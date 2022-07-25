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Через вибухонебезпечні предмети на 10-15 відсотках полів Криворіжжя зерно залишиться незібраним

поле,пожежа

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині через вибухонебезпечні предмети, які лишилися після обстрілів, з частини полів не зможуть зібрати врожай зернових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Вже зібрано 60 відсотків врожаю. Але є нерозміновані поля. Через те, що пшениця і ячмінь піднялися високо, піротехнікам складно проводити там роботи з розмінування", — сказав він.

Євген Ситниченко зазначив, що зерно залишиться незібраним приблизно на 10-15 відсотках полів.

Також читайте: В Україні вже зібрали 6,5 млн тонн врожаю зернових, - Мінагрополітики

Автор: 

зерно (3119) Кривий Ріг (1358) мінування (1218) урожай (586)


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печаль...чиясь праця змарнувалась... але можливо це збереже комусь життя...
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25.07.2022 15:31 Відповісти
Кому треба буде - скосять вручну Звичайна коса з мотором І у снопи зібрать - не проблема А додому привіз - обмолотив Навіть скотину годувать! Наші селяни не дадуть добру пропасти (у мене знайомий по дорозі на рибалку якось побачив у полі клинець покинутої дозрілої сої ПРиїхав Кілька годин попрацював - руками стручки обривав На два роки себе соєю забезпечив (кілька років прожив поряд з корейцями так навчилася його дружина купу страв з неї готувать)
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25.07.2022 15:43 Відповісти
нехай кацапи полонені збирають..серпи видати й вперед
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25.07.2022 15:40 Відповісти
 
 