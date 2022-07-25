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Новини Війна
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На Волині було чутно вибухи, ППО збила 2 безпілотники. Уламки пошкодили приватні будинки, є жертви, - ОВА (оновлено)

безпілотник

Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки.
На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Бійці "Холодного яру" збили ворожий безпілотник Zala, - ОК "Схід". ФОТО

Своєю чергою у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ щодо цієї події зазначили таке: "25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Один ворожий БПЛА було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Автор: 

армія рф (17388) безпілотник (4165) ППО (3189) Повітряні сили (2642) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+41
Знову "Беларусь в ваенных действиях участия не принимает"?!!!
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25.07.2022 15:25
+19
бульбаші - підори
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25.07.2022 15:31
+11
так, дійсно... уламки мають кудись падати...вони не розчиняються в повітрі... на жаль
це лякає ... але шкода від ракети в рази страшніша... (хоч це і не втішить родини загиблих)
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25.07.2022 15:42
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Знову "Беларусь в ваенных действиях участия не принимает"?!!!
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25.07.2022 15:25 Відповісти
хацелі паглядзець адкуль Украіна падрыхтоўвае напад.
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25.07.2022 15:33 Відповісти
Гидота ця білоруська мова.
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25.07.2022 15:51 Відповісти
О, десь схоже я вже чув. А, точно, щось там про українську мову з боку скрєпних. Тхне шовінізмом, аж гай гуде.
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25.07.2022 15:56 Відповісти
это у вас вирус кацапизма. В мирной жизни после сорока не лечится. Можно вылечить в клинике имени К.Калиновского, но туда только по большому блату берут, и не все выживают в процессе лечения. Так что, видимо, вам с этим придется жить.
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25.07.2022 16:39 Відповісти
Та ти що? У неї "ступінь гидотності"(тобто відмінності у формуванні лексики) практично рівний з польською Піди те саме полякам скажи!
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25.07.2022 18:17 Відповісти
И Украине до сих пор не разорвала дипломатические отношения с этим помощником агрессора. «Боятся спровоцировать»? Потому с Украиной и обращаются соответственно..
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25.07.2022 15:56 Відповісти
бульбаші - підори
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25.07.2022 15:31 Відповісти
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25.07.2022 15:38 Відповісти
власне ППО може вбити теж
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25.07.2022 15:36 Відповісти
так, дійсно... уламки мають кудись падати...вони не розчиняються в повітрі... на жаль
це лякає ... але шкода від ракети в рази страшніша... (хоч це і не втішить родини загиблих)
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25.07.2022 15:42 Відповісти
літак чимсь стріляв по безпілотнику.... звідсіля і жертви....
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25.07.2022 16:02 Відповісти
нету там литаков
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25.07.2022 16:41 Відповісти
Пішла повітряна розвідка, думаю як тільки з нашого боку почнуться активні дії по деокупації Херсонщини відбудеться вторгнення білорашки.
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25.07.2022 15:39 Відповісти
Скорее наоборот. Бульбаши с осторожностью смотрят как идут дела на фронтах. И очень сомневаюсь что пойдут в наступление когда увидят что Рашку месят. С другой стороны ***** не долго будет терпеть еще Луку, а скоро его удавит и поставит своего хенерала и тогда бульбашей погонит на Украину под дулами автоматов.
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25.07.2022 15:42 Відповісти
Когда Украина разорвет оношения с Беларашкой? Или опять неначасi?
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25.07.2022 15:39 Відповісти
шоб шо?
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25.07.2022 16:18 Відповісти
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25.07.2022 15:42 Відповісти
А я вам сейчас покажу откуда БПЛА залетают...
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25.07.2022 15:53 Відповісти
бульбаши все таки випрошують *****
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25.07.2022 16:12 Відповісти
Я дивлюся - усі "наставники" з БРСР-овськими прапорцями кудись пощезали! Нічого! Коли ми відіб"ємся від кацапів - вони вилізуть знову і будуть нам розказувать, як вони у себе "пратєставали" і "сапративлєние арганизовивали" - вночі під ковдрами дулі крутили
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25.07.2022 18:22 Відповісти
Білоруси можуть спокійно відсидітись у цій війні, головне, щоб вони не пішли на нас, коли Їхнього ********* диктатора ***** прибере. Вбивати нас у білорусів немає мотивації. Головне, щоб вони розуміли, поки їхня армія не пішла на нас другим фронтом, то у самих білорусів ще є шанс у майбутньому існувати. Вони ще можуть повернути собі європейську перспективу.
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25.07.2022 18:53 Відповісти
Для того щоб стать "державою" треба стать "нацією" Нація - це не просто "натовп" А об"єднана єдиною мовою та національною ідеєю спільнота людей А яка у "сябрів" "ідея"? - "Лишь-бы лиха - да тиха!"?!!! А мову у них рідну знає не більше десяти відсотків населення Та й з тих "більшість русскаязичная" насміхається саме за це знання! Вони соромляться мови своїх предків! То про яку "європейську перспективу" може вестись мова?
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25.07.2022 19:49 Відповісти
Наскільки я знаю, вони хочуть у Європу. Наскільки я знаю, білоруську вони вчать у школі, тому знають її всі. Наскільки я знаю, вони просто бояться бути білорусами , тому що живуть у поліцейській країні.

Ми, українці, більш агресивні та войовничі, тому у нас був Майдан і не один, тому ми не здались ***** у перший день війни, а вже п'ять місяців виборюємо свободу від орди та захищаємо рідну землю. Саме тому і у війні ми переможемо. А от що буде з білорусами - це невідомо. Вони взагалі можуть зникнути, якщо не будуть чинити спротив *****.

Хоча інтуїція мені підказує, що Європа їх помилує та прибере до себе, за умови, що вони не почнуть приймати безпосередньо участь у вбивстві українців. Ракети, які кожного дня летять на нас з Білорусі - це взагалі ніде та ніким не коментується та не засуджується, складається враження, що всім *****, що ці ракети нас вбивають.
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25.07.2022 22:32 Відповісти
 
 