показати весь коментар
25.07.2022 15:46 Відповісти
Не звизди, троллятина. Такой формулировки в врееном билете-НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Есть просто запись- "исключен из воинского учета по достижению предельного возраста". Никакого "не підлягає", в природе не существует. Мало того, если нет 60-ти и нет записи по исключению с учета по инвалидности-ты подлежишь учету! И повестки вручать тебе могут. Так шо, хватить пригожинский болтать.
показати весь коментар
25.07.2022 15:50 Відповісти
ну, не совсем так...есть еще "визнаний непридатним з виключеням..." и соответствующая статья. Но "Постановці на військовий облік не підлягає" єто полная *****)))
показати весь коментар
25.07.2022 17:03 Відповісти
я срочку служил ,сейчас меня запись " годен к нестроевой службе в военное время" , я ходил в военкомат , до-ки глянули и отправили домой .
показати весь коментар
25.07.2022 17:23 Відповісти
Отменили приказ 342, которым всех сняли с учета. Теперь все подлежат учету.
показати весь коментар
25.07.2022 23:53 Відповісти
Дивно,мій 19 річний племінник отримує раз в неділю повістку,хоч він місце прописки не міняв, досвіду війни не має,спеціаліст так ні. Повторюсь, без імені і прізвища, так розсилка
показати весь коментар
25.07.2022 15:17 Відповісти
Як це без імені і прізвища повістка? Тоді це просто бланк.
показати весь коментар
25.07.2022 15:22 Відповісти
Без імені та прізвища? Так то ж чарівні чорнила і повістка з Хогвардсу.
показати весь коментар
25.07.2022 15:47 Відповісти
Мобілізовані (всупереч Закону) педагоги, батьки трьох і більше дітей, інваліди і т.п. - це план мобілізації такий?
показати весь коментар
25.07.2022 15:21 Відповісти
....есть такая специальность Родину защищать.....и быдлонасекомышей уничтожать с болот мацковии ..
показати весь коментар
25.07.2022 15:29 Відповісти
воєнком каже шо хочуть набрать мільйона з півтора. хоч з 4 хімерів користі більше ніж від декотрих бригад розміром уже з дивізію
показати весь коментар
25.07.2022 15:40 Відповісти
Ну да, намобілізовували купу народу, а їм треба зарплату платити, от і риють окопи в тилу, Молдову вже по третьму колу окопують.
показати весь коментар
25.07.2022 15:41 Відповісти
Шо воно меле, блд?
показати весь коментар
25.07.2022 15:44 Відповісти
если перевести на человеческий: кого поймали, тому сразу дают военную специальность и в бой
показати весь коментар
25.07.2022 15:49 Відповісти
єдиний вірний коментар!
дико вам плюсую!
показати весь коментар
25.07.2022 16:25 Відповісти
Хотел написать,но вы опередили.
Руки, ноги и голова есть вы уже военный специалист.
показати весь коментар
25.07.2022 19:11 Відповісти
Якщо не знають, що робити з військовозобов*язаним, як от зі мною, просто тримають на короткому мотузку, міняючи одну повістку на іншу, через тиждень.
показати весь коментар
25.07.2022 16:14 Відповісти
бреше, як завжди , чудо очкасте! напевне, медіахвойда, Зорій, за окуляри і полюбила цього барижку офшорного
показати весь коментар
25.07.2022 16:20 Відповісти
Відверта брехня прямо людям в обличчя. Знаю багато людей які в армії не служили і не мають до армії жодного відношення, але їм тикнули повістку просто на вулиці, і зараз хто в учебці, хто воює. Так ще цей блазень очкастий розповідає казки. Що взагалі від нього можно чекати? Він і вся зешобла запевняла що війни не буде
показати весь коментар
25.07.2022 16:30 Відповісти
Чогож тоді мобілізують тих хто взагалі не служив-зелена *******
показати весь коментар
25.07.2022 16:56 Відповісти
100% що то якась чухня від Рєзнікова.
показати весь коментар
25.07.2022 17:24 Відповісти
А чому не служив ? Строкова служба обовязкова для всіх. Треба відслужити тепер.
показати весь коментар
25.07.2022 17:57 Відповісти
Правильно, кто не служил тот отслужит.
показати весь коментар
25.07.2022 19:13 Відповісти
Брехня. Гребуть всіх хто попався.
Залежить від області- в Києві дефіциту нема.
А в Чернігові чи Закарпатті - ловлять всіх кого можуть.
Причому проблема ж не в цьому. А в тому що воєнкоми совкові кажуть що їм пофігу твоя спеціальність- так і кажуть що "там де не вистачає, туди і підеш, навчимо... А кажуть що совок тільки у росіян, еге ж...
показати весь коментар
25.07.2022 16:57 Відповісти
якась *******,в моєму місті щодня,щодня в воєнкомаі по 50-100 чоловік, і всі проходять пятихвилинку(медкомісію на місці) хто комісований-******** акти і в міську до спеціаліста щоб підтвердив в Акті діашноз, спец.підтверджує (після повторної здачі аналізів) Акт затвердж.лікарем,головним лікарем і ти звиздуєш на Воєнкомат де тобі якийсь хмирь - хірург, напів тверезий пише _ПРИДАТНИЙ. от тут зараз така х-ня робиться по всій державі і массово!!!! от так правда РЄЗНІКАВ!
показати весь коментар
25.07.2022 17:29 Відповісти
Ви шукаєте рабів до ввійська пане Резніков.
показати весь коментар
25.07.2022 17:57 Відповісти
Зараз на Закарпатті туристів чоловіків ловлять на вулицях і відправляють у військомат. Далі полігон і війська. Причому відправляють у війська не по своїй спеціальності, яка була на строковій службі чи на кафедрі, а по тій, яку треба закрити місцевому воєнкому. А зелені довпойопи нас продовжують переконувати, що нікого вже не мобілізують по бєспредєлу.
показати весь коментар
25.07.2022 18:26 Відповісти
Ну не туристичних справ зараз .
показати весь коментар
25.07.2022 18:57 Відповісти
зайди в телегу и увидишь свое гестапо с подделкой докуметов подтирачек
показати весь коментар
25.07.2022 19:11 Відповісти
ех, рєзніков-рєзніков, злі люди розповідають, що американський Конгрес направив до тебе комісію, а тамта комісія виявила в тебе НЕСТАЧУ джавлінів та стингерів - десь так на 900 сторінок переліку

колися-но, кому продав американську допомогу?
показати весь коментар
25.07.2022 21:09 Відповісти
лисий ****** - сцить в вуха народу. Хочете "уточнити особистi даннi"? Дзвонiть по телефону i уточнюйте нах! 90% воєнкомів мають бути на фронті! 90% держслужбовців мають воювати за Україну. Вперед, корупційні уроди нах!
показати весь коментар
26.07.2022 03:11 Відповісти
 
 