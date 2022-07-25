Через вибухонебезпечні предмети на 10-15 відсотках полів Криворіжжя зерно залишиться незібраним
У Криворізькому районі на Дніпропетровщині через вибухонебезпечні предмети, які лишилися після обстрілів, з частини полів не зможуть зібрати врожай зернових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
"Вже зібрано 60 відсотків врожаю. Але є нерозміновані поля. Через те, що пшениця і ячмінь піднялися високо, піротехнікам складно проводити там роботи з розмінування", — сказав він.
Євген Ситниченко зазначив, що зерно залишиться незібраним приблизно на 10-15 відсотках полів.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.07.2022 15:31 Відповісти Мені подобається 1
Яр Холодний
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Марина Кравець
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