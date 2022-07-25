На Волині було чутно вибухи, ППО збила 2 безпілотники. Уламки пошкодили приватні будинки, є жертви, - ОВА (оновлено)
Сьогодні, 25 липня, на Волині було чутно вибухи.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Волинської ОВА Юрій Погуляйко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це робота протиповітряної оборони. Зокрема військові збили два БПЛА. Уламки одного з них пошкодили приватні будинки.
На жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюємо", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ щодо цієї події зазначили таке: "25 липня на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих БПЛА, які перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Один ворожий БПЛА було знищено. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється".
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це лякає ... але шкода від ракети в рази страшніша... (хоч це і не втішить родини загиблих)
Ми, українці, більш агресивні та войовничі, тому у нас був Майдан і не один, тому ми не здались ***** у перший день війни, а вже п'ять місяців виборюємо свободу від орди та захищаємо рідну землю. Саме тому і у війні ми переможемо. А от що буде з білорусами - це невідомо. Вони взагалі можуть зникнути, якщо не будуть чинити спротив *****.
Хоча інтуїція мені підказує, що Європа їх помилує та прибере до себе, за умови, що вони не почнуть приймати безпосередньо участь у вбивстві українців. Ракети, які кожного дня летять на нас з Білорусі - це взагалі ніде та ніким не коментується та не засуджується, складається враження, що всім *****, що ці ракети нас вбивають.