На Волині було чутно вибухи, ППО збила 2 безпілотники. Уламки пошкодили приватні будинки, є жертви, - ОВА (оновлено)

Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки.

На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ щодо цієї події зазначили таке: "25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Один ворожий БПЛА було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється".