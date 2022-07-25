Експорт зерна розпочнеться цього тижня, першим запрацює морпорт "Чорноморськ", - Мінінфраструктури
Експорт українського зерна буде запущено насамперед із морського торговельного порту "Чорноморськ" в Одеській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вважаємо, що протягом найближчої доби ми вже будемо готові працювати над відновленням експорту агропродукції з наших портів. Йдеться про порт "Чорноморськ" - він буде першим. Потім будуть порт "Одеса" та порт "Південний", - заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков під час брифінгу у Києві у понеділок.
За його словами, протягом двох тижнів Мінінфраструктури технічно буде готове здійснювати експорт із усіх терміналів цих трьох морських портів країни.
Перше відправлення зерна, за словами Васькова, заплановано здійснити вже цього тижня.
Також повідомляється, що відкриття портів приноситиме Україні додатково близько $1 млрд.
"У Стамбулі протягом найближчих двох днів будуть розроблені внутрішні технічні документи координаційного центру, і очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час пресконференції у понеділок.
Він зазначив, що діяльність координаційного центру полягає у нагляді та координації функціонування гуманітарного коридору, але не поширюється на територіальні води України. "У територіальних водах України виключно українська влада має компетенції адмініструвати та забезпечувати всі процеси", - наголосив міністр.
За оцінками Мінінфраструктури, місячний експорт агропродукції може становити 3 млн тонн, тоді як міністр агрополітики Микола Сольський припустив, що він може бути й вищим.
Кубраков наголосив, що гарантування безпечного судноплавства у Чорному морі відбулося завдяки звільненню українськими військами острова Зміїний.
При цьому, за словами міністра, процес розмінування здійснюватиметься виключно у коридорі проходу суднових караванів, і всі каравани супроводжуватимуться рятувальними суднами Мінінфраструктури.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
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