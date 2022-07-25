Через вибухонебезпечні предмети на 10-15 відсотках полів Криворіжжя зерно залишиться незібраним

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині через вибухонебезпечні предмети, які лишилися після обстрілів, з частини полів не зможуть зібрати врожай зернових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Вже зібрано 60 відсотків врожаю. Але є нерозміновані поля. Через те, що пшениця і ячмінь піднялися високо, піротехнікам складно проводити там роботи з розмінування", — сказав він.

Євген Ситниченко зазначив, що зерно залишиться незібраним приблизно на 10-15 відсотках полів.

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