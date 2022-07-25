Експорт зерна розпочнеться цього тижня, першим запрацює морпорт "Чорноморськ", - Мінінфраструктури

Експорт українського зерна буде запущено насамперед із морського торговельного порту "Чорноморськ" в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вважаємо, що протягом найближчої доби ми вже будемо готові працювати над відновленням експорту агропродукції з наших портів. Йдеться про порт "Чорноморськ" - він буде першим. Потім будуть порт "Одеса" та порт "Південний", - заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков під час брифінгу у Києві у понеділок.

За його словами, протягом двох тижнів Мінінфраструктури технічно буде готове здійснювати експорт із усіх терміналів цих трьох морських портів країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До портів України пройшли вже 16 суден, які завантажать зерном, - Мінінфраструктури

Перше відправлення зерна, за словами Васькова, заплановано здійснити вже цього тижня.

Також повідомляється, що відкриття портів приноситиме Україні додатково близько $1 млрд.

"У Стамбулі протягом найближчих двох днів будуть розроблені внутрішні технічні документи координаційного центру, і очікується, що з 27 липня він уже розпочне роботу", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час пресконференції у понеділок.

Він зазначив, що діяльність координаційного центру полягає у нагляді та координації функціонування гуманітарного коридору, але не поширюється на територіальні води України. "У територіальних водах України виключно українська влада має компетенції адмініструвати та забезпечувати всі процеси", - наголосив міністр.

Також читайте: Удар по Одесі показав, що експортувати зерно через порти буде непросто, - Reuters

За оцінками Мінінфраструктури, місячний експорт агропродукції може становити 3 млн тонн, тоді як міністр агрополітики Микола Сольський припустив, що він може бути й вищим.

Кубраков наголосив, що гарантування безпечного судноплавства у Чорному морі відбулося завдяки звільненню українськими військами острова Зміїний.

При цьому, за словами міністра, процес розмінування здійснюватиметься виключно у коридорі проходу суднових караванів, і всі каравани супроводжуватимуться рятувальними суднами Мінінфраструктури.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Читайте також: Відправку зерна здійснюватимуть із трьох українських портів, в АМП розпочали формування караванів, - Мінінфраструктури

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.